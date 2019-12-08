Политика

КоммерсантъКоммерсантъМВФ предоставит Украине кредит на $5,5 млрд

Напомним, в сентябре Bloomberg со ссылкой на источники сообщал, что Украина намерена согласиться на новый кредит размером около $5 млрд от МВФ. Программа расширенного финансирования (EFF) продлится три года и заменит одобренную в конце 2018 года программу stand-by на $3,9 млрд на 14 месяцев.
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 сайт президента Украины, договорённость была достигнута по итогам телефонного разговора 7 декабря президента страны Владимира Зеленского и главы МВФ Кристалины Георгиевы.
RT на русском18:44

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МВФ и Украина договорились о новой помощи на $5,5 млрд

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РИА Новости 16:58
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Три человека погибли, и шестеро пострадали в результате ДТП с участием двух автомобилей в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре (ХМАО-Югре).
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В США вторую неделю спекулируют на курсе рубля, а за это время стоимость российской национальной валюты снизилась на 0,3%. Ставки на рост делают на Чикагской товарной бирже.
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Кристалина Георгиева
Болгарский экономист
Болгарский экономист, главный исполнительный директор Всемирного банка, европейский комиссар от Болгарии и эксперт по устойчивому развитию, директор-распределитель МВФ с 2019 года. Вице-президент Всемирного банка, член совета попечителей и доцент на кафедре экономики в Университете национального и мирового хозяйства в Софии.
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