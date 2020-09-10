Власти Белоруссии не смогли договориться с Международным валютным фондом (МВФ) о предоставлении финансовой поддержки в связи с экономической ситуацией и пандемией коронавируса. Об этом заявил официальный представитель МВФ Джерри Райс.

С чего всё началось МВФ и Белоруссия не смогли договориться о привлечении экстренного финансирования Власти Белоруссии не смогли договориться с Международным валютным фондом (МВФ) о предоставлении республике финансовой поддержки в связи с ухудшением глобальной экономической ситуации и пандемией нового коронавируса. ТАСС вчера в 13:22