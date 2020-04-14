Коронавирус
Ruposters.ruМВФ: мировую экономику ожидает худший спад со времен Великой депрессии
Международный валютный фонд предсказал мировой экономике рекордный спад – наихудшие цифры со времен Великой депрессии. Согласно прогнозу, спад глобальной экономики в текущем году достигнет 3%. В 2009 году глобальный ВВП сократился на 0,5%. Это было первое снижение с 1970-х годов.
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Происшествия
В Подмосковье ограбили дом агента Малкина
Дом Геннадия Ушакова, агента российского хоккеиста «Питтсбург Пингвинз» Евгения Малкина, ограбили неизвестные.
RT на русском 06:33
Футбол
Юран о словах Алиева про Крым: «Человек либо невменяемый, либо могу пожелать ему, чтобы закусывал»
Человек либо невменяемый, либо могу пожелать ему, чтобы закусывал.
Sports.ru 11:25
Общество
В Мурманской области число зараженных коронавирусом за сутки удвоилось
В Мурманской области число официально подтвержденных случаев заражения коронавирусом выросло за сутки больше чем в два раза.
Росбалт 18:59
Гаджеты
Motorola 22 апреля представит флагманский смартфон
Компания Motorola готовит к выпуску новые флагманские смартфоны Motorola Edge и Edge+.
Piter.tv 04:00
Общество
В Москве от коронавируса умер физик РАН
В Москве умер заразившийся коронавирусом научный сотрудник Института ядерных исследований (ИЯИ) РАН кандидат физико-математических наук Данила Тлисов.
РБК 11:32
Общество
В Москве скончались 11 пациентов с коронавирусом
Российская газета 17:22
Политика
В Пентагоне сомневаются в искусственном происхождении коронавируса
В министерстве обороны США сомневаются в том, что новый коронавирус мог быть разработан в лаборатории, и склоняются к версии о естественном происхождении, заявил председатель объединенного комитета начальников штабов ВС США генерал Марк Милли.
РИА Новости 15:42
Политика
США приостановили финансирование ВОЗ
Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон приостанавливает финансирование Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).
Lenta.ru 18:37
Политика
Лавров прокомментировал снос памятника маршалу Коневу в Праге
РИА Новости 06:05
Происшествия
В Египте ликвидировали террористов, планировавших теракты на Пасху
Каир, 15 апреля 2020, 01:28 — REGNUM Полиция Египта уничтожила семь боевиков из террористической ячейки, которые готовились совершить в Каире атаки 19 апреля в праздник Пасхи, сообщается на сайте египетского министерства внутренних дел.
REGNUM 18:28
Общество
Роструд уточнил обязательства по выплатам зарплат на фоне вируса
Работодатели не могут отказаться начислять своим сотрудникам зарплату, ссылаясь на обстоятельства непреодолимой силы из-за ограничений для борьбы с коронавирусом.
РБК 09:45
Общество
Власти Москвы аннулировали почти миллион цифровых пропусков
В Москве по результатам первичных проверок аннулировано 900 тыс. из 3,2 млн электронных пропусков, выданных горожанам ранее.
RT на русском 14:12
Общество
Инфекционную больницу в Новой Москве строит поставщик бордюров для мэрии
По данным «Русской службы Би-би-си», возведением семи из двенадцати корпусов занимается компания «Крост» у которой столичные власти намерены закупить бетонные бордюры на общую сумму более 3 миллиардов рублей.
Эхо Москвы 14:02
Здоровье
В Петербурге коронавирусом могут переболеть до 120 тысяч человек
Экспертная группа подготовила отчет, в котором изложен прогнозы развития ситуации с коронавирусом в Санкт-Петербурге, сообщает «Фонтанка».
Маяк (г. Сосновый Бор) 11:16
Киберспорт
RodjER об ALOHADANCE: «Токсик – это совершенно не про него»
Владимир RodjER Никогосян назвал Илью ALOHADANCE Коробкина нетоксичным человеком и очень хорошим тиммейтом.
CyberSport.ru 14:25
Общество
«МегаФон» подключал платную услугу вместо пропуска
Как сообщают «Ведомости», абоненты «МегаФона» из Московской области, которые отправляли смс на номер 0250 для получения электронного пропуска на передвижение в период действия режима самоизоляции, оказались подписаны на платную информационно-развлекательную услугу.
Популярная механика 04:50
Здоровье
Рассматривать ОРВИ как подозрение на коронавирус рекомендовал Минздрав
Как стало известно из материалов временных методических рекомендаций для всех врачей, которые уже опубликовали на сайте Минздрава РФ, всем медикам дана рекомендация рассматривать любой эпизод ОРВИ в качестве конкретного подозрения на коронавирус.
Live24 вчера в 06:46
Происшествия
Застрявшие в Стамбуле российские моряки попросили забрать их домой
Сегодня из Москвы летит самолет в Стамбул забрать граждан России из Турции.
Интерфакс 13:48
Игры
Старая-новая Зона отчуждения – опубликован ролик фанатского ремастера S.T.A.L.K.E.R.: Чистое небо
В сети появился ролик фанатского ремастера проекта S.T.A.L.K.E.R.: Чистое небо.
Городской портал Новый Нижний 15:00
Авто
КамАЗ запланировал выпуск пяти новых двигателей
Как сообщали в пресс-службе предприятия, будущие моторы получат ряд новых модификаций, в том числе газовую и газодизельную, а также исполнение с повышенной энергоэффективностью.
SpeedMe 02:08
Экономика
Игорную деятельность исключат из системообразующих предприятий
Игорная деятельность исключена из критериев отбора системообразующих предприятий. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Минэкономразвития.
Российская газета 12:03
Общество
Кабмин приостановил ограничение на торговлю масками
Правительство России приостановило постановление, разрешающее продавать медицинские маски только имеющим фармацевтическую лицензию компаниям, пишет ТАСС со ссылкой на документ.
Газета.Ru 05:24
Футбол
Футбольный сезон в Италии вряд ли возобновится — замглавы минздрава
Чемпионат Италии по футболу, вероятно, не возобновится из-за пандемии коронавируса, заявил заместитель министра здравоохранения Италии Пьерпаоло Силери 14 апреля, сообщает журналист Танкреди Палмери в Twitter.
ИА Красная Весна 18:11
Музыка
75 лет назад родился Ричи Блэкмор
Россия – Культура 09:25
Общество
В Госдуме оценили идею вернуть продуктовые карточки
Ранее производители и поставщики продовольственных продуктов призвали руководство страны как можно быстрее вернуть советскую практику продуктовых карточек, которые выдавались бы наименее обеспеченным жителям.
Lenta.ru 17:42
Здоровье
Названо число бессимптомных переносчиков коронавируса в России
Руководитель Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что по ряду регионов России число пациентов с бессимптомным коронавирусом достигает 50%.
РИА Новости 14:45
Спорт
Fallout 76 уже можно предварительно заказать и загрузить в Steam
Компания Valve объявила, что Fallout 76 уже можно предварительно заказать в Steam за 1999 рублей.
Игромания.ру 12 апреля в 02:59