Экономика

Вести.RuВести.RuМВФ: коронавирус может подорвать восстановление мировой экономики

Международный валютный фонд предупредил, что вспышка коронавируса уже повлияла на экономический рост в Китае. Ее распространение на другие страны может подорвать прогнозируемое восстановление мировой экономики в 2020 году, пишет Reuters.
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Названы два сценария развития экономики из-за коронавируса

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В МВФ назвали худший сценарий для мировой экономики из-за коронавируса

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МВФ: коронавирус может подорвать восстановление мировой экономики

Вести.Ru20 февраля в 01:05
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В доме бывшего министра иностранных дел Украины Леонида Кожары погиб предприниматель Сергей Старицкий, ранее возглавлявший телеканал «Интер».
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Очевидно, больше всего врагам понравилась фраза «столица Украины, к сожалению, выглядит не просто копией Москвы, а худшей версией Москвы, где все московские болячки доведены до абсурда».
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В МИД РФ оценили эффективность деконфликтинга России и США в Сирии

Механизм деконфликтинга в отношениях между США и Россией относительно Сирии действуют эффективно.
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Восемь россиян с лайнера Diamond Princess вернулись на родину

РИА Новости 16:13
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Трамп возмутился возвращением инфицированных коронавирусом американцев

Президент США Дональд Трамп возмутился не согласованным с ним решением вернуть заболевших коронавирусом на круизном лайнере Diamond Princess американцев домой.
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На северо-западе Москвы произошла драка со стрельбой

Три человека пострадали в ходе конфликта со стрельбой из травматического пистолета на северо-западе Москвы.
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В Челябинске в массовой драке убили подростка

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Российский боец Зубайра Тухугов, выступающий в полулегком весе (до 65,8 кг), победил техническим нокаутом в первом раунде американца Кевина Агилара на турнире UFC Fight Night 168 в Окленде (Новая Зеландия).
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У эвакуировавшего украинцев водителя автобуса поднялась температура

Водители автобусов, которые эвакуировали вернувшихся из Китая украинцев, также находятся на карантине.
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Мурманский подросток избил и закопал в снегу ребенка

Инцидент произошел накануне на улице Новой. Подросток напал на ребенка, избил его и пытался задушить.
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В СНБО заявили о профессиональных подстрекателях в Новых Санжарах

Секретарь СНБО Украины Алексей Данилов заявил, что во время беспорядков в Новых Санжарах в посёлке были замечены профессиональные подстрекатели.
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Сегодня ночью Уайлдер и Фьюри проведут матч-реванш

Тайсон Фьюри и Деонтей Уайлдер выявят сильнейшего тяжеловеса современности. Именно такой статус поединку дали многочисленные эксперты.
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Если температура слишком сильно возросла зимой, то летом она будет средней или ниже средней.
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Новый эпизод сериала «Друзья» выйдет на платформе HBO Max в мае этого года.
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Матвиенко рассказал, кто достоин представлять Россию на Евровидении

Продюсер Игорь Матвиенко предложил отправить от России на "Евровидение-2020" группу "Фабрика".
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В МИД РФ назвали вбросом обвинения США в дезинформации о коронавирусе

В МИД РФ назвали намеренным вбросом попытки со стороны США связать Россию с дезинформацией по коронавирусу.
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Власти Украины предупредили о снижении пенсий

На Украине будут снижаться пенсии из-за ограниченных ресурсов в сфере солидарной пенсионной системы, спрогнозировала замминистра социальной политики страны Наталья Ненюченко.
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«Реал» минимально проиграл «Леванте» в Примере

Мадридский «Реал» потерпел поражение от валенсийского «Леванте» в матче 25-го тура испанской Примеры.
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В Китае назвали сроки инкубационного периода коронавируса

Симптомы коронавируса проявились у жителя района Шэньнунцзя (провинция Хубэй в Китае) только через 27 дней, сообщает газета People's Daily со ссылкой на местные власти.
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В Ростовской области при взрыве газа в доме погибли два человека

В ведомстве уточнили, что в результате погибли два человека и пострадали еще двое. Кроме того, эвакуированы 49 человек.
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