Экономика
Вести.RuМВФ: коронавирус может подорвать восстановление мировой экономики
Международный валютный фонд предупредил, что вспышка коронавируса уже повлияла на экономический рост в Китае. Ее распространение на другие страны может подорвать прогнозируемое восстановление мировой экономики в 2020 году, пишет Reuters.
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В МВФ рассказали о худшем сценарии для мировой экономики из-за коронавируса
Московский Комсомолец14:34
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