МВФ и Белоруссия не договорились о привлечении финансирования
Власти Белоруссии не смогли договориться с Международным валютным фондом (МВФ) о предоставлении финансовой поддержки в связи с экономической ситуацией и пандемией коронавируса. Об этом заявил официальный представитель МВФ Джерри Райс.В источнике
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МВФ и Белоруссия не смогли договориться о привлечении экстренного финансирования
Власти Белоруссии не смогли договориться с Международным валютным фондом (МВФ) о предоставлении республике финансовой поддержки в связи с ухудшением глобальной экономической ситуации и пандемией нового коронавируса.
ТАССвчера в 13:22
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