Политика

Российская газетаРоссийская газетаМВФ и Киев договорились о новом кредите на 5,5 миллиарда долларов

Международный валютный фонд предоставит Украине кредит в размере 5,5 миллиарда долларов сроком на 3 года. Глава МВФ Кристалина Георгиева сообщила о конструктивном телефонном разговоре с президентом Владимиром Зеленским.
Читать в источнике
Комментировать78
с чего всё началось
Как информирует
 сайт президента Украины, договорённость была достигнута по итогам телефонного разговора 7 декабря президента страны Владимира Зеленского и главы МВФ Кристалины Георгиевой.
RT на русскомвчера в 18:44

Подробнее о событии

МВФ согласился выдать Украине новый кредит

РЕН ТВвчера в 22:12

МВФ и Украина договорились о новой помощи на $5,5 млрд

РБКвчера в 17:25

МВФ достиг договоренности с Киевом по кредиту на $5,5 млрд сроком на три года

ТАССвчера в 17:36

МВФ предоставит Украине кредит на $5,5 млрд

Коммерсантъвчера в 17:26

Киев и МВФ договорились о сотрудничестве на сумму около $5,5 млрд

Известиявчера в 18:35

Украина и МВФ договорились о новой программе сотрудничества на $5,5 млрд

Интерфаксвчера в 17:16

МВФ и Украина договорились о новой помощи

РИА Новостивчера в 17:11
Показать все источники
Автоматически обработан 7081 источник, обновлено в 00:08, Ашберн
Общество

Петербуржец выставил на продажу монету за миллиард рублей

Житель Санкт-Петербурга выставил на продажу на портале бесплатных объявлений "Авито" монету номиналом два рубля, запросив за нее один миллиард рублей.
РИА Новости вчера в 23:41
Гаджеты

Qualcomm представила новые ARM-чипы Snapdragon для Windows

Процессор Snapdragon 7c создан для ноутбуков и хромбуков, а с этим процессором устройства должны быть недорогими.
Astera 06 декабря в 14:44
Наука

Названы три этапа старения человека

Ученые разделили старение человека на три этапа. Исследование было опубликовано в медицинском журнале Nature Medicine.
Lenta.ru вчера в 23:19
Политика

Глава Минобороны ФРГ призвала учитывать отношение к России в Польше

Министр обороны Германии Аннегрет Крамп-Карренбауэр заявила, что ФРГ при проведении своей политики необходимо учитывать отношение к России в Польше и балтийских странах.
Газета.Ru вчера в 21:35
Музыка

Максим Фадеев представил новых артистов после перезапуска MALFA

Продюсер и музыкант Максим Фадеев опубликовал пост, в котором представил новых артистов после «обнуления» лейбла MALFA.
Слово и Дело 06 декабря в 22:41
Политика

Путин встретился с Лукашенко в Сочи

Президент РФ Владимир Путин встретился с президентом Белоруссии Александром Лукашенко в Сочи, сообщает корреспондент RNS.
Rambler News Service вчера в 07:50
Авто

Определены самые популярные марки автомобилей в России

Аналитическое агентство «Автостат» опубликовало рейтинг продаж легковых и малолитражных автомобилей в России по итогам ноября 2019 года.
Политическая Экспертиза вчера в 23:40
Происшествия

Подозреваемого в совершении ДТП с детьми в Нижнем Новгороде задержали

Сотрудники правоохранительных органов задержали подозреваемого в совершении смертельного ДТП с детьми и взрослыми в Нижнем Новгороде.
Газета.Ru вчера в 23:42
Политика

Медведев обозначил российскую позицию по газовому контракту с Киевом

Премьер-министр Дмитрий Медведев заявил, что Россия и Украина должны договориться по всем пунктам газовой сделки.
РИА Новости вчера в 15:53
Происшествия

В Тюмени при взрыве газа в жилом доме погиб человек

Взрыв бытового газа произошел на первом этаже жилого четырехэтажного дома в Тюмени по улице Павла Шарова, 10А.
Российская газета вчера в 10:38
Наука

В Финляндии ученые разработали «бумажное» оптоволокно

Инженеры и ученые из технического исследовательского центра Финляндии VTT создали оптическое волокно из целлюлозы.
Реальное время вчера в 12:26
Гаджеты

В 16-дюймовых MacBook Pro появились проблемы со звуком

Пользователи в MacBook Pro с 16-дюймовым экраном заметили, что в ноутбуке осталась проблема со звуком.
Astera вчера в 14:45
Музыка

Басков рассказал о реакции Ротару на травлю

Lenta.ru вчера в 13:55
Шоу-бизнес

Дочь Анжелики Варум отказалась от фамилии матери

Дочь Анжелики Варум и Леонида Агутина отказалась от фамилии матери.
OAnews вчера в 09:36
Политика

СНБО Украины принял сценарий реинтеграции Донбасса

На заседании Совета национальной безопасности и обороны Украины, созванном президентом Владимиром Зеленским, был утвержден сценарий реинтеграции неподконтрольных Киеву территорий Донбасса.
Rambler News Service вчера в 08:47
Экономика

Объем внешней торговли Китая уменьшился до $4,14 трлн

Объем внешней торговли Китая с января по ноябрь включительно уменьшился на 2,2% в годовом выражении, до 4,143 триллиона долларов, сообщили китайские таможенники.
Московский Комсомолец вчера в 23:57
Армия и оружие

С-300 и Bavar-373 разрешили атаковать израильские истребители

ГЛАС.RU вчера в 02:49
Политика

Жириновский обвинил Ельцина в «главном преступлении в истории России»

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский дал оценку подписанию Беловежского соглашения, назвав это событие "самым страшным преступлением в истории России".
РИА Новости вчера в 18:20
Экономика

«Нафтогаз» взыскал с «Газпрома» 2,1 млрд долларов

Всего с российской компании удалось взыскать 2,1 млрд долларов, что составляет 45 % от общей суммы компенсации, присужденной в феврале 2018 года.
Piter.tv 06 декабря в 01:35
Политика

В КНДР заявили об успешном испытании на космодроме

В КНДР заявили об успешном проведении испытания на космодроме Сохэ (Тончхан-ни) в субботу, 7 декабря, которое сможет повлиять на стратегическое положение страны.
RT на русском вчера в 21:45
Биатлон

Российские биатлонисты стали четвертыми в эстафете

Московский Комсомолец вчера в 13:00
Происшествия

Гостиничный комплекс горит в Подмосковье

Пожар произошел в гостиничном комплексе в Московской области, сообщили экстренные службы.
РЕН ТВ вчера в 23:57
Фигурное катание

Российские фигуристки заняли весь пьедестал в финале Гран-при

Российская фигуристка Алена Косторная победила в финале Гран-при.
Lenta.ru вчера в 15:57
Наука

Уточнена роль витамина D в развитии депрессии у женщин

Российские ученые проанализировали более полутора сотен клинических исследований депрессии у женщин и о том, как с этим состоянием связан недостаток витамина D. Они продемонстрировали, что мировая наука воспринимает витамин D не первопричиной появления депрессии, как считалось ранее, а лишь одним из факторов, способствующих ее развитию.
Век 05 декабря в 22:49
Общество

«Миссис Земной шар» стала россиянка

В августе стало известно, что Ксения Кривко подменит на конкурсе «Миссис Земной шар» в Китае обладательницу титула «Миссис Россия 2019» Екатерину Нишанову.
Lenta.ru вчера в 13:27
Общество

Минпросвещения предложило повысить учителям зарплаты

Министерство просвещения направило в Минтруд предложения по возможным сценариям повышения зарплат учителей, следует из письма замглавы Минпросвещения Виктора Басюка, опубликованного на сайте комитета Госдумы по образованию и науке.
РИА Новости вчера в 17:05
Единоборства

Коробов проиграл Юбэнку-младшему из-за травмы

В Бруклине (Нью-Йорк, США) завершился бой за вакантный пояс временного чемпиона мира по версии WBA в среднем весе, в котором российский боксёр Матвей Коробов встретился с британцем Крисом Юбэнком-младшим.
Чемпионат вчера в 22:54
Происшествия

Число погибших при пожаре в одесском колледже увеличилось до трех

Госслужба Украины по чрезвычайным ситуациям Число погибших в пожаре в колледже в Одессе увеличилось до трех.
РЕН ТВ 06 декабря в 09:27
Космос

Космический зонд NASA начал разгадывать тайны Солнца

Parker Solar Probe, космический аппарат размером с автомобиль, запущенный NASA 12 августа 2018 года, в настоящее время является самым близким к Солнцу рукотворным объектом.
Ридус 04 декабря в 16:40
Политика

Жириновский объяснил «обман» россиян со стиральными порошками

4 декабря ФАС вынесла предупреждение производителям стиральных порошков Ariel и Persil, a также шоколада Lindt из-за того, что их товары, продающиеся в России, по данным службы, отличаются по качеству от таких же, произведенных за рубежом.
Известия вчера в 00:05
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Владимир Зеленский
Президент Украины
Украинский государственный деятель, действующий президент Украины с 20 мая 2019 года. До избрания президентом Зеленский получил широкую известность как комедийный актёр, продюсер и сценарист: он был основателем и художественным руководителем Студии «Квартал-95», а также капитаном команды КВН «95-й квартал».
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное