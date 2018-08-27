Международный валютный фонд предсказал мировой экономике рекордный спад – наихудшие цифры со времен Великой депрессии. Согласно прогнозу, спад глобальной экономики в текущем году достигнет 3%. В 2009 году глобальный ВВП сократился на 0,5%. Это было первое снижение с 1970-х годов.

Экономика Forbes узнал об антикризисном пакете правительства в 1 трлн руб Из 1 трлн рублей, которые правительство решило потратить в рамках второго пакета антикризисных мер, на поддержку малого и среднего бизнеса выделят чуть более 100 млрд рублей, пишет российская редакция журнала Forbes со ссылкой на источники. 119

Политика Захарова призвала США привлечь New York Times к ответственности Официальный представитель МИД России Мария Захарова посоветовала США начать привлекать причастных к дезинформации о пандемии коронавируса с издания New York Times. 252

Здоровье Зафиксирован первый случай передачи коронавируса от мертвого человека Ученые предположили, что в Бангкоке мог произойти первый случай передачи нового типа коронавируса от умершего человека к живому, сообщает Daily Mail. 32

Армия и оружие Ленинградские С-400 поразили ракеты-мишени в небе под Астраханью Астрахань, 12 апреля 2020, 23:35 — REGNUM Расчеты комплексов ПВО С-400 из состава Ленинградского объединения противовоздушной обороны отразили массированный ракетный удар условного противника на полигоне в Астраханской области, сообщает 12 апреля пресс-служба Западного военного округа. 6

Общество Особое мнение: Кирилл Мартынов Кирилл Мартынов, редактор отдела политики "Новой газеты" был сегодня в программе "Особое мнение".

Футбол РФС запустил платформу для дистанционного обучения судей Российский футбольный союз (РФС) на своем официальном сайте объявил о запуске образовательной платформы для обучения арбитров.

Экономика Путин заявил о падении объёма розничной торговли в России на 35% Объём розничной торговли в России в апреле на фоне ситуации с коронавирусной инфекцией сократился более чем на 35%, заявил президент Владимир Путин на совещании по экономическим вопросам. 147

Происшествия В Ленобласти завели дело о «коронавирусном» хостеле для мигрантов Следственное управление СКР по Ленинградской области сообщило о возбуждении уголовного дела по факту массового заражения коронавирусом мигрантов, которые проживали в хостеле в деревне Новосергиевка. 2

Политика На Украине разоблачили высокопоставленного агента ФСБ Председатель Службы безопасности Украины (СБУ) Иван Баканов заявил о разоблачении высокопоставленного агента ФСБ в высших эшелонах власти с погонами генерал-майора СБУ. 528

Общество Коронавирус зафиксирован в 19 районах Нижегородской области Напомним, что 9 апреля губернатор Нижегородской области Глеб Никитин утвердил новый перечень «соответствующих территорий», куда вошли населенные пункты, где были зафиксированы случаи заражения коронавирусом. 18

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Общество Попова рассказала, когда будут видны результаты самоизоляции Глава Роспотребнадзора Анна Попова рассказала в эфире Первого канала, когда будут видны результаты мер российских властей по борьбе с распространением коронавирусной инфекции COVID-19.

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Общество Австрия, Дания и Испания ослабляют карантинные меры Торговые комплексы и центры услуг, например парикмахерские, должны открыться 1 мая, сообщает Daily Mail.В Дании — одной из первых закрывшихся на карантин европейских стран — заболели 6318 человек, выздоровели 2235, умерли 285 человек.