Экономика
Газета.RuМВФ назвал два сценария для экономики из-за коронавируса
Рост экономики в 2020 году для Китая составит 5,6%, считают в МВФ. Это на 0,4 процентных пункта ниже, чем в январском прогнозе. По словам исполнительного директора фонда Кристалины Георгиевой, государства со слабыми системами здравоохранения находятся в группе риска.
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с чего всё началось
Директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева в ходе выступления в Эр-Рияде заявила, что существует два варианта развития мировой экономики в свете вспышки коронавируса в Китае, сообщает пресс-служба организации.РБКвчера в 12:50
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МВФ: коронавирус приведет к долгосрочным последствиям для мировой экономики
Московский Комсомолец16:14
МВФ прогнозирует снижение роста мировой экономики на 0,1 п.п. из-за коронавируса
Коммерсантъвчера в 11:27
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