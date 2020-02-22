Международный валютный фонд предупредил, что вспышка коронавируса уже повлияла на экономический рост в Китае. Ее распространение на другие страны может подорвать прогнозируемое восстановление мировой экономики в 2020 году, пишет Reuters.

Происшествия В Мексике пропала несовершеннолетняя россиянка «Посольство в курсе ситуации с пропавшей в штате Халиско несовершеннолетней россиянкой и оказывает содействие местной прокуратуре в ее поиске», — говорится в сообщении в Twitter.

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Общество Власти Украины предупредили о снижении пенсий На Украине будут снижаться пенсии из-за ограниченных ресурсов в сфере солидарной пенсионной системы, спрогнозировала замминистра социальной политики страны Наталья Ненюченко.