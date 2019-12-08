Украина и Международный валютный фонд (МВФ) договорились о новой программе сотрудничества, предполагающей кредит на сумму около $5,5 млрд на три года.

МВФ и Украина договорились о новой помощи на $5,5 млрд

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