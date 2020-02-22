с чего всё началось

Рост экономики в 2020 году для Китая составит 5,6%, считают в МВФ. Это на 0,4 процентных пункта ниже, чем в январском прогнозе. По словам исполнительного директора фонда Кристалины Георгиевой, государства со слабыми системами здравоохранения находятся в группе риска.

МВФ назвал два сценария для экономики из-за коронавируса

Футбол Матч итальянской серии B перенесен из-за коронавируса Матч серии B (второй по силе дивизион чемпионата Италии по футболу) между "Асколи" и "Кремонезе", который должен пройти в субботу, перенесен из-за опасений по поводу распространения коронавируса, сообщает Рейтер.

Политика Депутат Рады поздравил украинцев с 23 Февраля На своей странице депутат Верховной рады Илья Кива опубликовал поздравительный пост и прикрепил к нему картинку с символикой Красной армии.

Единоборства Тухугов нокаутировал Агилара на турнире UFC Fight Night 168 Российский боец смешанного стиля Зубайра Тухугов одержал победу над американцем Кевином Агиларом на турнире UFC Fight Night 168 в новозеландском Окленде.

Здоровье Глава ВОЗ обеспокоен распространением коронавируса за пределами Китая Как сообщает ToDay News Ufa, о своей обеспокоенности числом случаев коронавируса, не имеющих четкой эпидемиологической связи заявил гендиректор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

Наука Ученые обнаружили череп крошечного динозавра Работники Государственного музея естествознания Штутгарта обнаружили в одном из карьеров города Фельберг череп миниатюрного динозавра.

Кино На Берлинале прошла долгожданная премьера нового «Пиноккио» Параллельная жизнь персонажей Коллоди в мире не прекращалась никогда: Роберто Бениньи когда-то играл носатого Пиноккио в собственном неудачном фильме 2002 года, теперь он стал папой Джеппетто в "Пиноккио" Маттео Гарроне, и уже назревает кукольный фильм Гильермо дель Торо, запланированный на будущий год.

Происшествия В Екатеринбурге задержали главу фирмы в сфере кибербезопасности Сооснователь и руководитель компании в сфере кибербезопасности Vee Security Александр Литреев задержан в Екатеринбурге по подозрению в хранении наркотиков, сообщил РИА Новости его адвокат Алексей Бушмаков.

Общество В Великобритании затопило поместье Джорджа Клуни Вышедшая из берегов из-за шторма «Деннис» Темза нанесла урон собственности американского актёра Джорджа Клуни и его супруги Амаль в графстве Беркшир.

Шоу-бизнес Катя Гордон высмеяла Валерию за политические амбиции Ведущая Екатерина Гордон негативно отреагировала на новость о том, что певица Валерия создаст свою партию и примет участие в выборах в Госдуму в 2021 году.