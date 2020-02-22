Экономика

Вести.RuВести.RuМВФ: коронавирус может подорвать восстановление мировой экономики

Международный валютный фонд предупредил, что вспышка коронавируса уже повлияла на экономический рост в Китае. Ее распространение на другие страны может подорвать прогнозируемое восстановление мировой экономики в 2020 году, пишет Reuters.
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МВФ допустил наихудший сценарий для мировой экономики из-за коронавируса

РБК12:50

В МВФ назвали худший сценарий для мировой экономики из-за коронавируса

URA.Ru15:29

В МВФ рассказали о худшем сценарии для мировой экономики из-за коронавируса

Московский Комсомолец14:34

МВФ прогнозирует снижение роста экономики Китая до 5,6% из-за коронавируса

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Названы два сценария развития экономики из-за коронавируса

Lenta.ru19:20

МВФ прогнозирует снижение роста мировой экономики на 0,1 п.п. из-за коронавируса

Коммерсантъ11:27

МВФ: коронавирус может подорвать восстановление мировой экономики

Вести.Ru20 февраля в 01:05
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Автоматически обработано 7080 источников, обновлено в 19:23, Ашберн
Энергетика

WSJ: Саудовская Аравия может выйти из нефтяного союза с Россией

Саудовская Аравия рассматривает вариант выхода из четырехлетнего союза с Россией по добыче нефти в связи с ослаблением мирового спроса, которое случилось из-за вспышки коронавируса нового типа в Китае.
Газета.Ru вчера в 10:57
Армия и оружие

В ЛНР сообщают о ситуации на линии разграничения. Сводка: 22 февраля

Филипоненко подчеркнул, что обстрелы не прекращаются даже на фоне того, что в 93-й бригаде ВСУ ведет работу комиссия Генерального штаба.
Новостной фронт 07:23
Политика

Кремль: Россия и Белоруссия продолжат обсуждение нефтяной темы

Россия и Белоруссия продолжат работу по решению вопросов с поставками нефти, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Коммерсантъ вчера в 06:27
Футбол

Чемпион мира Адиль Рами стал игроком «Сочи»

Рами является чемпионом мира 2018 года в составе сборной Франции.
ODDS.ru 00:45
Происшествия

В Мексике пропала несовершеннолетняя россиянка

«Посольство в курсе ситуации с пропавшей в штате Халиско несовершеннолетней россиянкой и оказывает содействие местной прокуратуре в ее поиске», — говорится в сообщении в Twitter.
Коммерсантъ 17:59
Общество

У эвакуировавшего украинцев водителя автобуса поднялась температура

Водители автобусов, которые эвакуировали вернувшихся из Китая украинцев, также находятся на карантине.
РИА Новости 07:20
Шоу-бизнес

Пелагея после развода с Телегиным пошла на бокс

Напомним, Пелагея после расставания с хоккеистом Иваном Телегиным подверглась атакам со стороны сплетников.
КМВ Новости 06:28
Шоу-бизнес

Нарядившуюся в кожаную юбку Подольскую назвали «госпожой»

Слово и Дело 07:11
Музыка

Стал известен представитель Украины на Евровидении-2020

RT на русском 17:01
Футбол

«Монако» без Головина сыграл вничью с «Дижоном» в чемпионате Франции

Футболисты "Монако" сыграли вничью с "Дижоном" в матче 26-го тура чемпионата Франции. Игра в Дижоне завершилась со счетом 1:1.
РИА Новости 17:06
Происшествия

Три человека погибли при крушении автобуса в Калифорнии

REGNUM 17:00
Футбол

«Спартак» разгромил «Пахтакор» в товарищеском матче в Москве

Российская газета 08:38
Здоровье

Минздрав не выявил нарушения этики врачом, не принявшим пациента с ВИЧ

Минздрав РФ Министр здравоохранения Пермского края Оксана Мелехова заявила, что внутренняя проверка не выявила нарушения этики и разглашения врачом в поселке Ныроб диагноза пациента с ВИЧ-статусом.
РЕН ТВ вчера в 07:57
Хоккей

Овечкин высказался о своем 700-м голе в НХЛ

Газета.Ru 17:21
Шоу-бизнес

Ксения Собчак в немецкой форме «допросила» Светлану Лободу

Популярная певица Светлана Лобода на своей странице в социальной сети Instagram обнародовала совместное фото с телеведущей Ксенией Собчак.
Территория новостей вчера в 15:31
Происшествия

В доме бывшего украинского министра убили руководителя телеканала

В доме бывшего министра иностранных дел Украины Леонида Кожары погиб предприниматель Сергей Старицкий, ранее возглавлявший телеканал «Интер».
Lenta.ru 13:31
Культура

Фестиваль Ural Music Night выиграл президентский грант на ₽40 млн

Фестиваль Уральская ночь музыки (Ural Music Night) выиграл президентский грант на 40 млн рублей на проведение мероприятия в 2020 году.
Znak.com вчера в 08:29
Шоу-бизнес

Анастасия Волочкова поскользнулась на платье

На кадрах балерина стоит на фотофоне в вечернем бархатном платье в пол с высоким разрезом до бедра.
VSE42.RU 20 февраля в 21:40
Авто

Новая Mazda 6 не появится раньше 2022 года

Mazda 6 новой генерации будет выпущена не раньше марта 2022 года.
32CARS.ru 07:36
Наука

По изменению гравитации ученые научились предсказывать землетрясение

Специалисты научились предсказывать землетрясения по временным и незначительным изменениям гравитации Земли.
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Футбол

Футболисты киевского «Динамо» обыграли «Ворсклу» в чемпионате Украины

РИА Новости 12:04
Авто

Toyota и Lexus получат уникальную противоугонную систему

Японский автопроизводитель Toyota до конца 2020 года все автомобили Toyota и Lexus в России оснастит уникальной противоугонной системой.
Shraibikus News 03:48
Политика

Захарова назвала вбросом обвинения РФ в дезинформации по коронавирусу

Вспышка нового вида коронавируса COVID-2019 была зафиксирована в китайском Ухане в конце декабря.
Известия 16:47
Происшествия

На северо-западе Москвы произошла драка со стрельбой

Три человека пострадали в ходе конфликта со стрельбой из травматического пистолета на северо-западе Москвы.
ТАСС 16:26
Здоровье

Южная Корея превращается в крупнейший очаг коронавируса в мире

Самые быстрые темпы распространения коронавируса зафиксировали в Южной Корее.
ТВ Центр 06:36
Армия и оружие

Украинские военные заявили об атаке у линии соприкосновения в Донбассе

Lenta.ru 06:10
Биатлон

Биатлонист Логинов задумался о завершении карьеры из-за нападок

Российский биатлонист Александр Логинов заявил, что задумался о возможности завершения карьеры из-за постоянных нападок в его адрес, связанных с его допинговым прошлым.
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Кино

В рамках «Берлинале» прошла презентация российских фильмов и сериалов

На кинорынке EFM, что работает в рамках 70-го юбилейного "Берлинале", прошла презентация Created in Moscow, организованная в сотрудничестве с Роскино, на которой были представлены не только российские фильмы, сериалы и анимация, но и отечественные услуги продакшн и постпродакшн.
Российская газета 08:24
Здоровье

Кузнецова попросила рассмотреть обеспечение лекарствами детей с СМА

Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова просит правительство РФ рассмотреть возможность обеспечения лекарствами детей со спинальной мышечной атрофией (СМА) из средств федерального бюджета, сообщается на сайте омбудсмена.
РИА Новости 20 февраля в 08:37
Политика

Советник Трампа прокомментировал данные о «российском вмешательстве»

Советник президента США по нацбезопасности Роберт О'Брайен заявил, что ему не известно о каких-либо попытках РФ поддержать на выборах американского лидера Дональда Трампа.
РИА Новости 17:59
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