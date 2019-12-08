Политика
Российская газетаМВФ и Киев договорились о новом кредите на 5,5 миллиарда долларов
Международный валютный фонд предоставит Украине кредит в размере 5,5 миллиарда долларов сроком на 3 года. Глава МВФ Кристалина Георгиева сообщила о конструктивном телефонном разговоре с президентом Владимиром Зеленским.
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Житель Петербурга выставил на продажу монету за миллиард рублей
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Лидер ЛДПР Владимир Жириновский дал оценку подписанию Беловежского соглашения, назвав это событие "самым страшным преступлением в истории России".
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Российский президент Владимир Путин поздравил народную артистку СССР Алису Фрейндлих с юбилеем.
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Президент Украины Владимир Зеленский поднимет на встрече лидеров "нормандской четверки" (Россия, Германия, Франция, Украина) в Париже три вопроса, заявила пресс-секретарь президента Юлия Мендель.
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ДТП в Зеленограде: возбуждено уголовное дело
Следственный комитет возбудил уголовное дело после ДТП в Зеленограде. Накануне там автомобиль сбил женщину с двумя детьми.
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Басков рассказал о реакции Ротару на травлю
Общество
Художник съел проданную за 120 тысяч долларов работу коллеги
Работа представлена в двух экземплярах, и эту цену заплатили за каждый из них, после чего художник поднял цену третьего банана до $150 тыс. Как отметил представитель галереи Perrotin Люсьен Террас, произведение искусства совсем не испортилось из-за продажи.
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Авторы закона о домашнем насилии подготовили поправки к документу
Депутаты Госдумы и правозащитники подготовили поправки к законопроекту "О профилактике семейно-бытового насилия в России", пишет РБК со ссылкой на документ.
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Почему Европу так беспокоит газовый спор между Россией и Украиной
Европа была сильно потрясена десять лет назад, когда жизненно необходимые поставки российского природного газа по трубопроводам, проходящим через Украину, прекратились в середине зимы из-за ценового спора между двумя бывшими советскими республиками.
Политика
Путин и Лукашенко перешли к переговорам с глазу на глаз
Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко продолжили общение в формате тет-а-тет, после того как ранее провели более двух часов за переговорами с членами делегаций двух стран, передает корреспондент РБК.
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Педофила насмерть придавило «Нивой» в российской колонии
Осужденный за насильственные действия сексуального характера московский дворник Абдурауф погиб в автомастерской колонии общего режима.
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На станциях МЦД начали закрывать турникеты
На МЦД действуют три тарифные зоны. Проезд в "Центральной" зоне стоит как в метро, 38 рублей по тарифу "Кошелек" карты "Тройка".
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Соловьев напомнил Киеву предостережение Путина по Донбассу
Вам же уже Путин объяснил, что это может привести к "очень тяжелым последствиям для украинской государственности в целом", - подчеркнул Соловьев, назвав заявления украинской стороны "глубокомысленной чушью".
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Джошуа высказался о победе над Руисом
Британский боксер Энтони Джошуа прокомментировал свою победу над мексиканцем Энди Руисом в бою за три титула чемпиона мира, передает ТАСС.
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Загитова заняла итоговое последнее место в финале Гран-при
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В США на воду спустили авианосец «Джон Кеннеди»
В США авианосец «Джон Кеннеди» прошел церемонию спуска на воду. Новейшее судно будет передано американским ВМС спустя 2 года.
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Глава МИД ФРГ потребовал от России идти навстречу Украине
Министр иностранных дел Германии Хайко Маас потребовал от России идти навстречу Украине при разрешении конфликта в Донбассе.
Космос
Найдена самая массивная черная дыра во Вселенной
Астрономы обнаружили рекордно тяжелую черную дыру в центре галактики под названием Holm 15A.
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Бюджетный аналог Mercedes-Benz G-Class получил 400-сильный турбомотор
По сути Beijing BJ80 является бюджетным аналогом легендарного Mercedes-Benz G-Class.
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Хлопок газа произошел в жилом доме в Тюмени
Политика
Премьер Украины назвал новый кредит от МВФ маркером доверия
Премьер-министр Украины Алексей Гончарук назвал новую кредитную программу Международного валютного фонда (МВФ) маркером доверия к стране.
Происшествия
Четыре человека погибли в аварии в Оренбургской области
По данным МВД, в результате инцидента погибли четыре человека. Авария произошла на трассе Оренбург — Акбулак.
Общество
Россиянам старше 50 лет, ищущим работу, предложили платить стипендию
Министерство труда и социальной защиты разработало документ, предусматривающий выплату стипендий людям 50 лет и старше, если они планируют учиться для поиска работы.
Политика
Опрос: в США растет симпатия к России, особенно среди военных
По данным опросов общественного мнения, в Соединенных Штатах растет положительное отношение к России, об этом 7 декабря сообщает издание VoaNews.