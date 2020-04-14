Коронавирус

Мой БрянскМой БрянскМВФ: мировая экономика сократится на 3%

В экономике США ожидается спад в размере 5,9%. Международный валютный фонд опубликовал доклад, в котором сказано, что мировая экономика сократится в этом году на 3%. Об этом сообщает «ТАСС». Согласно данным экспертов, она должна вырасти на 5,8% в следующем.
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МВФ ожидает худшей рецессии с 1930-х годов

Вести.Ruвчера в 22:51

Потери мировой экономики от коронавируса составят $9 трлн

Коммерсантъвчера в 15:54

В ЕК считают, что спад экономики из-за коронавируса может быть сильнее, чем в 2009 году

ТАССвчера в 09:37

Великая самоизоляция: экономике предрекли худшую рецессию за 90 лет

РЕН ТВвчера в 11:02

МВФ предсказал наихудший спад мирового ВВП после Великой депрессии

РБКвчера в 10:32

МВФ предрек рост мировой экономики в 2021 году

Известиявчера в 09:22

Прогноз по фактической погоде

Российская газетавчера в 12:02
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Экономика

Путин предложил ввести льготные кредиты для бизнеса

Президент России Владимир Путин предложил в качестве меры поддержки бизнеса в условиях коронавируса ввести льготные кредиты.
iReactor 09:22
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Политика

Россия выясняет роль американской компании в сносе памятника Коневу

Посольство России в США выясняет, как фирма из США Squire Patton Boggs может быть связана со сносом памятника маршалу Советского Союза Ивану Коневу в Праге.
Коммерсантъ 00:24
Политика

В Крыму ФСБ задержала украинских разведчиков-террористов

Украинские разведчики, которые планировали организовать террористические акты на территории РФ, задержаны в Крыму сотрудниками ФСБ.
REGNUM 08:47
763
Общество

Названы регионы России с новыми случаями инфицирования коронавирусом

Число зараженных коронавирусом за сутки в России увеличилось на 3388. Случаи инфицирования зафиксированы в 65 российских регионах.
Газета.Ru 05:20
456
Общество

Шнуров заявил, что слова о его заражении коронавирусом были шуткой

Российская газета 09:25
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Экономика

Власти Москвы утвердили третий пакет мер поддержки бизнеса

Мэр Москвы Сергей Собянин подписал третий пакет мер поддержки малого и среднего бизнеса в условиях пандемии коронавируса.
RT на русском 10:02
16
Энергетика

Saudi Aramco предложила НПЗ в Европе и Азии отсрочку по оплате

Нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ) в Азии и Европе получили от корпорации Saudi Aramco возможность отсрочить платежи за поставку нефти на срок до 90 дней.
News.ru 08:01
Транспорт

Алиханов уточнил, куда можно ездить на личных автомобилях во время самоизоляции

Отдельно сделали пункт в обновлённом указе, в котором написано, что передвигаться на личном транспорте по региону можно, если не будет отдельных решений оперативного штаба, связанных с посещением приморских городов.
Клопс 10:05
Финансы

ЦБ объяснил отток ликвидности из российских банков в марте

Отток ликвидности из российских банков в марте 2020 года был связан с ростом спроса на наличные в условиях повышенной неопределенности; когда ситуация стабилизируется, эти средства будут постепенно возвращаться на банковские счета в виде инкассированной выручки предприятий розничной торговли, депозитов и иных поступлений, прокомментировал Банк России.
Интерфакс 08:35
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Общество

Открывшиеся в Краснодаре ярмарки и рынки опять закрыли

Ясно 08:57
107
Политика

Владимир Путин поручил освободить выплаты врачам от НДФЛ

Президент России Владимир Путин поручил освободить от НДФЛ выплаты врачам, борющимся с коронавирусом.
Петербургский дневник 09:56
Энергетика

МЭА спрогнозировало рекордное падение спроса на нефть в этом году

В 2020 г. мировой спрос на нефть сократится по сравнению с 2019 г. на рекордные 9,3 млн баррелей до 90,5 млн баррелей в сутки — даже если во второй половине года страны снимут ограничения на передвижение людей, говорится в апрельском отчете Международного энергетического агентства (МЭА).
Ведомости 10:25
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Музыка

Составлен топ-10 самых популярных песен десятилетия

Вечерняя Москва 07:31
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Космос

К Земле приближаются два опасных астероида

Система слежения NASA обнаружила два астероида, которые пролетят близко к Земле на этой неделе.
HotGeo вчера в 16:00
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Наука

Представлен фермент, который расщепляет пластик

Goroday.ru 08:50
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Общество

Песков объяснил введение пропусков в Москве слабой дисциплиной горожан

Жители и гости Москвы «не проявили дисциплинированности» во время режима самоизоляции и это вынудило городские власти ввести систему цифровых пропусков, заявил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Ведомости 06:20
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Происшествия

Украинские СМИ сообщили о взрыве в одной из больниц Львова

REGNUM 10:12
1
Политика

Госдума поменяла дату окончания Второй мировой войны

Устанавливается новый день воинской славы России — «3 сентября — День окончания Второй мировой войны (1945 год)» и одновременно исключается действующая памятная дата «2 сентября — День окончания Второй мировой войны (1945 год)».
REGNUM вчера в 06:10
4,7K
Транспорт

Московские такси принимают пропуска пассажиров на веру

Департамент транспорта передал логины и пароли для перевозчиков, по которым водители смогут проверять цифровые пропуска пассажиров через приложение «Помощник Москвы», говорит представитель «Яндекс.Такси».
Ведомости 08:10
4
Общество

Рособрнадзор назвал новые сроки экзаменов в 9-х классах

Региональные власти и учредители заграншкол могут сами определить основные и резервные сроки проведения экзаменов по русскому языку и математике в рамках этого периода.
РБК 05:22
20
Общество

Назван нулевой пациент с коронавирусом в России

Газета.Ru 08:17
940
Политика

Ветеранские организации попросили Путина отложить парад Победы

Российские ветеранские организации направили российскому лидеру Владимиру Путину обращение с просьбой отложить парад Победы в Москве, который должен состояться 9 мая.
RT на русском 07:19
1,2K
Общество

Карту заражения коронавирусом обновили в Подмосковье

В Московской области обновили карту распространения Covid-2019 по региону, больше всего случаев инфекции зафиксировано в Химках, Люберцах, Одинцове, Мытищах и Красногорске, сообщает региональный оперативный штаб.
РИАМО 10:05
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Культура

В Сети появились первые отзывы о сериале «Зулейха открывает глаза»

В понедельник вечером на телеканале "Россия 1" состоялась премьера сериала "Зулейха открывает глаза", основанного на одноименном романе Гузель Яхиной.
РИА Новости вчера в 07:54
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Футбол

Матюиди и Ругани вылечились от коронавируса

Как сообщается на официальном сайте туринского клуба защитник Даниэле Ругани, а также хавбек Блез Матюиди сдали по два отрицательных теста на коронавирус.
Vprognoze.ru 10:02
1
Общество

В Москве начали оформлять цифровые пропуска для поездок

Получить цифровой пропуск Цифровые пропуска: кто может оформить, как получить и на какой срок Указ Мэра Москвы "Об утверждении порядка оформления и использования цифровых пропусков для передвижения по территории города Москвы в период действия режима повышенной готовности в городе Москве"
Официальный портал Мэра и Правительства Москвы 13 апреля в 01:37
25
Наука

Антициклоны ускорили таяние Гренландского ледяного щита

N+1 08:05
Общество

Жителям Подмосковья рассказали, как оформить цифровой пропуск

Власти Московской области рассказали, как оформить цифровой пропуск для перемещения по региону, и также пояснили, понадобится ли он для выгула собаки или похода в магазин, сообщает РИА Новости со ссылкой на правительство региона.
Радио Sputnik вчера в 10:38
174
Общество

В США за сутки от коронавируса умерло рекордное число людей

За минувшие сутки в США число умерших пациентов с коронавирусом составило рекордные 2228 человек, сообщил Университет Джонса Хопкинса, который ведет свои подсчеты.
РИА Новости вчера в 21:33
185
Общество

Собянин отреагировал на очереди в метро из-за пропускного режима

Lenta.ru 03:51
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