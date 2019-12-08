Политика
RT на русскомМВФ и Украина договорились о новой помощи на $5,5 млрд
Украина и Международный валютный фонд (МВФ) договорились о новой программе сотрудничества, предполагающей кредит на сумму около $5,5 млрд на три года.
Читать в источнике
Оценить114
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработан 7081 источник, обновлено в 07:39, Ашберн
Происшествия
Сын Валерии прооперирован после ДТП
Политика
Лукашенко заявил, что Белоруссия никогда не войдет в состав России
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что республика никогда не собиралась и не будет входить в состав другого государства.
Фигурное катание
Российские фигуристки заняли весь пьедестал в финале Гран-при
Российская фигуристка Алена Косторная завоевала золото в женском одиночном катании в финале серии Гран-при.
Музыка
Ротару обратилась к российской публике на «Песне года»
Певица София Ротару, выступая на фестивале «Песня года», заявила со сцены, что соскучилась по российской публике.
Гаджеты
Инсайдер высмеял внешний вид Redmi K30 до его премьеры
Инсайдер под ником Xiaomishka разместил информацию в своих публикациях, которая открыто высмеивает внешний вид нового смартфона Redmi K30.
Гаджеты
75-дюймовый 4K-телевизор Xiaomi Mi TV 4S стал более чем вдвое дешевле
Китайская компания Xiaomi более чем вдвое срезала цену на свой 75-дюймовый 4-К телевизор Mi TV 4S.
Политика
Шойгу констатировал упадок в отношениях России и НАТО
Министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что отношения страны с Североатлантическим альянсом (НАТО) с каждым годом становятся только хуже.
Спорт
Российские лыжники победили в эстафете на этапе Кубка мира
Футбол
Массимо Каррера стал новым главным тренером АЕК
Происшествия
В центре Москвы водитель такси избил и ограбил пассажирку
Водитель такси в Пресненском районе Москвы избил и ограбил пассажирку, после чего выгнал ее из машины и уехал.
Космос
Аппарат NASA передал данные с рекордно близкого расстояния от Солнца
Происшествия
Четыре человека погибли в ДТП под Оренбургом
В результате ДТП на трассе Оренбург–Акбулак в Оренбургской области погибли четыре человека.
Политика
Спикер Рады рассказал об ожиданиях от нормандского саммита
Председатель Верховной рады Дмитрий Разумков заявил, что от успешности переговоров в рамках нормандского саммита зависит будущее Украины.
Происшествия
В Нижнем Новгороде задержали предполагаемого виновника ДТП с детьми
Единоборства
Розенстрайк нокаутировал Оверима за 4 секунды до конца боя
Бой продлился в течение всех пяти заявленных раундов и Розенстрайк отправил своего оппонента в нокаут за 4 секунды до конца последнего из них.
Происшествия
В Зеленограде водитель сбил на переходе женщину с двумя детьми
Общество
Голых женщин на картинах «одели» на выставке в российском городе
Организаторы выставки живописи и графики «АРТ Екатеринбург», проходящей в уральской столице, листами бумаги заклеили интимные части женских тел, изображенные на некоторых картинах.
Общество
Житель Петербурга выставил на продажу монету за миллиард рублей
Технологии
Реальность рынка и дополненная реальность — за полгода продано всего 6000 гарнитур Magic Leap
Похоже, что стартап Magic Leap по выпуску гарнитуры дополненной реальности столкнулся с жёсткой реальностью рынка.
Происшествия
Защищалась от побоев: В Перми девочку заподозрили в убийстве отчима
Политика
Жириновский обвинил Ельцина и Кравчука в «самом страшном преступлении»
Беловежское соглашение – самое страшное преступление в истории России, заявил лидер ЛДПР Владимир Жириновский.
Политика
Опрос: в США растет симпатия к России, особенно среди военных
По данным опросов общественного мнения, в Соединенных Штатах растет положительное отношение к России, об этом 7 декабря сообщает издание VoaNews.
Хоккей
Дацюк продает замок в Мичигане за 4,5 миллиона долларов
Стоимость бывшего жилья экс-игрока «Детройт Ред Уингз» составляет 4,5 миллиона долларов.
Политика
В России назвали провокацией «Марш достоинства» Чубарова на Крым
Член Совета при президенте РФ по межнациональным отношениям, председатель крымской общественной организации «Инкишаф» Эскендер Билялов считает провокационной инициативу лидера запрещенного в России «Меджлиса крымско-татарского народа» Рефата Чубарова провести «Марш достоинства».
Культура
Российскую национальную музыкальную премию «Виктория» вручили в Москве
Культура
Художник съел проданный за 120 тысяч долларов банан
Работа Каттелана представляет собой банан, прикрепленный скотчем к стене. Она была продана коллекционеру из Франции за 120 тысяч долларов.
Политика
Кабмин ФРГ обсудит реакцию на убийство гражданина Грузии в Берлине
Глава Минобороны Германии Аннегрет Крамп-Карренбауэр заявила, что правительство обсудит дальнейшие действия в отношении России в связи с появлением новых данных об убийстве гражданина Грузии в Берлине Она подчеркнула, что Москва должна "внести свой вклад" в расследование преступления.