Политика
RT на русскомМВФ и Украина договорились о новой помощи на $5,5 млрд
Украина и Международный валютный фонд (МВФ) договорились о новой программе сотрудничества, предполагающей кредит на сумму около $5,5 млрд на три года.
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Политика
Правительство ФРГ обсудит расследование убийства в Берлине
Министр обороны ФРГ Аннегрет Крамп-Карренбауэр заявила, что России следует приложить больше усилий для сотрудничества в связи с расследованием убийства гражданина Грузии, совершённого 23 августа 2019 года в Берлине.
Политика
В Сербии Поклонскую прозвали «железной леди Путина»
Поклонская в составе крымской делегации посетила с официальным визитом Сербию, в рамках которого состоялись ряд официальных встреч, в том числе с политиками и депутатами, а также конференция, посвященная налаживанию конструктивных отношений европейских стран с Россией и процессу признания итогов крымского референдума.
Политика
Оппозиция в Минске протестует против углубления интеграции с Россией
Белорусская оппозиция в воскресенье проводит в центре Минска несанкционированную акцию протеста против углубления интеграции республики с Россией, передает корреспондент РИА Новости.
Политика
Пресс-секретарь Медведева назвал манипуляцией расследование ФБК
Пресс секретарь главы правительства РФ Дмитрия Медведева прокомментировал расследование ФБК о полетах его жены на бизнес-джете, связанном с ВТБ через офшор.
Наука
Нейросети научились переводить клетки в состояние старости
Ученые научили нейросети переводить геном клетки в состояние старости, изменяя его характеристики и меняя типы клеточных образований.
Политика
Соловьев напомнил Киеву предостережение Путина по Донбассу
Вам же уже Путин объяснил, что это может привести к "очень тяжелым последствиям для украинской государственности в целом", - подчеркнул Соловьев, назвав заявления украинской стороны "глубокомысленной чушью".
Политика
В Киеве началась акция оппозиции перед саммитом «нормандской четверки»
На площади Независимости в Киеве собрались несколько тысяч человек, чтобы озвучить свои требования перед саммитом «нормандской четверки».
Происшествия
Сын певицы Валерии попал в ДТП под Петербургом
Сын известной певицы Валерии 23-летний Арсений Шульгин попал в автокатастрофу под Петербургом.
Общество
Хулиганам «Зенита» рассылают сложные письма
Музыка
«Яндекс.Музыка» назвал самые популярные песни в России в 2019 году
Спорт
Российские лыжники победили в эстафете на этапе Кубка мира
Футбол
Дубль Погребняка принес «Уралу» победу над «Крыльями Советов»
Происшествия
В Одинцово локализовали пожар в гостинице
Крупный пожар в здании гостиничного комплекса "Усадьба Ромашково" в подмосковном Одинцово локализован на площади 1050 квадратных метров, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России.
Армия и оружие
Перебрасываемые в сторону Донецка танки сняли на видео
Официальный представитель самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) Андрей Марочко выложил в своем Twitter-аккаунте видео, на котором запечатлены перебрасываемые по железной дороге танки.
Футбол
Как «Спартак» готовится к матчу с «Ростовом». Яркие фото из Тушино
7 декабря в Москве на тренировочной базе в Тушино «Спартак» провёл открытую тренировку, готовясь к домашнему матчу 19-го тура Российской Премьер-Лиги с «Ростовом».
Политика
Замглавы британского МВД ответил на вопрос о российских деньгах
Заместитель министра внутренних дел Соединенного Королевства Брэндон Льюис в воскресенье заявил, что не имеет доказательств финансирования российскими бизнесменами правящей Консервативной партии.
Транспорт
РЖД ввели новый график движения поездов
РЖД с 8 декабря ввели новый график движения поездов на 2019−2020 годы, сообщает пресс-служба компании.
Происшествия
Глава района в Хакасии попал под машину, спасая щенка
Глава Бейского района Республики Хакасия Иннокентий Стряпков попал в ДТП. Об этом сообщается на сайте республиканского правительства.
Происшествия
В Ивановской области от берега оторвалась льдина с рыбаками и ребенком
Льдина с шестью рыбаками и одним ребенком оторвалась от берега на Горьковском водохранилище в Ивановской области, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб региона.
Кино
В Сети опубликовали новые постеры к фильму «Хищные птицы»
Общество
Минпросвещения предложило повысить зарплаты учителям
Министерство просвещения направило в Минтруд предложение о повышении зарплат учителей.
Футбол
На скамейке «Сочи» из-за оставленного пледа в кресле выгорела дыра
Из-за оставленного на скамейке пледа в кресле выгорела дыра.
Единоборства
Бивол прокомментировал результат боя Поветкин — Хантер
Чемпион мира в полутяжёлом весе по версии WBA Дмитрий Бивол поделился впечатлениями от ничьей в поединке Александра Поветкина и Майкла Хантера.
Авто
В России перечислили самые популярные марки автомобилей
Общество