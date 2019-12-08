Политика

RT на русскомRT на русскомМВФ и Украина договорились о новой помощи на $5,5 млрд

Украина и Международный валютный фонд (МВФ) договорились о новой программе сотрудничества, предполагающей кредит на сумму около $5,5 млрд на три года.
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МВФ и Украина договорились о новой помощи на $5,5 млрд

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Украинский экономист оценил договоренность Украины и МВФ о помощи на $5,5 млрд

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Украина и МВФ договорились о новой программе сотрудничества на $5,5 млрд

Интерфаксвчера в 17:16

Украина и МВФ договорились о новом кредите на 5,5 миллиарда долларов

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Автоматически обработан 7081 источник, обновлено в 04:42, Ашберн
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Четыре человека погибли в ДТП под Оренбургом

В результате ДТП на трассе Оренбург–Акбулак в Оренбургской области погибли четыре человека.
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В Нижнем Новгороде задержали предполагаемого виновника ДТП с детьми

РИА Новости вчера в 23:27
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Переговоры президентов России Владимира Путина и Белоруссии Александра Лукашенко по перспективам углубления интеграции в рамках Союзного государства завершились в Сочи.
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Life.ru вчера в 11:05
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Президент ЦСКА Гинер назвал судейство в РПЛ беспределом

Причиной негативной реакции главы армейского клуба послужила работа Василия Казарцева на игре красно-синих в Краснодаре в 19-м туре РПЛ.
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Житель Петербурга выставил на продажу монету за миллиард рублей

РИА Новости вчера в 23:41
Армия и оружие

США обвинили Россию в уничтожении беспилотника в Ливии силами ПВО

Представитель вооруженных сил США рассказал об уничтожении американского беспилотника в Ливии. Об этом 7 декабря сообщает Reuters.
REGNUM вчера в 10:36
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В 2018 году Ротару отказалась от выступления на программе "Песня года", заявив, что из-за введения на Украине военного положения она не хочет "провоцировать радикально настроенных соотечественников".
Газета.Ru 02:46
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На этапе Кубка мира по биатлону в Эстерсунде пройдет мужская эстафета

На этапе Кубка мира по биатлону в шведском Эстерсунде сегодня, 7 декабря, пройдет мужская эстафетная гонка.
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Число погибших при пожаре в одесском колледже возросло до семи

Спасатели нашли тела еще двух погибших при пожаре в Одесском колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса.
ТАСС вчера в 12:27
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Джошуа высказался о победе над Руисом

Британский боксер Энтони Джошуа прокомментировал свою победу над мексиканцем Энди Руисом в бою за три титула чемпиона мира, передает ТАСС.
Газета.Ru вчера в 23:00
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Стоит отметить, что в 90-ых годах большинство автомобилей в Россию ввозилось именно с Дальнего Востока, причем в основном они были с правым рулём.
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Милонов признал гениальность Бузовой и рассказал о ее опасности

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Объявлено имя нового главного тренера «Оренбурга»

Футбольный клуб "Оренбург" на своем официальном сайте опубликовал имя нового главного тренера команды.
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Российские фигуристки Алена Косторная, Анна Щербакова и Александра Трусова заняли весь пьедестал в финале Гран-при и принялись кусать на награждении цветы, а Русская Ракета даже вывела на олимпийский лед собаку в костюме для своей произвольной программы.
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Певицу Полину Гагарину возмутило поведение исполнителя из Екатеринбурга Арсения Курчанина во время выступления на шоу «Голос» с песней группы «Руки вверх» «Лишь о тебе мечтая».
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Авторы закона о домашнем насилии подготовили поправки к документу

Депутаты Госдумы и правозащитники подготовили поправки к законопроекту "О профилактике семейно-бытового насилия в России", пишет РБК со ссылкой на документ.
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В США перенесли запуск космического корабля Starliner

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Выступая на заседании правительства в пятницу, Медведев напомнил, что семьи, в которых третий и последующие дети родились после 1 января 2019 года, с сентября текущего года имеют возможность снижения ипотечного долга на 450 тысяч рублей.
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