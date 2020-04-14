Международный валютный фонд предсказал мировой экономике рекордный спад – наихудшие цифры со времен Великой депрессии. Согласно прогнозу, спад глобальной экономики в текущем году достигнет 3%. В 2009 году глобальный ВВП сократился на 0,5%. Это было первое снижение с 1970-х годов.

Происшествия В Подмосковье ограбили дом агента Малкина Дом Геннадия Ушакова, агента российского хоккеиста «Питтсбург Пингвинз» Евгения Малкина, ограбили неизвестные.

Общество В Мурманской области число зараженных коронавирусом за сутки удвоилось В Мурманской области число официально подтвержденных случаев заражения коронавирусом выросло за сутки больше чем в два раза.

Гаджеты Motorola 22 апреля представит флагманский смартфон Компания Motorola готовит к выпуску новые флагманские смартфоны Motorola Edge и Edge+. 3

Общество В Москве от коронавируса умер физик РАН В Москве умер заразившийся коронавирусом научный сотрудник Института ядерных исследований (ИЯИ) РАН кандидат физико-математических наук Данила Тлисов. 66

Политика В Пентагоне сомневаются в искусственном происхождении коронавируса В министерстве обороны США сомневаются в том, что новый коронавирус мог быть разработан в лаборатории, и склоняются к версии о естественном происхождении, заявил председатель объединенного комитета начальников штабов ВС США генерал Марк Милли. 17

Политика США приостановили финансирование ВОЗ Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон приостанавливает финансирование Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). 15

Происшествия В Египте ликвидировали террористов, планировавших теракты на Пасху Каир, 15 апреля 2020, 01:28 — REGNUM Полиция Египта уничтожила семь боевиков из террористической ячейки, которые готовились совершить в Каире атаки 19 апреля в праздник Пасхи, сообщается на сайте египетского министерства внутренних дел.

Общество Инфекционную больницу в Новой Москве строит поставщик бордюров для мэрии По данным «Русской службы Би-би-си», возведением семи из двенадцати корпусов занимается компания «Крост» у которой столичные власти намерены закупить бетонные бордюры на общую сумму более 3 миллиардов рублей. 4

Общество «МегаФон» подключал платную услугу вместо пропуска Как сообщают «Ведомости», абоненты «МегаФона» из Московской области, которые отправляли смс на номер 0250 для получения электронного пропуска на передвижение в период действия режима самоизоляции, оказались подписаны на платную информационно-развлекательную услугу. 70

Здоровье Рассматривать ОРВИ как подозрение на коронавирус рекомендовал Минздрав Как стало известно из материалов временных методических рекомендаций для всех врачей, которые уже опубликовали на сайте Минздрава РФ, всем медикам дана рекомендация рассматривать любой эпизод ОРВИ в качестве конкретного подозрения на коронавирус. 213

Происшествия Застрявшие в Стамбуле российские моряки попросили забрать их домой Сегодня из Москвы летит самолет в Стамбул забрать граждан России из Турции.

Авто КамАЗ запланировал выпуск пяти новых двигателей Как сообщали в пресс-службе предприятия, будущие моторы получат ряд новых модификаций, в том числе газовую и газодизельную, а также исполнение с повышенной энергоэффективностью. 3

Экономика Игорную деятельность исключат из системообразующих предприятий Игорная деятельность исключена из критериев отбора системообразующих предприятий. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Минэкономразвития. 437

Общество Кабмин приостановил ограничение на торговлю масками Правительство России приостановило постановление, разрешающее продавать медицинские маски только имеющим фармацевтическую лицензию компаниям, пишет ТАСС со ссылкой на документ. 3,7K

Футбол Футбольный сезон в Италии вряд ли возобновится — замглавы минздрава Чемпионат Италии по футболу, вероятно, не возобновится из-за пандемии коронавируса, заявил заместитель министра здравоохранения Италии Пьерпаоло Силери 14 апреля, сообщает журналист Танкреди Палмери в Twitter.

Общество В Госдуме оценили идею вернуть продуктовые карточки Ранее производители и поставщики продовольственных продуктов призвали руководство страны как можно быстрее вернуть советскую практику продуктовых карточек, которые выдавались бы наименее обеспеченным жителям. 4