с чего всё началось

Сильнее всего меры борьбы с пандемией скажутся на экономике Италии – ВВП этой страны сократится на 9,3% после роста на 0,3% в прошлом году. Также пострадавшая серьезно из-за коронавируса экономика Испании уменьшится, по прогнозу МВФ, на 8%.

Политика На Украине разоблачили высокопоставленного агента ФСБ Председатель Службы безопасности Украины (СБУ) Иван Баканов заявил о разоблачении высокопоставленного агента ФСБ в высших эшелонах власти с погонами генерал-майора СБУ. 573

Общество Попова рассказала, когда будут видны результаты самоизоляции Глава Роспотребнадзора Анна Попова рассказала в эфире Первого канала, когда будут видны результаты мер российских властей по борьбе с распространением коронавирусной инфекции COVID-19. 1

Политика Захарова призвала США привлечь The New York Times к ответственности Официальный представитель МИД России Мария Захарова посоветовала США начать привлекать причастных к дезинформации о пандемии коронавируса с издания The New York Times. 301

Политика Власти раскрыли количество принадлежащей украинцам земли в Крыму Иностранцам принадлежит более 11,5 тыс. земельных участков на территории Крыма, подпадающих под запрет на иностранное владение; в основном это граждане Украины. 25

Экономика Букмекерские конторы исключили из системообразующих предприятий Ранее Генпрокуратура поручила ведомству проверить, как букмекерские конторы попали в список из 646 системообразующих для российской экономики предприятий. 429

Футбол Обозреватель на ТВ: «Конте переоценён» Конте переоценен, он вылетел с «Интером» из Лиги чемпионов после первого раунда и падает все ниже в Серии А. Его били «Ареццо» и «Аталанта», - добавил обозреватель.

Общество В Калининградской области вводят справки для передвижения граждан Власти Калининградской области ужесточают режим самоизоляции для граждан, который действует в регионе с 31 марта в связи с угрозой распространения коронавируса COVID-19. 248

Хоккей НХЛ продлила режим самоизоляции до 30 апреля Руководство лиги провело консультации с медицинскими экспертами и профсоюзом игроков лиги и в итоге приняло решение о продлении режима самоизоляции.

Здоровье Об опасности медицинских масок рассказали в ВОЗ Представитель Всемирной организации здравоохранения в России Мелита Вуйнович рассказала, что необходимо обеспечить людей достаточным количеством масок. 1,2K

Армия и оружие В Черном море заметили американский эсминец В акваторию Черного моря зашел эсминец ВМС США Porter. Об этом проинформировали в Национальном центре управления обороной. 273

Общество Число жертв коронавируса в США превысило 20 тысяч человек В США количество жертв новой коронавирусной инфекции превысило 20 тысяч человек. Об этом сообщили в университете Джонса Хопкинса.

Футбол «Шахтер» запускает собственный телеканал Донецкий «Шахтер» принял решение обзавестись собственным телеканалом.

Шоу-бизнес Ольга Бузова показала внешность будущего ребенка от Манукяна Фото: Ольга Бузова показала внешность будущего ребенка от Манукяна Примечательно, что во время карантина Ольга, как и многие российские знаменитости, стала более активно вести странички в социальных сетях. 9