Международный валютный фонд предупредил, что вспышка коронавируса уже повлияла на экономический рост в Китае. Ее распространение на другие страны может подорвать прогнозируемое восстановление мировой экономики в 2020 году, пишет Reuters.

Энергетика WSJ: Саудовская Аравия может выйти из нефтяного союза с Россией Саудовская Аравия рассматривает вариант выхода из четырехлетнего союза с Россией по добыче нефти в связи с ослаблением мирового спроса, которое случилось из-за вспышки коронавируса нового типа в Китае.

Происшествия В Мексике пропала несовершеннолетняя россиянка «Посольство в курсе ситуации с пропавшей в штате Халиско несовершеннолетней россиянкой и оказывает содействие местной прокуратуре в ее поиске», — говорится в сообщении в Twitter.

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