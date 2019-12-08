Политика
КоммерсантъМВФ предоставит Украине кредит на $5,5 млрд
Напомним, в сентябре Bloomberg со ссылкой на источники сообщал, что Украина намерена согласиться на новый кредит размером около $5 млрд от МВФ. Программа расширенного финансирования (EFF) продлится три года и заменит одобренную в конце 2018 года программу stand-by на $3,9 млрд на 14 месяцев.
Читать в источнике
Оценить23
с чего всё началось
Как информирует сайт президента Украины, договорённость была достигнута по итогам телефонного разговора 7 декабря президента страны Владимира Зеленского и главы МВФ Кристалины Георгиевы.RT на русском18:44
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработан 7081 источник, обновлено в 21:05, Ашберн
Футбол
Хет-трик Месси помог «Барселоне» обыграть «Мальорку»
Космос
Найдена самая массивная черная дыра во Вселенной
Астрономы обнаружили рекордно тяжелую черную дыру в центре галактики под названием Holm 15A.
Политика
В Минэнерго ответили на критику Матвиенко из-за умных счётчиков
Ранее спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко упрекнула главу Министерства энергетики Александра Новака и его заместителей за задержку реализации закона об установке интеллектуальных приборов учёта электроэнергии.
Армия и оружие
В ФРГ заявили, что нужно учитывать восприятие России в Польше и Балтии
Германии при выстраивании собственной политики стоит учитывать восприятие России в Польше и странах Балтии, заявила министр обороны ФРГ Аннегрет Крамп-Карренбауэр в интервью изданию Bild.
Политика
Жириновский обвинил Ельцина в «главном преступлении в истории России»
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский дал оценку подписанию Беловежского соглашения, назвав это событие "самым страшным преступлением в истории России".
Музыка
Полина Гагарина оскорбилась выступлением участника шоу «Голос»
Певицу Полину Гагарину возмутило поведение исполнителя из Екатеринбурга Арсения Курчанина во время выступления на шоу «Голос» с песней группы «Руки вверх» «Лишь о тебе мечтая».
Общество
Назван самый популярный напиток у россиян к Новому году
Самым популярным напитком у россиян к Новому году стало пиво.
Политика
Соловьев напомнил Киеву о предупреждении Путина из-за Донбасса
Эскалация конфликта в Донбассе может привести к тяжелым последствиям для украинской государственности, заявил телеведущий Владимир Соловьев.
Происшествия
Число жертв пожара в колледже в Одессе увеличилось до пяти
В ГСЧС уточнили, что "в результате пожара погибли пять человек", 17 находятся в больницах города.
Футбол
Зенит — Динамо 3:0
Культура
На «Русских сезонах» в Германии побывали несколько миллионов человек
Министр культуры России Владимир Мединский рассказал, что фестиваль "Русские сезоны", проходящий в Германии, охватил 90 городов.
Кино
Трейлер экшен-комедии «Свободный»: Райан Рейнольдс спасает видеоигру
В сети появился первый трейлер комедийного боевика «Свободный», где Райан Рейнольдс играет обычного персонажа в обширной видеоигре.
Фигурное катание
Российские фигуристки заняли весь пьедестал в финале Гран-при
Российская фигуристка Алена Косторная победила в финале Гран-при.
Происшествия
В ДТП в Сургутском районе Югры погибли три человека
Три человека погибли, и шестеро пострадали в результате ДТП с участием двух автомобилей в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре (ХМАО-Югре).
Кино
Вышел новый трейлер фильма Федора Бондарчука «Вторжение»
В Сети появился новый трейлер фильма "Вторжение" режиссера Федора Бондарчука.
Финансы
Большинство банков РФ не стали запускать «новогодние» вклады
Большинство российских банков не стали запускать приуроченные к Новому году сезонные вклады с повышенными ставками, следует из опроса РИА Новости крупнейших российских банков и информации на их сайтах.
Политика
Пятичасовые переговоры Путина и Лукашенко завершились
Переговоры президентов России Владимира Путина и Белоруссии Александра Лукашенко по перспективам углубления интеграции в рамках Союзного государства завершились в Сочи.
Единоборства
Бой Поветкина с Хантером завершился вничью
Экономика
Неработающих пенсионеров ждут индивидуальные допвыплаты
Сотрудник Пенсионного фонда РФ Анастасия Киреева рассказала, как в индивидуальных случаях организация назначает дополнительные денежные выплаты пенсионерам к стандартной страховой пенсии по старости, сообщает PRIMPRESS.
Происшествия
Центр Блохина сообщил о смерти двух подростков из-за осложнений
Уточняется, что состояние подростков было крайне тяжёлым ввиду развития серьёзных осложнений после трансплантации костного мозга — реакции «трансплантат против хозяина» (РТПХ), также у одного из них было осложнение в виде неврологического заболевания и гепатита.
Политика
В Сети осудили планы защитника Егора Жукова дать деньги армии Украины
Пользователи соцсетей неоднозначно оценили намерение московского адвоката Ильи Новикова, защищавшего студента ВШЭ Егора Жукова, отправить свой гонорар за процесс и личные средства — всего сто тысяч рублей — на нужды Вооруженных сил Украины.
Гаджеты
В РФ стартовали продажи смартфона Vivo V17 c подарком в виде Y91C
В РФ стартовали продажи нового смартфона Vivo V17.
Экономика
В США вторую неделю спекулируют на курсе рубля
В США вторую неделю спекулируют на курсе рубля, а за это время стоимость российской национальной валюты снизилась на 0,3%. Ставки на рост делают на Чикагской товарной бирже.
Наука
Эта простая техника способствует снижению веса без каких-либо усилий
Согласно новому исследованию, ограничение приема пищи 10-часовым периодом каждый день может способствовать снижению веса и повышению качества липидов.
Политика
Медведев обозначил российскую позицию по газовому контракту с Киевом
Премьер-министр Дмитрий Медведев заявил, что Россия и Украина должны договориться по всем пунктам газовой сделки.
Общество
В Роструде объяснили, кому положен дополнительный оплачиваемый отпуск
Не меньше, чем на три дня, должен увеличиться оплачиваемый отпуск у людей, для которых работодатель установил ненормированный рабочий день.
Политика
Венецианская комиссия призвала Киев пересмотреть закон о госязыке
Венецианская комиссия Совета Европы предложила Украине пересмотреть закон о государственном языке, говорится в отчете, поступившем в РИА новости.
Наука
В Китае родились гибриды обезьян и свиней
В Китае родились первые в мире гибриды обезьян и свиней.