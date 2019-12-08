Политика

Российская газетаРоссийская газетаМВФ и Киев договорились о новом кредите на 5,5 миллиарда долларов

Международный валютный фонд предоставит Украине кредит в размере 5,5 миллиарда долларов сроком на 3 года. Глава МВФ Кристалина Георгиева сообщила о конструктивном телефонном разговоре с президентом Владимиром Зеленским.
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 сайт президента Украины, договорённость была достигнута по итогам телефонного разговора 7 декабря президента страны Владимира Зеленского и главы МВФ Кристалины Георгиевой.
RT на русскомвчера в 18:44

Подробнее о событии

МВФ согласился выдать Украине новый кредит

РЕН ТВвчера в 22:12

Киев и МВФ договорились о сотрудничестве на сумму около $5,5 млрд

Известиявчера в 18:35

Украина и МВФ договорились о новом кредите на 5,5 миллиарда долларов

РИА Новостивчера в 17:11

МВФ достиг договоренности с Киевом по кредиту на $5,5 млрд сроком на три года

ТАССвчера в 17:36

МВФ и Украина договорились о новой помощи на $5,5 млрд

РБКвчера в 17:25

Украина и МВФ договорились о новой программе сотрудничества на $5,5 млрд

Интерфаксвчера в 17:16

МВФ предоставит Украине кредит на $5,5 млрд

Коммерсантъвчера в 17:57
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Армия и оружие

В США отметили отставание от России в разработке гиперзвукового оружия

Газета.Ru вчера в 17:11
Общество

Петербуржец выставил на продажу монету за миллиард рублей

Житель Санкт-Петербурга выставил на продажу на портале бесплатных объявлений "Авито" монету номиналом два рубля, запросив за нее один миллиард рублей.
РИА Новости вчера в 23:41
Происшествия

В Биробиджане горит торгово-развлекательный центр

Пожар произошел в торгово-развлекательном центре "Гигант" в Биробиджане, об этом ТАСС сообщили в пресс-службе МЧС.
ТАСС вчера в 13:02
Происшествия

СМИ: Замкомандира Президентского полка нашли мертвым в Москве

Заместитель командира Президентского полка Роман Лотвин найден мертвым в Москве. Об этом сообщается в Telegram-канале Mash.
Вечерняя Москва вчера в 13:37
Музыка

Полина Гагарина оскорбилась выступлением участника шоу «Голос»

Певицу Полину Гагарину возмутило поведение исполнителя из Екатеринбурга Арсения Курчанина во время выступления на шоу «Голос» с песней группы «Руки вверх» «Лишь о тебе мечтая».
Взгляд.ру вчера в 05:22
Происшествия

В подмосковном Одинцове произошёл пожар в гостинице

В подмосковном Одинцове произошёл пожар в гостинице «Усадьба Ромашково» на площади 800 кв. м. Как сообщает МЧС России, местонахождение одного человека устанавливается.
RT на русском 00:50
Биатлон

Российские биатлонисты остались без медалей в эстафете в Эстерсунде

Российская газета вчера в 14:48
Наука

Ученые назвали три этапа старения человека

Ученые Стэнфордского университета выяснили, что старение человека проходит в несколько этапов, сообщает портал Nature Medicine.
РИА Новости 00:32
Происшествия

В Алешино под лед провалилась машина с водителем и пассажирами

Комиинформ 00:33
Общество

Лоза ответил Максу Покровскому на слова о деградации России

Юрий Лоза прокомментировал заявление солиста «Ногу свело!» Макса Покровского о деградации российской нации.
News.ru 06 декабря в 19:40
Политика

Путин поздравил Лукашенко с 20-летием Договора о Союзном государстве

Российский президент Владимир Путин направил телеграмму белорусскому лидеру Александру Лукашенко, в которой он поздравил коллегу с 20-летием подписания Договора о создании Союзного государства.
RT на русском 01:22
Общество

Главным новогодним напитком неожиданно стало пиво

Россияне рассказали, что будут пить на этот Новый год. В тройку популярных напитков вошли пиво, шампанское и вино.
Российская газета вчера в 22:46
Общество

Немецкий гастроэнтеролог назвал разрушающие кишечник продукты

Глава отделения в немецкой клинике внутренней медицины и нейрогастроэнтерологии Helios Томас Фрилинг назвал продукты, которые разрушают кишечник.
РБК вчера в 04:28
Происшествия

Задержан подозреваемый в совершении ДТП с детьми в Нижнем Новгороде

RT на русском вчера в 23:50
Армия и оружие

Боевик ВСУ перешел на сторону ДНР и заявил о желании получить российское гражданство (видео)

Украинский боевик, уроженец Николаевской области перешел на сторону Донецкой Народной Республики.
ИА Новороссия вчера в 11:14
Экономика

Госдума увеличивает МРОТ на 850 рублей

Госдума на пленарном заседании в четверг приняла во втором, основном чтении правительственный законопроект об увеличении с 1 января 2020 года минимального размера оплаты труда (МРОТ) до 12 тыс. 130 рублей.
ТАСС 05 декабря в 05:29
Гаджеты

Qualcomm представила новые ARM-чипы Snapdragon для Windows

На презентации было показано несколько платформ, две из которых для пользовательских устройств, и это Snapdragon 7c и Snapdragon 8c.
Astera 06 декабря в 14:44
Единоборства

Бой Поветкина с Хантером завершился вничью

Известия вчера в 15:52
Общество

В Роструде объяснили, кому положен дополнительный оплачиваемый отпуск

Дополнительный оплачиваемый отпуск на срок не менее чем три дня полагается работникам, у которых установлен ненормированный рабочий день, заявили "Российской газете" в Роструде.
РИА Новости вчера в 20:31
Футбол

Краснодар — ЦСКА 1:1

В первом тайме счет открыл полузащитник молодежной сборной России Иван Обляков.
Бомбардир.ру вчера в 09:35
Политика

Экс-депутат Рады заявил о неблагодарности Украины за подарки от СССР

Бывший депутат Верховной рады Алексей Журавко заявил о неблагодарности Украины за территории, подаренные Советским Союзом.
RT на русском вчера в 23:46
Происшествия

В Якутске мужчина провалился в вентиляционную шахту с 10 этажа и выжил

В Якутске мужчина упал с 10-го этажа в вентиляционную шахту в жилом доме. Об этом сообщает РИА "Новости" региональную службу спасения.
Газета.Ru 01:20
Наука

Запретный токен сладок: о сырьевых и исследовательских токенизированных биржах

Предполагается, что эта платформа позволит снизить существующие административные издержки и позволит клиентам покупать обеспеченные металлом токены, которые в любой момент можно обменять на реальный металл или его стоимость.
Индикатор 06 декабря в 07:25
Политика

Жириновский обвинил Ельцина в «главном преступлении в истории России»

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский дал оценку подписанию Беловежского соглашения, назвав это событие "самым страшным преступлением в истории России".
РИА Новости вчера в 18:20
Общество

Журова рассказала о пенсионерах, умоляющих поднять пенсионный возраст

Депутат Госдумы Светлана Журова рассказала о знакомых пенсионерах, которые просто умоляют поднять пенсионный возраст.
News.ru 06 декабря в 23:58
Гаджеты

Новинка популярного производителя показала, на что способна

Чуть позже новинка была обнаружена в базе данных популярного тестового приложения Geekbench, которое подтвердило некоторые характеристики Vivo 1920 и позволило сделать выводы о его производительности.
iXBT.com вчера в 22:22
Политика

Аксенов советует инициаторам марша на Крым ходить кругами на Украине

"Пусть где хотят, ходят там, по кругу в Херсонской области, здесь в Крыму никакого марша не будет", - добавил он, передает РИА "Новости".
РЕН ТВ вчера в 08:43
Экономика

Вишенка на порте: Россия сокращает транзит грузов через Прибалтику

Россия всё меньше грузов транспортирует через прибалтийские страны, растет загрузка собственных гаваней в Ленинградской области.
Известия вчера в 16:02
Фигурное катание

Российские фигуристки заняли весь пьедестал в финале Гран-при

Российская фигуристка Алена Косторная победила в финале Гран-при.
Lenta.ru вчера в 15:57
Происшествия

В Москве автомобиль врезался в вестибюль станции МЦК

ТАСС 06 декабря в 23:54
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Президент Украины
Украинский государственный деятель, действующий президент Украины с 20 мая 2019 года. До избрания президентом Зеленский получил широкую известность как комедийный актёр, продюсер и сценарист: он был основателем и художественным руководителем Студии «Квартал-95», а также капитаном команды КВН «95-й квартал».
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