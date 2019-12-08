Украина и Международный валютный фонд (МВФ) договорились о новой программе сотрудничества. Договоренность достигнута по итогам телефонного разговора, который состоялся в минувшую субботу 7 декабря между президентом страны Владимиром Зеленским и главой МВФ Кристалиной Георгиевой.

МВФ и Украина договорились о новой помощи на $5,5 млрд

Политика Орешкин рассказал о прогрессе на переговорах Путина и Лукашенко Россия и Белоруссия имеют понимание, как продвигаться по спорным вопросам, заявил глава Минэкономразвития Максим Орешкин по итогам переговоров президентов Владимира Путина и Александра Лукашенко.

Футбол Евгений Гинер назвал Александра Егорова «конченым негодяем» Президент футбольного клуба ЦСКА после матча против "Краснодара" в 19-м туре РПЛ жестко раскритиковал работу руководителя департамента судейства и инспектирования РФС Александра Егорова.

Общество Подозреваемый в убийстве Хангошвили работал в спецназе ФСБ Подозреваемый в убийстве бывшего чеченского полевого командира, гражданина Грузии Зелимхана Хангошвили в Берлине Вадим Красиков нес службу в отряде спецназначения ФСБ «Вымпел», сообщает Der Spiegel.

Гаджеты Intel возобновит производство старого процессора Pentium G3420 Точнее стало известно о возможном возобновлении производства старого процессора. Снятого с серийного производства еще в 2015 году.

Футбол Федотов покинул пост главного тренера «Оренбурга» Владимир Федотов покинул пост главного тренера футбольного клуба «Оренбург». Контракт расторгнут по обоюдному соглашению сторон.