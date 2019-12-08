с чего всё началось

Украина и Международный валютный фонд (МВФ) договорились о новой программе сотрудничества, предполагающей кредит на сумму около $5,5 млрд на три года.

МВФ и Украина договорились о новой помощи на $5,5 млрд

Хоккей «Бостон» победил «Колорадо», Ничушкин забил гол «Бостон» в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ проиграл «Колорадо» — 1:4. 2 (0+2) очка в составе гостей набрал Йоонас Донской.

Общество Диетолог назвал причину сезонной депрессии россиян Одной из ключевых причин сезонной депрессии в зимнее время является нехватка витамина D, заявил доктор медицинских наук, диетолог Михаил Гинзбург в эфире радио Sputnik.

Общество Установленный в России пенсионный возраст назвали недосягаемым Целью пенсионной реформы в России могло быть намеренное сокращение числа претендентов на получение пенсии, так как установленный в стране пенсионный возраст сейчас является недосягаемым.

Происшествия На Украине объявили траур в связи с пожаром в одесском колледже Президент Украины Владимир Зеленский объявил 8 декабря днем траура на территории страны в связи с пожаром в одесском колледже, при котором погибли восемь человек, говорится на его сайте.

Гаджеты Intel возобновит производство старого процессора Pentium G3420 Точнее стало известно о возможном возобновлении производства старого процессора. Снятого с серийного производства еще в 2015 году.

Армия и оружие США из-за России запустят новый «Манхэттенский проект» ВМС и ВВС США создадут единую информационную сеть, объединяющую оперативные данные о боевой обстановке, которую начальник военно-морских операций адмирал Майкл Глиди сравнил с новым «Манхэттенским проектом», сообщает Defense News.

Футбол Президент ЦСКА посоветовал главе департамента судейства РФС уволиться Президент ЦСКА Евгений Гинер после выездного матча 19-го тура чемпионата России против «Краснодара» (1:1) подверг жесткой критике главу департамента судейства и инспектирования РФС Александра Егорова.

Политика Жириновский объяснил «обман» россиян со стиральными порошками 4 декабря ФАС вынесла предупреждение производителям стиральных порошков Ariel и Persil, a также шоколада Lindt из-за того, что их товары, продающиеся в России, по данным службы, отличаются по качеству от таких же, произведенных за рубежом.

Гаджеты Российский проект «Тайгафон» закрыт из-за убытков в 40 млн рублей В проект компания Infowatch вложила 40 млн рублей, а для доработок недостатков требовались еще инвестиции, но в результате было принято решение отказаться от разработки смартфона и закрыть проект.

Единоборства Реванш у Смирнова не получился Реванш у Смирнова не получился. Уже во втором раунде Камилов отправил соперника сначала в нокдаун, а затем и в нокаут.

Политика В Минэнерго ответили на критику Матвиенко из-за умных счётчиков Ранее спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко упрекнула главу Министерства энергетики Александра Новака и его заместителей за задержку реализации закона об установке интеллектуальных приборов учёта электроэнергии.