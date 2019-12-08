с чего всё началось

Международный валютный фонд предоставит Украине кредит в размере 5,5 миллиарда долларов сроком на 3 года. Глава МВФ Кристалина Георгиева сообщила о конструктивном телефонном разговоре с президентом Владимиром Зеленским.

МВФ и Киев договорились о новом кредите на 5,5 миллиарда долларов

Общество Петербуржец выставил на продажу монету за миллиард рублей Житель Санкт-Петербурга выставил на продажу на портале бесплатных объявлений "Авито" монету номиналом два рубля, запросив за нее один миллиард рублей.

Музыка Полина Гагарина оскорбилась выступлением участника шоу «Голос» Певицу Полину Гагарину возмутило поведение исполнителя из Екатеринбурга Арсения Курчанина во время выступления на шоу «Голос» с песней группы «Руки вверх» «Лишь о тебе мечтая».

Происшествия В подмосковном Одинцове произошёл пожар в гостинице В подмосковном Одинцове произошёл пожар в гостинице «Усадьба Ромашково» на площади 800 кв. м. Как сообщает МЧС России, местонахождение одного человека устанавливается.

Наука Ученые назвали три этапа старения человека Ученые Стэнфордского университета выяснили, что старение человека проходит в несколько этапов, сообщает портал Nature Medicine.

Политика Путин поздравил Лукашенко с 20-летием Договора о Союзном государстве Российский президент Владимир Путин направил телеграмму белорусскому лидеру Александру Лукашенко, в которой он поздравил коллегу с 20-летием подписания Договора о создании Союзного государства.

Общество Главным новогодним напитком неожиданно стало пиво Россияне рассказали, что будут пить на этот Новый год. В тройку популярных напитков вошли пиво, шампанское и вино.

Общество Немецкий гастроэнтеролог назвал разрушающие кишечник продукты Глава отделения в немецкой клинике внутренней медицины и нейрогастроэнтерологии Helios Томас Фрилинг назвал продукты, которые разрушают кишечник.

Экономика Госдума увеличивает МРОТ на 850 рублей Госдума на пленарном заседании в четверг приняла во втором, основном чтении правительственный законопроект об увеличении с 1 января 2020 года минимального размера оплаты труда (МРОТ) до 12 тыс. 130 рублей.

Гаджеты Qualcomm представила новые ARM-чипы Snapdragon для Windows На презентации было показано несколько платформ, две из которых для пользовательских устройств, и это Snapdragon 7c и Snapdragon 8c.

Общество В Роструде объяснили, кому положен дополнительный оплачиваемый отпуск Дополнительный оплачиваемый отпуск на срок не менее чем три дня полагается работникам, у которых установлен ненормированный рабочий день, заявили "Российской газете" в Роструде.

Футбол Краснодар — ЦСКА 1:1 В первом тайме счет открыл полузащитник молодежной сборной России Иван Обляков.

Наука Запретный токен сладок: о сырьевых и исследовательских токенизированных биржах Предполагается, что эта платформа позволит снизить существующие административные издержки и позволит клиентам покупать обеспеченные металлом токены, которые в любой момент можно обменять на реальный металл или его стоимость.