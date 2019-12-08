Политика
РБКМВФ и Украина договорились о новой помощи на $5,5 млрд
Украина и Международный валютный фонд (МВФ) договорились о новой программе сотрудничества. Договоренность достигнута по итогам телефонного разговора, который состоялся в минувшую субботу 7 декабря между президентом страны Владимиром Зеленским и главой МВФ Кристалиной Георгиевой.
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Политика
ДНР передала тело погибшего офицера «Альфы» представителям Киева
Управление Народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики заявило о передаче представителям Киева тела погибшего офицера группы "Альфа".
Политика
Стрельбу на авиабазе ВМС США во Флориде устроил саудовский военный
Человеком, который устроил стрельбу на авиабазе ВМС США Пенсакола в штате Флорида, оказался военнослужащий ВВС Саудовской Аравии.
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Орешкин рассказал о прогрессе на переговорах Путина и Лукашенко
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Президент футбольного клуба ЦСКА после матча против "Краснодара" в 19-м туре РПЛ жестко раскритиковал работу руководителя департамента судейства и инспектирования РФС Александра Егорова.
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Подозреваемый в убийстве Хангошвили работал в спецназе ФСБ
Подозреваемый в убийстве бывшего чеченского полевого командира, гражданина Грузии Зелимхана Хангошвили в Берлине Вадим Красиков нес службу в отряде спецназначения ФСБ «Вымпел», сообщает Der Spiegel.
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Экс-участница «Дома-2» Евгения Феофилактова недавно рассталась со своим женихом-иностранцем, бизнесменом из Ливана по имени Маджид.
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Отмечается, что такой документ будет выдаваться только при покупке нового авто и исключительно на добровольной основе.
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Применение инсектицида в Германии запрещено и, по мнению экспертов, никогда не должно было выйти на рынок.
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Порошенко предложил в Париже забрать из рук Путина «кнут для Украины»
Президент России Владимир Путин пытается заставить Украину обсуждать поставки газа на встрече лидеров стран «нормандского формата» вместе с вопросами об урегулировании ситуации в Донбассе.
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Intel возобновит производство старого процессора Pentium G3420
Точнее стало известно о возможном возобновлении производства старого процессора. Снятого с серийного производства еще в 2015 году.
Политика
Венецианская комиссия призвала Киев пересмотреть закон о госязыке
Венецианская комиссия Совета Европы предложила Украине пересмотреть закон о государственном языке, говорится в отчете, поступившем в РИА новости.
Армия и оружие
В США отметили отставание от России в разработке гиперзвукового оружия
Глава Пентагона Марк Эспер заявил, что США отстает от России в создании гиперзвукового оружия. Об этом сообщает РИА "Новости".
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Федотов покинул пост главного тренера «Оренбурга»
Владимир Федотов покинул пост главного тренера футбольного клуба «Оренбург». Контракт расторгнут по обоюдному соглашению сторон.
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Появился первый трейлер комедии «Главный герой» с Райном Рейнольдсом
На YouTube-канале 20th Century Fox Russia выложили первый трейлер фильма "Главный герой", в котором главную роль исполнил американский актер Райан Рейнольдс.
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Басков рассказал о реакции Ротару на травлю
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Тимур Бекмамбетов представил фильм «Война токов»
Картина рассказывает о конкурентной борьбе Эдисона и Вестингауза. В Москве состоялся закрытый показ фильма "Война токов".
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«Миссис Земной шар» стала россиянка Ксения Кривко
Ранее сообщалось, что она победила во всероссийском конкурсе для замужних дам в номинации "Миссис Россия Globe", что дало ей право представлять страну на международном конкурсе.