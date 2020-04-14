Коронавирус

ИзвестияИзвестияМВФ предрек рост мировой экономики в 2021 году

Мировая экономика в 2021 году вырастет на 5,8%, однако сократится в текущем, 2020-м, на 3% из-за пандемии коронавируса. Об этом говорится в докладе Международного валютного фонда (МВФ), опубликованном 14 апреля.
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с чего всё началось
Спад глобальной экономики в 2020 году составит 3%, следует из опубликованного
 14 апреля всемирного экономического прогноза Международного валютного фонда (МВФ).
РБКвчера в 10:32

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МВФ: Цены на продовольствие снизятся в 2020 году

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МВФ ожидает худшей рецессии с 1930-х годов

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МВФ предсказал наихудший спад мирового ВВП после Великой депрессии

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США и Европе предсказали рекордный кризис

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В ЕК считают, что спад экономики из-за коронавируса может быть сильнее, чем в 2009 году

ТАССвчера в 09:37
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Автоматически обработан 7141 источник, обновлено в 05:46, Ашберн

Прогноз Всемирного банка на 2020 год: Экономика Беларуси может упасть сразу на 4%, а инфляция вырастет до 11,4%

КП - Беларусьвчера в 08:58
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Автоматически обработан 7141 источник, обновлено в 05:46, Ашберн
Общество

Южноуральцев начали массово штрафовать за нарушение самоизоляции

Полиция Челябинской области начала выписывать штрафы по статье 20.6.1 КоАП РФ о "Невыполнении правил поведения при введении режима повышенной готовности", внесенной в административный кодекс для пресечения нарушений режима самоизоляции, сообщил в среду на брифинге в правительстве региона губернатор Алексей Текслер.
Российская газета 02:37
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Энергетика

МЭА ожидает падения спроса на нефть до рекордного низкого уровня

По оценкам агентства, сокращение спроса на нефть в апреле составит 29 млн баррелей в сутки. Это самый низкий уровень с 1995 года.
REGNUM 05:33
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Транспорт

На въездах в Москву образовались пробки из-за проверки пропусков

В метро из-за проверки пропусков всех граждан образовались очереди. Автомобильные пробки есть почти на всех въездах.
Коммерсантъ вчера в 22:37
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Общество

Мишустин рассказал о коечном фонде в регионах

Более половины коек в регионах РФ надо оснастить дополнительным оборудованием, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
РИА Новости 05:38
Происшествия

В Архангельске задержан подозреваемый в убийстве трех женщин

В областном центре задержан подозреваемый, совершивший поджог квартиры на улице Гагарина, 12, где позже были обнаружены тела трех женщин.
Двина Сегодня 02:54
Общество

В Петербург рейсом из Нью-Йорка доставят 59 российских граждан

Рейс Нью-Йорк — Санкт-Петербург — Москва вылетел из аэропорта имени Джона Кеннеди в 03:27 мск.
REGNUM 01:34
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Общество

В Коммунарке от коронавируса умер 36-летний физик-ядерщик

Российский физик-ядерщик Данила Тлисов умер в больнице №40 в Коммунарке, сообщили в Институте ядерных исследований Российской академии наук (ИЯИ РАН).
Коммерсантъ вчера в 12:32
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Общество

В Мурманской области пациентов с COVID-19 отследят с помощью браслетов

Власти Мурманской области приняли решение о выделении из резервного фонда почти 1,5 миллионов рублей на закупку трекер-браслетов, которые будут использовать для отслеживания перемещений пациентов с COVID-19, говорится в постановлении правительства.
РИА Новости 04:45
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Авто

В России Haval анонсировал появление внедорожника Haval H5

Компания Haval анонсировала российскую премьеру нового рамного внедорожника Haval H5.
Автоновости дня вчера в 01:03
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Технологии

Apple открыла доступ к статистике передвижений людей во время пандемии

Американская корпорация Apple в целях помощи в борьбе с коронавирусом открыла доступ к навигационным данным, регистрируемым Apple Maps (картами Apple).
ТАСС вчера в 23:12
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Общество

Эдгард Запашный в прямом эфире отдал деньги мошенникам

У дрессировщика попросили 50 тысяч рублей, пообещав отдать в ближайшие дни. Завершив прямой эфир, Запашный отправил деньги.
Lenta.ru 05:35
Здоровье

За сутки коронавирусом в Свердловской области заразились 12 человек

Еще у 12 человек в Свердловской области подтвердилась коронавирусная инфекция. С начала пандемии число зараженных достигло 105.
Екатеринбург Онлайн 03:30
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Общество

В Москве аннулируют около миллиона цифровых пропусков

В столице за сутки для передвижения по городу на личном или общественном транспорте оформили 3,2 миллиона цифровых пропусков.
Вести.Ru вчера в 06:11
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Общество

Рособрнадзор назвал новые сроки экзаменов в 9-х классах

Региональные власти и учредители заграншкол могут сами определить основные и резервные сроки проведения экзаменов по русскому языку и математике в рамках этого периода.
РБК 05:22
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Общество

Главврач больницы в Коммунарке Проценко вылечился от коронавируса

Газета.Ru 00:56
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Происшествия

В Челябинской области число заболевших COVID-19 достигло 50

В Челябинской области за сутки подтверждены еще пять случаев заражения коронавирусом.
Российская газета вчера в 02:00
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Здоровье

На Кубани выявили 24 новых случая заражения коронавирусом

В среду, 15 апреля оперштаб сообщил о 24 новых случаях заражения коронавирусной инфекцией на территории Краснодарского края.
Kursk.com 04:14
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Энергетика

В России зафиксировали снижение цен на бензин

Цены на бензин в России на АЗС вертикально-интегрированных нефтяных компаний и ряда независимых компаний за неделю, с 5 по 12 апреля, показали снижение.
RT на русском 05:39
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Экономика

Банки начали повышать требования к первоначальному взносу по ипотеке

Банк «Дом.РФ» не намерен повышать требования к заемщикам и, наоборот, снизил минимальный порог первоначального взноса по ипотеке, сообщил директор ипотечного бизнеса кредитной организации Игорь Ларин.
РБК 00:00
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Энергетика

Цена Brent опустилась ниже $30 за баррель

Цена нефти марки Brent в 18.42 мск опустилась ниже показателя в $30/баррель, свидетельствуют данные Лондонской межконтинентальной биржи (ICE).
Ведомости вчера в 12:36
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Кино

Юлия Пересильд рассказала, как пережила съемки в сериале «Зулейха открывает глаза» в 30 градусов мороза

Вокруг ТВ вчера в 13:45
Здоровье

Доктор Комаровский объяснил антибиотиками смертность в Италии

Доктор Комаровский объяснил высокую смертность от китайского коронавируса в Италии.
Evo-rus.com 03:27
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Политика

В Госдуме оценили заявление о возможности удара по российскому НПЗ

RT на русском 02:55
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Армия и оружие

Морская авиация Черноморского флота начала подготовку к Параду

Вечерний курьер 05:16
Общество

Собянин объявил о дополнительных мерах соцподдержки из-за коронавируса

Власти Москвы будут вводить дополнительные меры поддержки жителей, попавших в трудную ситуацию из-за COVID-19, сообщил в своем личном блоге мэр российской столицы Сергей Собянин.
РИА Новости 02:30
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Общество

От коронавируса умер служивший на авианосце ВМС США моряк

«Служивший на авианосце Theodore Roosevelt моряк, который был переведён в отделение интенсивной терапии госпиталя ВМС США на Гуаме 9 апреля, умер 13 апреля от осложнений, связанных с COVID-19», — говорится в заявлении.
RT на русском 13 апреля в 10:56
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Общество

Назван последний регион без случаев заражения коронавирусом

В России случаи коронавируса выявили в 84 из 85 регионов, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением инфекции.
РИА Новости 05:26
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Здоровье

Врач сравнил скорость распространения коронавируса и гриппа

Коронавирусная инфекция в десять раз превосходит грипп по скорости распространения, а смертность от нее выше, заявил главный врач Ильинской больницы в Подмосковье Алексей Живов.
РИА Новости 04:16
Происшествия

В Петербурге скончался пятый пациент с коронавирусом

Как стало известно в среду, 15 апреля, накануне в Петербурге умер пятый пациент, у которого ранее диагностировали коронавирусную инфекцию COVID-19.
Форпост Северо-Запад 05:28
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Здоровье

Темпы распространения коронавируса в России оценили

Бурных темпов распространения коронавирусной инфекции на территории России удалось избежать, скорее всего, оно продолжится на нынешнем уровне.
Lenta.ru 05:24
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