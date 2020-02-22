Экономика
Вести.RuМВФ: коронавирус может подорвать восстановление мировой экономики
Международный валютный фонд предупредил, что вспышка коронавируса уже повлияла на экономический рост в Китае. Ее распространение на другие страны может подорвать прогнозируемое восстановление мировой экономики в 2020 году, пишет Reuters.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
В МВФ рассказали о худшем сценарии для мировой экономики из-за коронавируса
Московский Комсомолец14:34
Автоматически обработано 7080 источников, обновлено в 19:43, Ашберн
Шоу-бизнес
Новое видео Насти Каменских и Потапа возмутило поклонников
Другие просто отметили юмор на видео. А кое-то остался крайне недоволен и возмущённо заявил, что у пары "поехала крыша".
Музыка
Матвиенко рассказал, кто достоин представлять Россию на Евровидении
Продюсер Игорь Матвиенко предложил отправить от России на "Евровидение-2020" группу "Фабрика".
Политика
Эрдоган запланировал встречу с Путиным, Макроном и Меркель по Идлибу
Президент Турции Реджеп Эрдоган намерен обсудить ситуацию в провинции Идлиб с коллегами из России и Франции Владимиром Путиным и Эмманюэлем Макроном, а также с канцлером ФРГ Ангелой Меркель.
Происшествия
В Ленинградской области утонули три рыбака
Гаджеты
Названо лучшее время в России для покупки новых iPhone
Результаты показали, что самым лучшим временем для покупки флагманов каждого года это февраль и март, то есть за полгода до презентации новых моделей.
Происшествия
Первая смерть от коронавируса зафиксирована в Италии
Политика
В СНБО заявили о профессиональных подстрекателях в Новых Санжарах
Секретарь СНБО Украины Алексей Данилов заявил, что во время беспорядков в Новых Санжарах в посёлке были замечены профессиональные подстрекатели.
Шоу-бизнес
14-летняя дочь Анастасии Волочковой ушла из дома и начала зарабатывать
Дочь балерины Ариадна и раньше проявляла характер и пыталась показывать свое «я», а теперь и вовсе решила уйти из дома и жить вместе с отцом и его новой возлюбленной.
Общество
В Подмосковье стали чаще сортировать отходы
В прошлом году сортировать отходы начали 40% жителей Подмосковья. По словам министра ЖКХ, к концу года этот показатель увеличился до 60%.
Общество
Число зараженных коронавирусом за пределами Китая достигло 1402
Число зараженных коронавирусом за пределами Китая достигло 1402, сообщает РИА Новости со ссылкой на данные Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).
Футбол
Денис Черышев установил рекорд для «Валенсии» в матче Лиги чемпионов
Прежнее достижение «Валенсии» принадлежало Роберто Сольдадо, который забил гол через четыре минуты после выхода на поле в ворота турецкого «Бурсаспора» в 2010 году.
Происшествия
В Челябинске в массовой драке убили подростка
Общество
Климатолог спрогнозировал умеренное лето после теплой зимы
Если температура слишком сильно возросла зимой, то летом она будет средней или ниже средней.
Гаджеты
Sony представила недорогой смартфон Xperia L4
Японская компания Sony официально презентовала новый недорогой смартфон под названием Sony Xperia L4.
Авто
Toyota стала автомобилем мечты у россиян
Согласно опросу «Авто.ру», большинство российских автолюбителей мечтают о моделях японской марки Toyota, особенно о внедорожниках Toyota Land Cruiser Prado и Land Cruiser 200.
Авто
Volvo обновила седан S90 и универсал V90
Компания Volvo представила обновленные седан S90 и универсал V90, которые получили гибридную версию.
Футбол
Суд назначил дату рассмотрения иска «Локомотива» к Геркусу
Арбитражный суд города Москва назначил дату рассмотрения иска от футбольного клуба «Локомотив» к бывшему генеральному директору Илье Геркусу.
Шоу-бизнес
Елена Степаненко примет участие в программе Евгения Петросяна
В СМИ подозревают, что бывшие супруги Евгений Петросян и Елена Степаненко помирились.
Происшествия
В Мексике пропала несовершеннолетняя россиянка
«Посольство в курсе ситуации с пропавшей в штате Халиско несовершеннолетней россиянкой и оказывает содействие местной прокуратуре в ее поиске», — говорится в сообщении в Twitter.
Футбол
«Спартак» разгромил «Пахтакор» в товарищеском матче в Москве
Политика
В МИД РФ назвали вбросом обвинения США в дезинформации о коронавирусе
В МИД РФ назвали намеренным вбросом попытки со стороны США связать Россию с дезинформацией по коронавирусу.
Космос
Новый спектрограф HPF обнаружил экзопланету размером с Нептун
Технологии
Apple может разрешить использовать сторонние сервисы по умолчанию
Apple может разрешить использовать приложения сторонних разработчиков на iPhone и iPad в качестве программ по умолчанию, пишет агентство Bloomberg со ссылкой на собственные источники.
Политика
На Украине губернатор уволился из-за ситуации с эвакуированными из КНР
"В связи с ситуацией, возникшей в Тернопольской области из-за эвакуации из Китая граждан Украины, и неудовлетворительной работой облгосадминистрации по информированию населения об эпидемиологической безопасности президент Украины принял заявление Игоря Сопеля об отставке с занимаемой должности по собственному желанию", - говорится в сообщении.
Футбол
Чемпион мира Адиль Рами стал игроком «Сочи»
Рами является чемпионом мира 2018 года в составе сборной Франции.
Наука
В Арктических озерах обнаружены неизвестные науке виды рыб
Российские исследователи, изучавшие водоемы в отдаленных районах Камчатки, Корякии и Чукотки, обнаружили в них сразу несколько десятков неизвестных науке видов рыб, которые более 200 тысяч лет развивались отдельно от своих сородичей.
Кино
Дженнифер Лоуренс сыграет в фильме режиссера «Игры на понижение»
Американская актриса Дженнифер Лоуренс сыграет в фильме режиссера "Игры на понижение" Адама Маккея.
Общество
Эвакуированная из Уханя украинка пожаловалась на условия карантина
Напомним, что 20 февраля Украина эвакуировала из Китая 45 своих граждан и 27 иностранцев.