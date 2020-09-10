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МВФ и Белоруссия не договорились о привлечении финансирования

Власти Белоруссии не смогли договориться с Международным валютным фондом (МВФ) о предоставлении финансовой поддержки в связи с экономической ситуацией и пандемией коронавируса. Об этом заявил официальный представитель МВФ Джерри Райс.В источнике
С чего всё началось
ТАСС

МВФ и Белоруссия не смогли договориться о привлечении экстренного финансирования

Власти Белоруссии не смогли договориться с Международным валютным фондом (МВФ) о предоставлении республике финансовой поддержки в связи с ухудшением глобальной экономической ситуации и пандемией нового коронавируса.
ТАСС13:22
Подробнее о событии
ТАСС

МВФ и Белоруссия не смогли договориться о привлечении экстренного финансирования

ТАСС13:22
Газета.Ru

Минск не смог договориться с МВФ о привлечении финансирования

Газета.Ru12:00
RT на русском

МВФ и Белоруссия не договорились о привлечении финансирования

RT на русском10:57
Телеканал 360°

МВФ и Белоруссия не договорились об экстренной финансовой поддержке

Телеканал 360°11:53
Lenta.ru

Белоруссии отказались давать деньги

Lenta.ru11:58
News.ru

МВФ не будет предоставлять Белоруссии экстренную помощь

News.ru10:51
Взгляд.ру

МВФ отказал Белоруссии в кредите

Взгляд.ру10:46

Минюст намерен привлечь к ответственности адвокатов по делу Ефремова

Министерство юстиции России объявило о планах внести представление о прекращении статуса адвоката Эльмана Пашаева, представлявшего на суде по делу о смертельном ДТП актера Михаила Ефремова, а также предложило возбудить дисциплинарное производство в отношении его коллеги Александра Добровинского, защищавшего интересы стороны пострадавших.
Минюст намерен привлечь к ответственности адвокатов по делу Ефремова
Газета.Ru13:56
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Вучич сообщил, что Путин извинился перед ним за публикацию Захаровой

Президент Сербии Александар Вучич рассказал, что российский лидер Владимир Путин и глава внешнеполитического ведомства Сергей Лавров извинились перед ним за публикацию официального представителя МИД РФ Марии Захаровой.
ТАСС15:36
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Послы ЕС вновь приехали домой к нобелевскому лауреату Алексиевич

В четверг сотрудники европейских посольств в Минске вновь приехали домой к нобелевскому лауреату по литературе Светлане Алексиевич, которая накануне сообщила, что в ее квартиру пытаются проникнуть неизвестные люди - предположительно, силовики.
Московский Комсомолец14:53
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Колесникова пожаловалась на действия силовиков в СК Белоруссии

Член президиума координационного совета белорусской оппозиции Мария Колесникова обратилась с заявлением в Следственный комитет Белоруссии с требованием привлечь к ответственности силовиков, оказывавших на неё давление в ходе задержания.
RT на русском04:28
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Песков опроверг намерение Путина создать комиссию по Навальному

Президент России Владимир Путин и премьер-министр Италии Джузеппе Конте в ходе телефонного разговора обсуждали ситуацию с Алексеем Навальным, но глава РФ о намерениях создать комиссию по расследованию инцидента с блогером не сообщал.
ФАН05:40
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Итоги переговоров РФ и Украины назвали дипломатическим провалом Киева

Киев, 10 сентября 2020, 06:25 — REGNUM Невыполнение обещаний которые дал глава Украины Владимир Зеленский президенту РФ Владимиру Путину в рамках саммита «нормандской четверки» в Париже являются «дипломатическим провалом» Киева, считает бывший глава офиса украинского лидера Андрей Богдан.
REGNUM23:25
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