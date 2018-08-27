Коронавирус
Ruposters.ruМВФ: мировую экономику ожидает худший спад со времен Великой депрессии
Международный валютный фонд предсказал мировой экономике рекордный спад – наихудшие цифры со времен Великой депрессии. Согласно прогнозу, спад глобальной экономики в текущем году достигнет 3%. В 2009 году глобальный ВВП сократился на 0,5%. Это было первое снижение с 1970-х годов.
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Автоматически обработан 7141 источник, обновлено в 15:18, Ашберн
Экономика
Forbes узнал об антикризисном пакете правительства в 1 трлн руб
Из 1 трлн рублей, которые правительство решило потратить в рамках второго пакета антикризисных мер, на поддержку малого и среднего бизнеса выделят чуть более 100 млрд рублей, пишет российская редакция журнала Forbes со ссылкой на источники.
РБК 13:45
Транспорт
Власти Москвы раскрыли механизм проверки пропусков у пассажиров такси
При заказе машины клиенту не придётся вводить номер цифрового пропуска, сообщил ТАСС замглавы столичного департамента транспорта Дмитрий Пронин.
Говорит Москва 13:45
Политика
Лавров рассказал о деталях сноса памятника Коневу в Праге
РИА Новости 06:43
Политика
Захарова призвала США привлечь New York Times к ответственности
Официальный представитель МИД России Мария Захарова посоветовала США начать привлекать причастных к дезинформации о пандемии коронавируса с издания New York Times.
РИА Новости 14:45
Политика
Более 11,5 тысяч земельных участков в Крыму принадлежат иностранцам
Иностранные граждане владеют 11 572 земельными участками на Крымском полуострове, сообщила пресс-служба республиканского госкомитета по регистрации и кадастру.
Примечания 03:09
Политика
Госдума приняла закон о переносе дня окончания Второй мировой войны
Госдума во вторник, 14 апреля, в третьем чтении приняла закон о корректировке дня окончания Второй мировой войны.
Известия 11:54
Здоровье
Зафиксирован первый случай передачи коронавируса от мертвого человека
Ученые предположили, что в Бангкоке мог произойти первый случай передачи нового типа коронавируса от умершего человека к живому, сообщает Daily Mail.
Взгляд.ру 11:26
Армия и оружие
Ленинградские С-400 поразили ракеты-мишени в небе под Астраханью
Астрахань, 12 апреля 2020, 23:35 — REGNUM Расчеты комплексов ПВО С-400 из состава Ленинградского объединения противовоздушной обороны отразили массированный ракетный удар условного противника на полигоне в Астраханской области, сообщает 12 апреля пресс-служба Западного военного округа.
REGNUM 12 апреля в 16:35
Общество
Особое мнение: Кирилл Мартынов
Кирилл Мартынов, редактор отдела политики "Новой газеты" был сегодня в программе "Особое мнение".
Эхо Москвы 12:58
Политика
МИД: десятки школьников из России оказались в сложной ситуации в США
Несколько десятков российских школьников, прибывших осенью 2019 г. в США для обучения в американских образовательных учреждениях, оказались в сложном положении в условиях распространения коронавируса, сообщил МИД России.
Ведомости 13:32
Футбол
РФС запустил платформу для дистанционного обучения судей
Российский футбольный союз (РФС) на своем официальном сайте объявил о запуске образовательной платформы для обучения арбитров.
Спорт-Экспресс 13:12
Здоровье
Глава Минздрава рассказала о пике пандемии коронавируса в Омске
Глава Минздрава Омской области Ирина Солдатова заявила, что пик пандемии коронавируса в регионе пройдет до конца апреля.
РИА ОмскИнформ 10:56
Экономика
Путин заявил о падении объёма розничной торговли в России на 35%
Объём розничной торговли в России в апреле на фоне ситуации с коронавирусной инфекцией сократился более чем на 35%, заявил президент Владимир Путин на совещании по экономическим вопросам.
RT на русском 07:03
Происшествия
В Ленобласти завели дело о «коронавирусном» хостеле для мигрантов
Следственное управление СКР по Ленинградской области сообщило о возбуждении уголовного дела по факту массового заражения коронавирусом мигрантов, которые проживали в хостеле в деревне Новосергиевка.
Инфо24 14:15
Политика
На Украине разоблачили высокопоставленного агента ФСБ
Председатель Службы безопасности Украины (СБУ) Иван Баканов заявил о разоблачении высокопоставленного агента ФСБ в высших эшелонах власти с погонами генерал-майора СБУ.
Lenta.ru 07:28
Общество
Коронавирус зафиксирован в 19 районах Нижегородской области
Напомним, что 9 апреля губернатор Нижегородской области Глеб Никитин утвердил новый перечень «соответствующих территорий», куда вошли населенные пункты, где были зафиксированы случаи заражения коронавирусом.
Время Н 08:15
Общество
Саудовский принц назвал семейными отношения с Россией
Ведущая напомнила, что пять недель назад между Эр-Риядом и Москвой произошел «довольно неприятный развод», и уточнила, в каком состоянии сейчас отношения между странами, спросив, может ли ценовая война потенциально возобновиться через пару лет.
РБК 12:43
Общество
Попова рассказала, когда будут видны результаты самоизоляции
Глава Роспотребнадзора Анна Попова рассказала в эфире Первого канала, когда будут видны результаты мер российских властей по борьбе с распространением коронавирусной инфекции COVID-19.
RT на русском 15:11
Общество
Подмосковная полиция переведена на усиленный режим несения службы
Подмосковная полиция переведена на усиленный режим несения службы.
Вести ФМ 14:31
Здоровье
В ВОЗ оценили возможность повторного заражения Covid-19
Ранее врач назвал топ-5 мест, наиболее опасных для заражения коронавирусной инфекцией.
Mockva.ru вчера в 22:04
Экономика
Букмекерские конторы исключили из системообразующих предприятий
Ранее Генпрокуратура поручила ведомству проверить, как букмекерские конторы попали в список из 646 системообразующих для российской экономики предприятий.
Коммерсантъ 14:15
Происшествия
Во Франции пенсионер случайно катапультировался из истребителя
Во Франции из боевого истребителя "Рафаль" по ошибке катапультировался 64-мужчина.
Утро.ru 10:53
Авто
Названы пять производителей нержавеющих автомобилей
UfaTime.ru 12 апреля в 06:29
Общество
Липецкие власти внедряют в регионе пропускной режим
Власти Липецкой области первыми в Центральном федеральном округе (ЦФО) после Москвы и Подмосковья начали внедрять в регионе пропускную систему для снижения заражений новой коронавирусной инфекцией.
ТАСС 12:15
Общество
В Подмосковье изменили правила оформления пропусков
О введении новых правил оформления электронных разрешений сообщает РИАМО со ссылкой на пресс-службу губернатора и правительства Подмосковья.
Lenta.ru 10:59
Общество
86-летняя подруга принца Гарри рассказала о его жизни в Лос-Анджелесе
На днях приятельница герцога Сассекского 86-летняя антрополог Джейн Гудолл дала интервью Radio Times, в котором подтвердила мнение экспертов.
Woman.ru 04:00
Здоровье
Число бессимптомных случаев коронавируса в РФ увеличилось до 30%
Растет число людей в РФ, у которых коронавирус протекает бессимптомно, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова в эфире "Первого канала" во вторник.
Интерфакс 14:47
Политика
Лукашенко обвинил российские СМИ в предвзятости
Президент добавил, что "в каждой шутке есть доля шутки". Президент Белоруссии Александр Лукашенко обвинил российские СМИ в предвзятости.
Деловое.ТВ вчера в 12:47
Общество
Австрия, Дания и Испания ослабляют карантинные меры
Торговые комплексы и центры услуг, например парикмахерские, должны открыться 1 мая, сообщает Daily Mail.В Дании — одной из первых закрывшихся на карантин европейских стран — заболели 6318 человек, выздоровели 2235, умерли 285 человек.
Плюс один +1 вчера в 12:02
Шоу-бизнес
Виктор Рыбин и Наталья Сенчукова остались без денег
На днях Рыбин рассказал о плачевном состоянии семейного бюджета, отметив, что у них с Натальей на руках осталось всего-то 31 тысяча рублей. при этом музыкант отмечает, что в долги пара пока не влезла, однако в случае, если ситуация с пандемией не стабилизируется, и придется обращаться к друзьям.
Bimru.ru вчера в 03:30