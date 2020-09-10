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МВФ и Белоруссия не договорились о привлечении финансирования

Власти Белоруссии не смогли договориться с Международным валютным фондом (МВФ) о предоставлении финансовой поддержки в связи с экономической ситуацией и пандемией коронавируса. Об этом заявил официальный представитель МВФ Джерри Райс.В источнике
С чего всё началось
ТАСС

МВФ и Белоруссия не смогли договориться о привлечении экстренного финансирования

Власти Белоруссии не смогли договориться с Международным валютным фондом (МВФ) о предоставлении республике финансовой поддержки в связи с ухудшением глобальной экономической ситуации и пандемией нового коронавируса.
ТАССвчера в 13:22
Подробнее о событии
ТАСС

МВФ и Белоруссия не смогли договориться о привлечении экстренного финансирования

ТАССвчера в 13:22
Взгляд.ру

МВФ отказал Белоруссии в кредите

Взгляд.рувчера в 10:46
Lenta.ru

Белоруссии отказались давать деньги

Lenta.ruвчера в 11:58
Телеканал 360°

МВФ и Белоруссия не договорились об экстренной финансовой поддержке

Телеканал 360°вчера в 11:53
RT на русском

МВФ и Белоруссия не договорились о привлечении финансирования

RT на русскомвчера в 10:57
News.ru

МВФ не будет предоставлять Белоруссии экстренную помощь

News.ruвчера в 10:51
Газета.Ru

Минск не смог договориться с МВФ о привлечении финансирования

Газета.Ruвчера в 12:00

В Италии выясняют обстоятельства гибели модели из России

Прокуратура города Кальяри (административный центр острова Сардиния) конфисковала фотоаппараты и беспилотник, а также мобильные телефоны фотографа, находившегося вместе с утонувшей в субботу у берегов Сардинии российской моделью Галиной Федоровой.
ТАССвчера в 11:09
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Безработные россияне получат новую выплату на детей в сентябре

Финансовую поддержку от государства получат в сентябре 2020 года безработные родители, сообщает Ufanotes.ru со ссылкой на ToDay News Ufa.Помощь адресована родителям несовершеннолетних детей, потерявшим работу в период пандемии.
Уфимские Заметкивчера в 09:31
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Более половины водителей в России стараются снизить расходы на топливо

Одним из наиболее популярных способов экономии топлива 39% водителей назвали плавный стиль езды, 13% — минимальное использование кондиционера, еще 11% и вовсе стараются реже выезжать на личном автомобиле.
SpeedMeвчера в 03:01
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Небензя: Россия заинтересована в выяснении инцидента с Навальным

Постпред России при ООН Василий Небензя заявил, что Москва наиболее заинтересована в выяснении обстоятельств произошедшего с Алексеем Навальным и призвал ФРГ предоставить имеющиеся данные для начала расследования инцидента.
RT на русском18:23
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Минюст решил привлечь к ответственности адвокатов по делу Ефремова

Минюст предлагает прекратить статус адвоката Эльмана Пашаева, который защищал актера Михаила Ефремова, а также возбудить дисциплинарное производство в отношении адвоката стороны потерпевших по делу о смертельном ДТП Александра Добровинского, сообщили в пресс-службе министерства.
Ведомостивчера в 12:04
1,3K

Суд перевел ключевого фигуранта дела Фургала под домашний арест

"Суд удовлетворил ходатайство следователя и изменил Мистрюкову меру пресечения с заключения под стражу на домашний арест, на срок до 18 октября", - сказала "Интерфаксу" пресс-секретарь суда Ирина Морозова.
Интерфаксвчера в 07:10
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Джон Фавро подтвердил количество серий во 2 сезоне «Мандалорца»

Производство второго сезона сериала «Мандалорец» проходит под покровом тайны, но что известно наверняка, так это то, что количество новых эпизодов будет равно восьми — об этом сообщил лично шоураннер Джон Фавро.
Popcornnews.ruвчера в 20:00

У семьи главы «Ростеха» Сергея Чемезова нашли апартаменты в Болгарии

Как утверждается в расследовании, собственником апартаментов свыше 200 квадратных метров с бассейном и террасой является сын Сергея Чемезова Александр Чемезов, а апартаментами в 110 квадратных метров владеет супруга главы «Ростеха» Людмила Чемезова.
Daily Moscowвчера в 10:36
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Колесникова пожаловалась на действия силовиков в СК Белоруссии

Член президиума координационного совета белорусской оппозиции Мария Колесникова обратилась с заявлением в Следственный комитет Белоруссии с требованием привлечь к ответственности силовиков, оказывавших на неё давление в ходе задержания.
RT на русскомвчера в 04:28
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