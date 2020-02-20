Экономика

Вести.RuВести.RuМВФ: коронавирус может подорвать восстановление мировой экономики

Международный валютный фонд предупредил, что вспышка коронавируса уже повлияла на экономический рост в Китае. Ее распространение на другие страны может подорвать прогнозируемое восстановление мировой экономики в 2020 году, пишет Reuters.
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Названы последствия распространения коронавируса для экономики

Lenta.ru19 февраля в 20:01

МВФ: коронавирус может подорвать восстановление мировой экономики

Вести.Ru20 февраля в 01:05

Коронавирус способен подорвать восстановление мировой экономики

Live2420 февраля в 04:07

МВФ предупреждает о срыве восстановления мировой экономики из-за коронавируса

Южный Федеральный20 февраля в 00:59
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Общество

В Китае назвали сроки инкубационного периода коронавируса

Симптомы коронавируса проявились у жителя района Шэньнунцзя (провинция Хубэй в Китае) только через 27 дней, сообщает газета People's Daily со ссылкой на местные власти.
РИА Новости вчера в 02:10
Кино

В рамках «Берлинале» прошла презентация российских фильмов и сериалов

На кинорынке EFM, что работает в рамках 70-го юбилейного "Берлинале", прошла презентация Created in Moscow, организованная в сотрудничестве с Роскино, на которой были представлены не только российские фильмы, сериалы и анимация, но и отечественные услуги продакшн и постпродакшн.
Российская газета вчера в 08:24
Общество

Ученые заявили, что коронавирус попал на рынок Уханя из другого места

Специалисты тропического ботанического сада при Китайской академии наук пришли к выводу, что передача вируса COVID-19 началась не в декабре, а еще в ноябре 2019 года.
Газета.Ru вчера в 13:31
Хоккей

42-летний чрезвычайный голкипер «Каролины» установил рекорд НХЛ

Газета.Ru вчера в 23:46
Происшествия

Нацполиция Украины завела дело об убийстве в доме экс-главы МИД

Нацполиция Украины возбудила уголовное дело об убийстве (ч. 1 ст. 115 УК Украины) в доме экс-министра иностранных дел в Киевской области, сообщается на сайте ведомства.
Коммерсантъ вчера в 19:24
Авто

Опубликованы фото китайского «клона» Toyota Land Cruiser 200

Предсерийный прототип внедорожника Hengtian L4600 – китайской копии Toyota Land Cruiser 200 – снова засняли на улицах.
Автоновости дня 20 февраля в 00:09
Общество

Москвичей предупредили о возвращении зимы

Ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус рассказал о возвращении зимней погоды в московский регион, передает RT.
Газета.Ru вчера в 10:08
Политика

Макрон рассказал о препятствии для торговой сделки ЕС и Британии

Президент Франции Эмманюэль Макрон рассказал о том, что способно стать основным препятствием для заключения торговой сделки между Евросоюзом и Великобританией.
Газета.Ru вчера в 21:59
Музыка

Стал известен представитель Украины на Евровидении-2020

RT на русском вчера в 17:01
Здоровье

Федеральный СПИД-центр поспорил с Минздравом из-за ВИЧ

Представитель Минздрава заявила, что за последние 3 года темпы заражения ВИЧ в России снизились и ведомство держит ситуацию под контролем.
RuNews24.ru 21 февраля в 12:43
Культура

HBO подтвердила выход нового эпизода сериала «Друзья»

Новый эпизод сериала «Друзья» выйдет на платформе HBO Max в мае этого года.
РБК 21 февраля в 20:42
Футбол

«Шахтер» обыграл «Бенфику» в первом матче плей-офф Лиги Европы

Поединок 1\16 финала турнира состоялся в Харькове и завершился победой хозяев со счетом 2:1.«Шахтер» открыл счет в матче на 22-й минуте после гола Марлоса.
Vprognoze.ru 20 февраля в 15:24
Общество

23 февраля в Рязани ожидается ухудшение погодных условий

Синоптики регионального Гидрометцентра проинформировали жителей Рязанской области об ухудшении погодных условий 23 февраля.
RuNews24.ru вчера в 11:16
Происшествия

В Херсонской области произошёл взрыв на АЗС

«22 февраля в 11:23 на пульт связи 4-й Государственной пожарно-спасательной части по охране Великоалександровского района поступила информация о взрыве ёмкости на АЗС», — указывается в заявлении.
RT на русском вчера в 15:54
Биатлон

Биатлонист Логинов задумался о завершении карьеры из-за нападок

Российский биатлонист Александр Логинов заявил, что задумался о возможности завершения карьеры из-за постоянных нападок в его адрес, связанных с его допинговым прошлым.
RT на русском вчера в 10:45
Армия и оружие

США сымитировали на учениях ядерный удар по России

В ходе учений был сымитирован вариант, при котором США отвечают ядерным ударом против России.
BFM.ru вчера в 03:17
Игры

Российская ММО Population Zero выйдет в ранний доступ Steam 5 мая

Московская студия Enplex Games объявила, что выпустит свой приключенческий онлайновый боевик Population Zero в ранний доступ Steam.
Игромания.ру вчера в 11:37
Музыка

Матвиенко рассказал, кто достоин представлять Россию на Евровидении

Продюсер Игорь Матвиенко предложил отправить от России на "Евровидение-2020" группу "Фабрика".
РИА Новости вчера в 16:56
Космос

NASA просит придумать сенсор для венерианского механического ровера

N+1 вчера в 06:47
Культура

Выставка «Русская сказка: от Васнецова до сих пор» открылась в Москве

Красная весна вчера в 15:59
Единоборства

Тухугов нокаутировал Агилара на турнире UFC Fight Night 168

Российский боец смешанного стиля Зубайра Тухугов одержал победу над американцем Кевином Агиларом на турнире UFC Fight Night 168 в новозеландском Окленде.
RT на русском вчера в 23:22
Здоровье

Россиянам разрешили пить энергетики

Энергетические напитки не навредят человеку, если только он не страдает острыми и хроническими болезнями.
ToDay News Ufa 20 февраля в 01:54
Происшествия

В Днепре изнасиловали и побили 15-летнюю девушку

Инцидент произошел 22 февраля в городе Днепр в Украине. Найдена была девушка у гаражей прохожими. Пострадавшую отправили в больницу.
ИнфоСМИ вчера в 11:30
Авто

Kia и Hyundai разработали «умную» систему переключения передач

Корейские компании Hyundai Motor Company и Kia Motors Corporation объявили о разработке первой и пока единственной в мире умной системы переключения передач.
Shraibikus News 20 февраля в 18:39
Происшествия

В Мексике пропала несовершеннолетняя россиянка

«Посольство в курсе ситуации с пропавшей в штате Халиско несовершеннолетней россиянкой и оказывает содействие местной прокуратуре в ее поиске», — говорится в сообщении в Twitter.
Коммерсантъ вчера в 17:59
Экономика

Проверка курортов Северного Кавказа показала миллиардные убытки

Из бюджета выделялись большие средства, Минкавказа отвечал за эффективность их использования.
Московский Комсомолец 21 февраля в 06:12
Общество

Власти Украины предупредили о снижении пенсий

На Украине будут снижаться пенсии из-за ограниченных ресурсов в сфере солидарной пенсионной системы, спрогнозировала замминистра социальной политики страны Наталья Ненюченко.
Газета.Ru вчера в 07:01
Политика

Трамп прокомментировал сообщения о поддержке Россией Сандерса

Демократы используют слухи о "поддержке Россией" кандидата на номинацию от Демократической партии США Берни Сандерса, чтобы дискредитировать его и не допустить его участия в президентской гонке, заявил президент США Дональд Трамп.
РИА Новости вчера в 00:39
Единоборства

Реванш года в боксе: Уайлдер и Фьюри выяснят, чья челюсть крепче

РИА Новости 21 февраля в 07:45
Шоу-бизнес

Сальма Хайек выложила новые пляжные снимки, несмотря на критику

Любопытно, что в честь Дня святого Валентина, неделю назад, Сальма выложила на своей страничке в Instagram сразу 14 фотографий в нарядах красного цвета.
Sunmag.me 21 февраля в 10:24
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