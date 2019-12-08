Политика
RT на русскомМВФ и Украина договорились о новой помощи на $5,5 млрд
Украина и Международный валютный фонд (МВФ) договорились о новой программе сотрудничества, предполагающей кредит на сумму около $5,5 млрд на три года.
Читать в источнике
Оценить21
с чего всё началось
Как информирует сайт президента Украины, договорённость была достигнута по итогам телефонного разговора 7 декабря президента страны Владимира Зеленского и главы МВФ Кристалины Георгиевы.RT на русском18:44
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработан 7081 источник, обновлено в 19:32, Ашберн
Здоровье
Создан позволяющий похудеть напиток из морского сорняка
Футбол
Хет-трик Месси помог «Барселоне» обыграть «Мальорку»
Общество
Минпросвещения разработало предложения по повышению зарплат учителей
Министерство просвещения направило на рассмотрение в Минтруд предложения по возможным сценариям обеспечения роста зарплат педагогов.
Транспорт
Железные дороги перешли на новый график движения поездов
В графике движения на 2019 - 2020 годы по маршрутам, соединяющим Москву с Петрозаводском, Пензой и Брянском пойдут двухэтажные поезда.
Фигурное катание
Трусова впервые в истории женского катания исполнила четверной флип
Российская фигуристка Александра Трусова впервые в истории женского катания исполнила четверной флип.
Политика
Жириновский обвинил Ельцина в «главном преступлении в истории России»
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский дал оценку подписанию Беловежского соглашения, назвав это событие "самым страшным преступлением в истории России".
Экономика
Госдума повышает МРОТ на 850 рублей
Второе чтение в Госдуме прошел правительственный законопроект об увеличении с 1 января 2020 года минимального размера оплаты труда (МРОТ) до 12 тыс. 130 рублей.
Политика
Bloomberg: санкции против СП-2 внесены в законопроект о нацобороне США
Глава комитета сената США по иностранным делам Джим Риш сообщил ранее, что конгресс планирует остановить реализацию проекта "Северный поток-2", внеся соответствующие пункты о санкциях в закон о нацобороне на будущий год.
Общество
ФБР возглавило расследование стрельбы на авиабазе ВМС во Флориде
Король Саудовской Аравии Салман бен Абдель Азиз аль-Сауд уже поручил спецслужбам королевства сотрудничать с США в расследовании инцидента со стрельбой.
Происшествия
На Украине объявили траур в связи с пожаром в одесском колледже
Президент Украины Владимир Зеленский объявил 8 декабря днем траура на территории страны в связи с пожаром в одесском колледже, при котором погибли восемь человек, говорится на его сайте.
Кино
Появился первый трейлер нового фильма о Джеймсе Бонде
Первый трейлер 25-го по счету фильма о Джеймсе Бонде под названием No Time to Die («Не время умирать») появился на официальном YouTube-канале Universal Pictures Russia.
Экономика
На Украине пообещали снизить тарифы на коммуналку
Ранее ГЛАС сообщал об очередном росте тарифов на газ на Украине.
Общество
Лоза ответил Максу Покровскому на слова о деградации России
Юрий Лоза прокомментировал заявление солиста «Ногу свело!» Макса Покровского о деградации российской нации.
Здоровье
Доктор Мясников перечислил опасные для пожилых людей лекарства
Известный российский доктор и телеведущий Мясников перечислил опасные для пожилых людей медикаменты.
Космос
Предложен новый способ поиска жизни на экзопланетах
Ученые из Корнеллского университета придумали способ поиска жизни на экзопланетах. Он основан на создании спектральных «карт».
Политика
Венецианская комиссия призвала Киев пересмотреть закон о госязыке
Венецианская комиссия Совета Европы предложила Украине пересмотреть закон о государственном языке, говорится в отчете, поступившем в РИА новости.
Космос
Исследователи находят смесь, заставляющую озера Титана извергать азот
Музыка
Басков рассказал о реакции Ротару на травлю
Космос
Резервный «Глонасс» запустят в начале 2020 года, сообщил источник
Резервный навигационный спутник "Глонасс-М" для замены отказавшего на орбите аппарата планируется запустить с космодрома Плесецк в феврале 2020 года, сообщил РИА Новости источник в ракетно-космической отрасли.
Единоборства
Бой Поветкина и Хантера завершился вничью
Поединок за звание обязательного претендента на бой за звание чемпиона мира по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA) в супертяжелой весовой категории между россиянином Александром Поветкиным и американцем Майклом Хантером завершился вничью.
Общество
«Миссис Земной шар» стала россиянка
В августе стало известно, что Ксения Кривко подменит на конкурсе «Миссис Земной шар» в Китае обладательницу титула «Миссис Россия 2019» Екатерину Нишанову.
Авто
Первый российский электромобиль Zetta скоро появится в продаже
Серийное производство первого российского электрокара Zetta стартует в Тольятти в первом квартале 2020 года.
Здоровье
Трансплантолог Каабак оценил возможность пересадки человеку головы
Трансплантолог Национального медицинского исследовательского центра здоровья детей Михаил Каабак в интервью YouTube-каналу «ЖИЗА» рассказал о перспективах пересадки головы человеку.
Политика
Пятичасовые переговоры Путина и Лукашенко завершились
Переговоры президентов России Владимира Путина и Белоруссии Александра Лукашенко по перспективам углубления интеграции в рамках Союзного государства завершились в Сочи.
Происшествия
В Биробиджане загорелся торговый центр
В городе Биробиджане в Еврейской автономной области произошел пожар в торгово-развлекательном центре «Гигант», сообщается на сайте ГУ МЧС по региону.
Общество
Установленный в России пенсионный возраст назвали недосягаемым
Целью пенсионной реформы в России могло быть намеренное сокращение числа претендентов на получение пенсии, так как установленный в стране пенсионный возраст сейчас является недосягаемым.
Здоровье
Как пить кофе без вреда для организма
Диетолог Светлана Фус дала ряд полезных рекомендаций о том, какой кофе приобретать, как его готовить и пить.
Общество
Ищущим работу россиянам старше 50 лет предлагают платить стипендию
Министерство труда и социальной защиты России разработало проект, который предусматривает выплату стипендий людям 50 лет и старше, если они планируют учиться для поиска работы.
Армия и оружие
США признали отставание от России в разработке гиперзвукового оружия
Глава Пентагона Марк Эспер заявил, что Соединенные Штаты в настоящее время занимают роль догоняющего в разработке гиперзвукового оружия.