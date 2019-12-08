с чего всё началось

Международный валютный фонд предоставит Украине кредит в размере 5,5 миллиарда долларов сроком на 3 года. Глава МВФ Кристалина Георгиева сообщила о конструктивном телефонном разговоре с президентом Владимиром Зеленским.

МВФ и Киев договорились о новом кредите на 5,5 миллиарда долларов

Общество Петербуржец выставил на продажу монету за миллиард рублей Житель Санкт-Петербурга выставил на продажу на портале бесплатных объявлений "Авито" монету номиналом два рубля, запросив за нее один миллиард рублей.

Наука Названы три этапа старения человека Ученые разделили старение человека на три этапа. Исследование было опубликовано в медицинском журнале Nature Medicine.

Политика Путин встретился с Лукашенко в Сочи Президент РФ Владимир Путин встретился с президентом Белоруссии Александром Лукашенко в Сочи, сообщает корреспондент RNS.

Авто Определены самые популярные марки автомобилей в России Аналитическое агентство «Автостат» опубликовало рейтинг продаж легковых и малолитражных автомобилей в России по итогам ноября 2019 года.

Наука В Финляндии ученые разработали «бумажное» оптоволокно Инженеры и ученые из технического исследовательского центра Финляндии VTT создали оптическое волокно из целлюлозы.

Политика СНБО Украины принял сценарий реинтеграции Донбасса На заседании Совета национальной безопасности и обороны Украины, созванном президентом Владимиром Зеленским, был утвержден сценарий реинтеграции неподконтрольных Киеву территорий Донбасса.

Экономика Объем внешней торговли Китая уменьшился до $4,14 трлн Объем внешней торговли Китая с января по ноябрь включительно уменьшился на 2,2% в годовом выражении, до 4,143 триллиона долларов, сообщили китайские таможенники.

Экономика «Нафтогаз» взыскал с «Газпрома» 2,1 млрд долларов Всего с российской компании удалось взыскать 2,1 млрд долларов, что составляет 45 % от общей суммы компенсации, присужденной в феврале 2018 года.

Политика В КНДР заявили об успешном испытании на космодроме В КНДР заявили об успешном проведении испытания на космодроме Сохэ (Тончхан-ни) в субботу, 7 декабря, которое сможет повлиять на стратегическое положение страны.

Наука Уточнена роль витамина D в развитии депрессии у женщин Российские ученые проанализировали более полутора сотен клинических исследований депрессии у женщин и о том, как с этим состоянием связан недостаток витамина D. Они продемонстрировали, что мировая наука воспринимает витамин D не первопричиной появления депрессии, как считалось ранее, а лишь одним из факторов, способствующих ее развитию.

Общество «Миссис Земной шар» стала россиянка В августе стало известно, что Ксения Кривко подменит на конкурсе «Миссис Земной шар» в Китае обладательницу титула «Миссис Россия 2019» Екатерину Нишанову.

Общество Минпросвещения предложило повысить учителям зарплаты Министерство просвещения направило в Минтруд предложения по возможным сценариям повышения зарплат учителей, следует из письма замглавы Минпросвещения Виктора Басюка, опубликованного на сайте комитета Госдумы по образованию и науке.

Единоборства Коробов проиграл Юбэнку-младшему из-за травмы В Бруклине (Нью-Йорк, США) завершился бой за вакантный пояс временного чемпиона мира по версии WBA в среднем весе, в котором российский боксёр Матвей Коробов встретился с британцем Крисом Юбэнком-младшим.

Космос Космический зонд NASA начал разгадывать тайны Солнца Parker Solar Probe, космический аппарат размером с автомобиль, запущенный NASA 12 августа 2018 года, в настоящее время является самым близким к Солнцу рукотворным объектом.