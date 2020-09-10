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МВФ и Белоруссия не договорились о привлечении финансирования

Власти Белоруссии не смогли договориться с Международным валютным фондом (МВФ) о предоставлении финансовой поддержки в связи с экономической ситуацией и пандемией коронавируса. Об этом заявил официальный представитель МВФ Джерри Райс.В источнике
С чего всё началось
ТАСС

МВФ и Белоруссия не смогли договориться о привлечении экстренного финансирования

Власти Белоруссии не смогли договориться с Международным валютным фондом (МВФ) о предоставлении республике финансовой поддержки в связи с ухудшением глобальной экономической ситуации и пандемией нового коронавируса.
ТАССвчера в 13:22
Подробнее о событии
ТАСС

МВФ и Белоруссия не смогли договориться о привлечении экстренного финансирования

ТАССвчера в 13:22
Взгляд.ру

МВФ отказал Белоруссии в кредите

Взгляд.рувчера в 10:46
Lenta.ru

Белоруссии отказались давать деньги

Lenta.ruвчера в 11:58
Телеканал 360°

МВФ и Белоруссия не договорились об экстренной финансовой поддержке

Телеканал 360°вчера в 11:53
RT на русском

МВФ и Белоруссия не договорились о привлечении финансирования

RT на русскомвчера в 10:57
News.ru

МВФ не будет предоставлять Белоруссии экстренную помощь

News.ruвчера в 10:51
Газета.Ru

Минск не смог договориться с МВФ о привлечении финансирования

Газета.Ruвчера в 12:00
КП - Беларусь

МВФ не выделит Беларуси 940 миллионов долларов для поддержки экономики в ситуации с коронавирусом

КП - Беларусь00:46

ЦБ ожидает падения ВВП России до 5,5%

Спад ВВП в России в текущем году ожидается на уровне 4,5-5,5%, следует из базового прогноза в представленном Банком России проекте основных направлений денежно-кредитной политики.
Ведомостивчера в 08:43
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СК Белоруссии отказался заводить дела о насилии против протестующих

Следственный комитет Белоруссии (СК) отказал члену координационного совета оппозиции республики и экс-министру культуры страны Павлу Латушко в возбуждении уголовных дел из-за насилия белорусских силовиков в отношении протестующих.
РБК04:06
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Тихановская попросила Путина не вводить войска в Белоруссию

Экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская, не признавшая официальных итогов выборов, в ходе интервью польской газете "Речь Посполита" ответила на вопрос о стратегии России по отношению к Белоруссии.
Московский Комсомолец04:37
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«Газпром» задумался о сокращении инвестпрограммы по головной компании

Инвестиционная программа 2020 года по головной компании ПАО "Газпром", как ожидается, сократится с 1105 млрд рублей до 955 млрд рублей, сообщил "Интерфаксу" источник, знакомый с планами компании.
Интерфаксвчера в 04:03

Разработчик «Спутника V» отверг обвинения в недостоверной статистике

Центр имени Гамалеи категорически отвергает обвинения зарубежных учёных в недостоверности статистических данных по исследованию вакцины от коронавируса «Спутник V», заявил замдиректора по научной работе Денис Логунов.
RT на русскомвчера в 06:20
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