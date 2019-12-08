Политика

РБКРБКМВФ и Украина договорились о новой помощи на $5,5 млрд

Украина и Международный валютный фонд (МВФ) договорились о новой программе сотрудничества. Договоренность достигнута по итогам телефонного разговора, который состоялся в минувшую субботу 7 декабря между президентом страны Владимиром Зеленским и главой МВФ Кристалиной Георгиевой.
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Болгарский экономист
Болгарский экономист, главный исполнительный директор Всемирного банка, европейский комиссар от Болгарии и эксперт по устойчивому развитию, директор-распределитель МВФ с 2019 года. Вице-президент Всемирного банка, член совета попечителей и доцент на кафедре экономики в Университете национального и мирового хозяйства в Софии.
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