Коронавирус
Мой БрянскМВФ: мировая экономика сократится на 3%
В экономике США ожидается спад в размере 5,9%. Международный валютный фонд опубликовал доклад, в котором сказано, что мировая экономика сократится в этом году на 3%. Об этом сообщает «ТАСС». Согласно данным экспертов, она должна вырасти на 5,8% в следующем.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7145 источников, обновлено в 10:33, Ашберн
Экономика
Путин предложил ввести льготные кредиты для бизнеса
Президент России Владимир Путин предложил в качестве меры поддержки бизнеса в условиях коронавируса ввести льготные кредиты.
iReactor 09:22
Политика
Россия выясняет роль американской компании в сносе памятника Коневу
Посольство России в США выясняет, как фирма из США Squire Patton Boggs может быть связана со сносом памятника маршалу Советского Союза Ивану Коневу в Праге.
Коммерсантъ 00:24
Политика
В Крыму ФСБ задержала украинских разведчиков-террористов
Украинские разведчики, которые планировали организовать террористические акты на территории РФ, задержаны в Крыму сотрудниками ФСБ.
REGNUM 08:47
Общество
Названы регионы России с новыми случаями инфицирования коронавирусом
Число зараженных коронавирусом за сутки в России увеличилось на 3388. Случаи инфицирования зафиксированы в 65 российских регионах.
Газета.Ru 05:20
Общество
Шнуров заявил, что слова о его заражении коронавирусом были шуткой
Российская газета 09:25
Экономика
Власти Москвы утвердили третий пакет мер поддержки бизнеса
Мэр Москвы Сергей Собянин подписал третий пакет мер поддержки малого и среднего бизнеса в условиях пандемии коронавируса.
RT на русском 10:02
Энергетика
Saudi Aramco предложила НПЗ в Европе и Азии отсрочку по оплате
Нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ) в Азии и Европе получили от корпорации Saudi Aramco возможность отсрочить платежи за поставку нефти на срок до 90 дней.
News.ru 08:01
Транспорт
Алиханов уточнил, куда можно ездить на личных автомобилях во время самоизоляции
Отдельно сделали пункт в обновлённом указе, в котором написано, что передвигаться на личном транспорте по региону можно, если не будет отдельных решений оперативного штаба, связанных с посещением приморских городов.
Клопс 10:05
Финансы
ЦБ объяснил отток ликвидности из российских банков в марте
Отток ликвидности из российских банков в марте 2020 года был связан с ростом спроса на наличные в условиях повышенной неопределенности; когда ситуация стабилизируется, эти средства будут постепенно возвращаться на банковские счета в виде инкассированной выручки предприятий розничной торговли, депозитов и иных поступлений, прокомментировал Банк России.
Интерфакс 08:35
Политика
Владимир Путин поручил освободить выплаты врачам от НДФЛ
Президент России Владимир Путин поручил освободить от НДФЛ выплаты врачам, борющимся с коронавирусом.
Петербургский дневник 09:56
Энергетика
МЭА спрогнозировало рекордное падение спроса на нефть в этом году
В 2020 г. мировой спрос на нефть сократится по сравнению с 2019 г. на рекордные 9,3 млн баррелей до 90,5 млн баррелей в сутки — даже если во второй половине года страны снимут ограничения на передвижение людей, говорится в апрельском отчете Международного энергетического агентства (МЭА).
Ведомости 10:25
Музыка
Составлен топ-10 самых популярных песен десятилетия
Вечерняя Москва 07:31
Космос
К Земле приближаются два опасных астероида
Система слежения NASA обнаружила два астероида, которые пролетят близко к Земле на этой неделе.
HotGeo вчера в 16:00
Наука
Представлен фермент, который расщепляет пластик
Goroday.ru 08:50
Общество
Песков объяснил введение пропусков в Москве слабой дисциплиной горожан
Жители и гости Москвы «не проявили дисциплинированности» во время режима самоизоляции и это вынудило городские власти ввести систему цифровых пропусков, заявил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Ведомости 06:20
Политика
Госдума поменяла дату окончания Второй мировой войны
Устанавливается новый день воинской славы России — «3 сентября — День окончания Второй мировой войны (1945 год)» и одновременно исключается действующая памятная дата «2 сентября — День окончания Второй мировой войны (1945 год)».
REGNUM вчера в 06:10
Транспорт
Московские такси принимают пропуска пассажиров на веру
Департамент транспорта передал логины и пароли для перевозчиков, по которым водители смогут проверять цифровые пропуска пассажиров через приложение «Помощник Москвы», говорит представитель «Яндекс.Такси».
Ведомости 08:10
Общество
Рособрнадзор назвал новые сроки экзаменов в 9-х классах
Региональные власти и учредители заграншкол могут сами определить основные и резервные сроки проведения экзаменов по русскому языку и математике в рамках этого периода.
РБК 05:22
Общество
Назван нулевой пациент с коронавирусом в России
Газета.Ru 08:17
Политика
Ветеранские организации попросили Путина отложить парад Победы
Российские ветеранские организации направили российскому лидеру Владимиру Путину обращение с просьбой отложить парад Победы в Москве, который должен состояться 9 мая.
RT на русском 07:19
Общество
Карту заражения коронавирусом обновили в Подмосковье
В Московской области обновили карту распространения Covid-2019 по региону, больше всего случаев инфекции зафиксировано в Химках, Люберцах, Одинцове, Мытищах и Красногорске, сообщает региональный оперативный штаб.
РИАМО 10:05
Культура
В Сети появились первые отзывы о сериале «Зулейха открывает глаза»
В понедельник вечером на телеканале "Россия 1" состоялась премьера сериала "Зулейха открывает глаза", основанного на одноименном романе Гузель Яхиной.
РИА Новости вчера в 07:54
Футбол
Матюиди и Ругани вылечились от коронавируса
Как сообщается на официальном сайте туринского клуба защитник Даниэле Ругани, а также хавбек Блез Матюиди сдали по два отрицательных теста на коронавирус.
Vprognoze.ru 10:02
Общество
В Москве начали оформлять цифровые пропуска для поездок
Получить цифровой пропуск Цифровые пропуска: кто может оформить, как получить и на какой срок Указ Мэра Москвы "Об утверждении порядка оформления и использования цифровых пропусков для передвижения по территории города Москвы в период действия режима повышенной готовности в городе Москве"
Официальный портал Мэра и Правительства Москвы 13 апреля в 01:37
Общество
Жителям Подмосковья рассказали, как оформить цифровой пропуск
Власти Московской области рассказали, как оформить цифровой пропуск для перемещения по региону, и также пояснили, понадобится ли он для выгула собаки или похода в магазин, сообщает РИА Новости со ссылкой на правительство региона.
Радио Sputnik вчера в 10:38
Общество
В США за сутки от коронавируса умерло рекордное число людей
За минувшие сутки в США число умерших пациентов с коронавирусом составило рекордные 2228 человек, сообщил Университет Джонса Хопкинса, который ведет свои подсчеты.
РИА Новости вчера в 21:33