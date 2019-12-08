Политика

RT на русскомRT на русскомМВФ и Украина договорились о новой помощи на $5,5 млрд

Украина и Международный валютный фонд (МВФ) договорились о новой программе сотрудничества, предполагающей кредит на сумму около $5,5 млрд на три года.
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 сайт президента Украины, договорённость была достигнута по итогам телефонного разговора 7 декабря президента страны Владимира Зеленского и главы МВФ Кристалины Георгиевы.
RT на русском18:44

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Киев и МВФ договорились о сотрудничестве на сумму около $5,5 млрд

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Украинский государственный деятель, действующий президент Украины с 20 мая 2019 года. До избрания президентом Зеленский получил широкую известность как комедийный актёр, продюсер и сценарист: он был основателем и художественным руководителем Студии «Квартал-95», а также капитаном команды КВН «95-й квартал».
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Кристалина Георгиева
Болгарский экономист
Болгарский экономист, главный исполнительный директор Всемирного банка, европейский комиссар от Болгарии и эксперт по устойчивому развитию, директор-распределитель МВФ с 2019 года. Вице-президент Всемирного банка, член совета попечителей и доцент на кафедре экономики в Университете национального и мирового хозяйства в Софии.
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