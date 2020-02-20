Экономика
Вести.RuМВФ: коронавирус может подорвать восстановление мировой экономики
Международный валютный фонд предупредил, что вспышка коронавируса уже повлияла на экономический рост в Китае. Ее распространение на другие страны может подорвать прогнозируемое восстановление мировой экономики в 2020 году, пишет Reuters.
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МВФ предупреждает о срыве восстановления мировой экономики из-за коронавируса
Южный Федеральный20 февраля в 00:59
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Общество
В Китае назвали сроки инкубационного периода коронавируса
Симптомы коронавируса проявились у жителя района Шэньнунцзя (провинция Хубэй в Китае) только через 27 дней, сообщает газета People's Daily со ссылкой на местные власти.
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На кинорынке EFM, что работает в рамках 70-го юбилейного "Берлинале", прошла презентация Created in Moscow, организованная в сотрудничестве с Роскино, на которой были представлены не только российские фильмы, сериалы и анимация, но и отечественные услуги продакшн и постпродакшн.
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Ученые заявили, что коронавирус попал на рынок Уханя из другого места
Специалисты тропического ботанического сада при Китайской академии наук пришли к выводу, что передача вируса COVID-19 началась не в декабре, а еще в ноябре 2019 года.
Хоккей
42-летний чрезвычайный голкипер «Каролины» установил рекорд НХЛ
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Нацполиция Украины завела дело об убийстве в доме экс-главы МИД
Нацполиция Украины возбудила уголовное дело об убийстве (ч. 1 ст. 115 УК Украины) в доме экс-министра иностранных дел в Киевской области, сообщается на сайте ведомства.
Авто
Опубликованы фото китайского «клона» Toyota Land Cruiser 200
Предсерийный прототип внедорожника Hengtian L4600 – китайской копии Toyota Land Cruiser 200 – снова засняли на улицах.
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Москвичей предупредили о возвращении зимы
Ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус рассказал о возвращении зимней погоды в московский регион, передает RT.
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Президент Франции Эмманюэль Макрон рассказал о том, что способно стать основным препятствием для заключения торговой сделки между Евросоюзом и Великобританией.
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Федеральный СПИД-центр поспорил с Минздравом из-за ВИЧ
Представитель Минздрава заявила, что за последние 3 года темпы заражения ВИЧ в России снизились и ведомство держит ситуацию под контролем.
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HBO подтвердила выход нового эпизода сериала «Друзья»
Новый эпизод сериала «Друзья» выйдет на платформе HBO Max в мае этого года.
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«Шахтер» обыграл «Бенфику» в первом матче плей-офф Лиги Европы
Поединок 1\16 финала турнира состоялся в Харькове и завершился победой хозяев со счетом 2:1.«Шахтер» открыл счет в матче на 22-й минуте после гола Марлоса.
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23 февраля в Рязани ожидается ухудшение погодных условий
Синоптики регионального Гидрометцентра проинформировали жителей Рязанской области об ухудшении погодных условий 23 февраля.
Происшествия
В Херсонской области произошёл взрыв на АЗС
«22 февраля в 11:23 на пульт связи 4-й Государственной пожарно-спасательной части по охране Великоалександровского района поступила информация о взрыве ёмкости на АЗС», — указывается в заявлении.
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Биатлонист Логинов задумался о завершении карьеры из-за нападок
Российский биатлонист Александр Логинов заявил, что задумался о возможности завершения карьеры из-за постоянных нападок в его адрес, связанных с его допинговым прошлым.
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США сымитировали на учениях ядерный удар по России
В ходе учений был сымитирован вариант, при котором США отвечают ядерным ударом против России.
Игры
Российская ММО Population Zero выйдет в ранний доступ Steam 5 мая
Московская студия Enplex Games объявила, что выпустит свой приключенческий онлайновый боевик Population Zero в ранний доступ Steam.
Музыка
Матвиенко рассказал, кто достоин представлять Россию на Евровидении
Продюсер Игорь Матвиенко предложил отправить от России на "Евровидение-2020" группу "Фабрика".
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Выставка «Русская сказка: от Васнецова до сих пор» открылась в Москве
Единоборства
Тухугов нокаутировал Агилара на турнире UFC Fight Night 168
Российский боец смешанного стиля Зубайра Тухугов одержал победу над американцем Кевином Агиларом на турнире UFC Fight Night 168 в новозеландском Окленде.
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Энергетические напитки не навредят человеку, если только он не страдает острыми и хроническими болезнями.
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В Днепре изнасиловали и побили 15-летнюю девушку
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Kia и Hyundai разработали «умную» систему переключения передач
Корейские компании Hyundai Motor Company и Kia Motors Corporation объявили о разработке первой и пока единственной в мире умной системы переключения передач.
Происшествия
В Мексике пропала несовершеннолетняя россиянка
«Посольство в курсе ситуации с пропавшей в штате Халиско несовершеннолетней россиянкой и оказывает содействие местной прокуратуре в ее поиске», — говорится в сообщении в Twitter.
Экономика
Проверка курортов Северного Кавказа показала миллиардные убытки
Из бюджета выделялись большие средства, Минкавказа отвечал за эффективность их использования.
Общество
Власти Украины предупредили о снижении пенсий
На Украине будут снижаться пенсии из-за ограниченных ресурсов в сфере солидарной пенсионной системы, спрогнозировала замминистра социальной политики страны Наталья Ненюченко.
Политика
Трамп прокомментировал сообщения о поддержке Россией Сандерса
Демократы используют слухи о "поддержке Россией" кандидата на номинацию от Демократической партии США Берни Сандерса, чтобы дискредитировать его и не допустить его участия в президентской гонке, заявил президент США Дональд Трамп.
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Реванш года в боксе: Уайлдер и Фьюри выяснят, чья челюсть крепче
Шоу-бизнес
Сальма Хайек выложила новые пляжные снимки, несмотря на критику
Любопытно, что в честь Дня святого Валентина, неделю назад, Сальма выложила на своей страничке в Instagram сразу 14 фотографий в нарядах красного цвета.