Украина и Международный валютный фонд (МВФ) договорились о новой программе сотрудничества, предполагающей кредит на сумму около $5,5 млрд на три года.

МВФ и Украина договорились о новой помощи на $5,5 млрд

Политика Шойгу констатировал упадок в отношениях России и НАТО Министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что отношения страны с Североатлантическим альянсом (НАТО) с каждым годом становятся только хуже.

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