Коронавирус
ИзвестияМВФ предрек рост мировой экономики в 2021 году
Мировая экономика в 2021 году вырастет на 5,8%, однако сократится в текущем, 2020-м, на 3% из-за пандемии коронавируса. Об этом говорится в докладе Международного валютного фонда (МВФ), опубликованном 14 апреля.
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с чего всё началось
Спад глобальной экономики в 2020 году составит 3%, следует из опубликованного 14 апреля всемирного экономического прогноза Международного валютного фонда (МВФ).РБКвчера в 10:32
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Автоматически обработан 7141 источник, обновлено в 05:46, Ашберн
Общество
Южноуральцев начали массово штрафовать за нарушение самоизоляции
Полиция Челябинской области начала выписывать штрафы по статье 20.6.1 КоАП РФ о "Невыполнении правил поведения при введении режима повышенной готовности", внесенной в административный кодекс для пресечения нарушений режима самоизоляции, сообщил в среду на брифинге в правительстве региона губернатор Алексей Текслер.
Российская газета 02:37
Энергетика
МЭА ожидает падения спроса на нефть до рекордного низкого уровня
По оценкам агентства, сокращение спроса на нефть в апреле составит 29 млн баррелей в сутки. Это самый низкий уровень с 1995 года.
REGNUM 05:33
Транспорт
На въездах в Москву образовались пробки из-за проверки пропусков
В метро из-за проверки пропусков всех граждан образовались очереди. Автомобильные пробки есть почти на всех въездах.
Коммерсантъ вчера в 22:37
Общество
Мишустин рассказал о коечном фонде в регионах
Более половины коек в регионах РФ надо оснастить дополнительным оборудованием, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
РИА Новости 05:38
Происшествия
В Архангельске задержан подозреваемый в убийстве трех женщин
В областном центре задержан подозреваемый, совершивший поджог квартиры на улице Гагарина, 12, где позже были обнаружены тела трех женщин.
Двина Сегодня 02:54
Общество
В Петербург рейсом из Нью-Йорка доставят 59 российских граждан
Рейс Нью-Йорк — Санкт-Петербург — Москва вылетел из аэропорта имени Джона Кеннеди в 03:27 мск.
REGNUM 01:34
Общество
В Коммунарке от коронавируса умер 36-летний физик-ядерщик
Российский физик-ядерщик Данила Тлисов умер в больнице №40 в Коммунарке, сообщили в Институте ядерных исследований Российской академии наук (ИЯИ РАН).
Коммерсантъ вчера в 12:32
Общество
В Мурманской области пациентов с COVID-19 отследят с помощью браслетов
Власти Мурманской области приняли решение о выделении из резервного фонда почти 1,5 миллионов рублей на закупку трекер-браслетов, которые будут использовать для отслеживания перемещений пациентов с COVID-19, говорится в постановлении правительства.
РИА Новости 04:45
Авто
В России Haval анонсировал появление внедорожника Haval H5
Компания Haval анонсировала российскую премьеру нового рамного внедорожника Haval H5.
Автоновости дня вчера в 01:03
Технологии
Apple открыла доступ к статистике передвижений людей во время пандемии
Американская корпорация Apple в целях помощи в борьбе с коронавирусом открыла доступ к навигационным данным, регистрируемым Apple Maps (картами Apple).
ТАСС вчера в 23:12
Общество
Эдгард Запашный в прямом эфире отдал деньги мошенникам
У дрессировщика попросили 50 тысяч рублей, пообещав отдать в ближайшие дни. Завершив прямой эфир, Запашный отправил деньги.
Lenta.ru 05:35
Здоровье
За сутки коронавирусом в Свердловской области заразились 12 человек
Еще у 12 человек в Свердловской области подтвердилась коронавирусная инфекция. С начала пандемии число зараженных достигло 105.
Екатеринбург Онлайн 03:30
Общество
В Москве аннулируют около миллиона цифровых пропусков
В столице за сутки для передвижения по городу на личном или общественном транспорте оформили 3,2 миллиона цифровых пропусков.
Вести.Ru вчера в 06:11
Общество
Рособрнадзор назвал новые сроки экзаменов в 9-х классах
Региональные власти и учредители заграншкол могут сами определить основные и резервные сроки проведения экзаменов по русскому языку и математике в рамках этого периода.
РБК 05:22
Происшествия
В Челябинской области число заболевших COVID-19 достигло 50
В Челябинской области за сутки подтверждены еще пять случаев заражения коронавирусом.
Российская газета вчера в 02:00
Здоровье
На Кубани выявили 24 новых случая заражения коронавирусом
В среду, 15 апреля оперштаб сообщил о 24 новых случаях заражения коронавирусной инфекцией на территории Краснодарского края.
Kursk.com 04:14
Энергетика
В России зафиксировали снижение цен на бензин
Цены на бензин в России на АЗС вертикально-интегрированных нефтяных компаний и ряда независимых компаний за неделю, с 5 по 12 апреля, показали снижение.
RT на русском 05:39
Экономика
Банки начали повышать требования к первоначальному взносу по ипотеке
Банк «Дом.РФ» не намерен повышать требования к заемщикам и, наоборот, снизил минимальный порог первоначального взноса по ипотеке, сообщил директор ипотечного бизнеса кредитной организации Игорь Ларин.
РБК 00:00
Энергетика
Цена Brent опустилась ниже $30 за баррель
Цена нефти марки Brent в 18.42 мск опустилась ниже показателя в $30/баррель, свидетельствуют данные Лондонской межконтинентальной биржи (ICE).
Ведомости вчера в 12:36
Кино
Юлия Пересильд рассказала, как пережила съемки в сериале «Зулейха открывает глаза» в 30 градусов мороза
Вокруг ТВ вчера в 13:45
Здоровье
Доктор Комаровский объяснил антибиотиками смертность в Италии
Доктор Комаровский объяснил высокую смертность от китайского коронавируса в Италии.
Evo-rus.com 03:27
Политика
В Госдуме оценили заявление о возможности удара по российскому НПЗ
RT на русском 02:55
Армия и оружие
Морская авиация Черноморского флота начала подготовку к Параду
Вечерний курьер 05:16
Общество
Собянин объявил о дополнительных мерах соцподдержки из-за коронавируса
Власти Москвы будут вводить дополнительные меры поддержки жителей, попавших в трудную ситуацию из-за COVID-19, сообщил в своем личном блоге мэр российской столицы Сергей Собянин.
РИА Новости 02:30
Общество
От коронавируса умер служивший на авианосце ВМС США моряк
«Служивший на авианосце Theodore Roosevelt моряк, который был переведён в отделение интенсивной терапии госпиталя ВМС США на Гуаме 9 апреля, умер 13 апреля от осложнений, связанных с COVID-19», — говорится в заявлении.
RT на русском 13 апреля в 10:56
Общество
Назван последний регион без случаев заражения коронавирусом
В России случаи коронавируса выявили в 84 из 85 регионов, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением инфекции.
РИА Новости 05:26
Здоровье
Врач сравнил скорость распространения коронавируса и гриппа
Коронавирусная инфекция в десять раз превосходит грипп по скорости распространения, а смертность от нее выше, заявил главный врач Ильинской больницы в Подмосковье Алексей Живов.
РИА Новости 04:16
Происшествия
В Петербурге скончался пятый пациент с коронавирусом
Как стало известно в среду, 15 апреля, накануне в Петербурге умер пятый пациент, у которого ранее диагностировали коронавирусную инфекцию COVID-19.
Форпост Северо-Запад 05:28
Здоровье
Темпы распространения коронавируса в России оценили
Бурных темпов распространения коронавирусной инфекции на территории России удалось избежать, скорее всего, оно продолжится на нынешнем уровне.
Lenta.ru 05:24