Вестник Кавказа 11

Власти Белоруссии не смогли договориться с Международным валютным фондом (МВФ) о предоставлении финансовой поддержки в связи с экономической ситуацией и пандемией коронавируса. Об этом заявил официальный представитель МВФ Джерри Райс.