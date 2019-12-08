Международный валютный фонд предоставит Украине кредит в размере 5,5 миллиарда долларов сроком на 3 года. Глава МВФ Кристалина Георгиева сообщила о конструктивном телефонном разговоре с президентом Владимиром Зеленским.

МВФ и Киев договорились о новом кредите на 5,5 миллиарда долларов

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