с чего всё началось

Напомним, в сентябре Bloomberg со ссылкой на источники сообщал, что Украина намерена согласиться на новый кредит размером около $5 млрд от МВФ. Программа расширенного финансирования (EFF) продлится три года и заменит одобренную в конце 2018 года программу stand-by на $3,9 млрд на 14 месяцев.

Политика В Минэнерго ответили на критику Матвиенко из-за умных счётчиков Ранее спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко упрекнула главу Министерства энергетики Александра Новака и его заместителей за задержку реализации закона об установке интеллектуальных приборов учёта электроэнергии.

Музыка Полина Гагарина оскорбилась выступлением участника шоу «Голос» Певицу Полину Гагарину возмутило поведение исполнителя из Екатеринбурга Арсения Курчанина во время выступления на шоу «Голос» с песней группы «Руки вверх» «Лишь о тебе мечтая».

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Политика Пятичасовые переговоры Путина и Лукашенко завершились Переговоры президентов России Владимира Путина и Белоруссии Александра Лукашенко по перспективам углубления интеграции в рамках Союзного государства завершились в Сочи.

Экономика Неработающих пенсионеров ждут индивидуальные допвыплаты Сотрудник Пенсионного фонда РФ Анастасия Киреева рассказала, как в индивидуальных случаях организация назначает дополнительные денежные выплаты пенсионерам к стандартной страховой пенсии по старости, сообщает PRIMPRESS.

Происшествия Центр Блохина сообщил о смерти двух подростков из-за осложнений Уточняется, что состояние подростков было крайне тяжёлым ввиду развития серьёзных осложнений после трансплантации костного мозга — реакции «трансплантат против хозяина» (РТПХ), также у одного из них было осложнение в виде неврологического заболевания и гепатита.

Политика В Сети осудили планы защитника Егора Жукова дать деньги армии Украины Пользователи соцсетей неоднозначно оценили намерение московского адвоката Ильи Новикова, защищавшего студента ВШЭ Егора Жукова, отправить свой гонорар за процесс и личные средства — всего сто тысяч рублей — на нужды Вооруженных сил Украины.