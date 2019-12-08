Политика
RT на русскомМВФ и Украина договорились о новой помощи на $5,5 млрд
Украина и Международный валютный фонд (МВФ) договорились о новой программе сотрудничества, предполагающей кредит на сумму около $5,5 млрд на три года.
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с чего всё началось
Как информирует сайт президента Украины, договорённость была достигнута по итогам телефонного разговора 7 декабря президента страны Владимира Зеленского и главы МВФ Кристалины Георгиевы.RT на русском18:44
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Политика
Переговоры Путина и Лукашенко длились более пяти часов
Авто
Появились первые фотографии Kia Seltos для России
В ОТТС указано, что под капотом кроссовера будет устанавливаться 1,6-литровый 121-сильный бензиновый мотор (он будет базовым).
Армия и оружие
Российские и турецкие военные совершили поездку по трассе М-4 в Сирии
Армия и оружие
Названо оружие для борьбы с Россией в случае её вторжения в Европу
Американское издание National Interest рассказало, каким оружием следует запастись Великобритании, чтобы она могла отразить вероятное вторжение России в Европу.
Общество
В России изменится состав сопроводительных документов на машины
В России изменится состав сопроводительных документов на автомобили.
Хоккей
«Бостон» победил «Колорадо», Ничушкин забил гол
«Бостон» в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ проиграл «Колорадо» — 1:4. 2 (0+2) очка в составе гостей набрал Йоонас Донской.
Общество
Диетолог назвал причину сезонной депрессии россиян
Одной из ключевых причин сезонной депрессии в зимнее время является нехватка витамина D, заявил доктор медицинских наук, диетолог Михаил Гинзбург в эфире радио Sputnik.
Общество
Установленный в России пенсионный возраст назвали недосягаемым
Целью пенсионной реформы в России могло быть намеренное сокращение числа претендентов на получение пенсии, так как установленный в стране пенсионный возраст сейчас является недосягаемым.
Фигурное катание
Российские фигуристки заняли весь пьедестал в финале Гран-при
Российская фигуристка Алена Косторная победила в финале Гран-при.
Музыка
Максим Фадеев представил новых артистов после перезапуска MALFA
Продюсер и музыкант Максим Фадеев опубликовал пост, в котором представил новых артистов после «обнуления» лейбла MALFA.
Происшествия
На Украине объявили траур в связи с пожаром в одесском колледже
Президент Украины Владимир Зеленский объявил 8 декабря днем траура на территории страны в связи с пожаром в одесском колледже, при котором погибли восемь человек, говорится на его сайте.
Гаджеты
Intel возобновит производство старого процессора Pentium G3420
Точнее стало известно о возможном возобновлении производства старого процессора. Снятого с серийного производства еще в 2015 году.
Политика
Джонсон пообещал ввести три новых типа виз в случае победы на выборах
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в интервью The Sunday Times заявил о намерении создать новую систему контроля границ в случае победы на досрочных выборах 12 декабря.
Музыка
Басков рассказал о реакции Ротару на травлю
Гаджеты
В РФ стартовали продажи смартфона Vivo V17 c подарком в виде Y91C
В РФ стартовали продажи нового смартфона Vivo V17.
Армия и оружие
США из-за России запустят новый «Манхэттенский проект»
ВМС и ВВС США создадут единую информационную сеть, объединяющую оперативные данные о боевой обстановке, которую начальник военно-морских операций адмирал Майкл Глиди сравнил с новым «Манхэттенским проектом», сообщает Defense News.
Футбол
Президент ЦСКА посоветовал главе департамента судейства РФС уволиться
Президент ЦСКА Евгений Гинер после выездного матча 19-го тура чемпионата России против «Краснодара» (1:1) подверг жесткой критике главу департамента судейства и инспектирования РФС Александра Егорова.
Политика
Жириновский объяснил «обман» россиян со стиральными порошками
4 декабря ФАС вынесла предупреждение производителям стиральных порошков Ariel и Persil, a также шоколада Lindt из-за того, что их товары, продающиеся в России, по данным службы, отличаются по качеству от таких же, произведенных за рубежом.
Происшествия
В Биробиджане горит торгово-развлекательный центр
Пожар произошел в торгово-развлекательном центре "Гигант" в Биробиджане, об этом ТАСС сообщили в пресс-службе МЧС.
Гаджеты
Российский проект «Тайгафон» закрыт из-за убытков в 40 млн рублей
В проект компания Infowatch вложила 40 млн рублей, а для доработок недостатков требовались еще инвестиции, но в результате было принято решение отказаться от разработки смартфона и закрыть проект.
Единоборства
Реванш у Смирнова не получился
Реванш у Смирнова не получился. Уже во втором раунде Камилов отправил соперника сначала в нокдаун, а затем и в нокаут.
Политика
Киев отправит на саммит в Париже «вооруженного информацией» Зеленского
На саммит в «нормандском формате», который пройдет в Париже 9 декабря, президент Украины Владимир Зеленский поедет, «вооружившись» информацией, которая будет использоваться в интересах страны.
Политика
В Минэнерго ответили на критику Матвиенко из-за умных счётчиков
Ранее спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко упрекнула главу Министерства энергетики Александра Новака и его заместителей за задержку реализации закона об установке интеллектуальных приборов учёта электроэнергии.
Единоборства
Тимофей Цзю одержал досрочную победу над Джеком Брубейкером
Шоу-бизнес
Милонов рассказал об опасности Бузовой
Общество
Минпросвещения предложило повысить учителям зарплаты
Министерство просвещения направило в Минтруд предложения по возможным сценариям повышения зарплат учителей, следует из письма замглавы Минпросвещения Виктора Басюка, опубликованного на сайте комитета Госдумы по образованию и науке.
Технологии
Реальность рынка и дополненная реальность — за полгода продано всего 6000 гарнитур Magic Leap
Похоже, что стартап Magic Leap по выпуску гарнитуры дополненной реальности столкнулся с жёсткой реальностью рынка.
Общество
Гороскоп на 6 декабря: Скорпионы, речь идет о вашем будущем
Музыка