с чего всё началось

Рост экономики в 2020 году для Китая составит 5,6%, считают в МВФ. Это на 0,4 процентных пункта ниже, чем в январском прогнозе. По словам исполнительного директора фонда Кристалины Георгиевой, государства со слабыми системами здравоохранения находятся в группе риска.

МВФ назвал два сценария для экономики из-за коронавируса

Общество Украинский телеканал показал советские фильмы 23 февраля Несмотря на запрет национального совета Украины по вопросам телевидения и радиовещания на показ 23 февраля фильмов, снятых в СССР и России, телеканал «Интер» в преддверии праздника и в сам День защитника Отечества показал два фильма, повествующих о советских десантниках.

Экономика ЕЭК может отменить пошлины на электромобили Евразийская экономическая комиссия может отменить таможенные пошлины на ввоз электромобилей для России и других стран Евразийского экономического союза до конца 2020 года.

Футбол «Ювентус» продлил контракт с Матюиди Туринский «Ювентус» воспользовался опцией продления контракта с французским полузащитником Блезом Матюиди на один год.

Политика Большинство американцев уверены в победе Трампа на выборах Большинство американских избирателей (65%) полагают, что действующему главе Белого дома Дональду Трампу «определенно» или «вероятно» удастся победить на предстоящих президентских выборах, хотя не все они собираются отдавать за него свои голоса.

Общество На Украине запретили передавать еду эвакуированным из Китая Министерство здравоохранения Украины запретило передавать пищу эвакуированным из китайского Уханя в санаторий Новых Санжар (Полтавская область), чтобы не допустить у них инфекционных заболеваний желудочно-кишечного тракта.

Политика Премьер-министр Малайзии подал в отставку Премьер-министр Малайзии Махатхир Мохамад подал 24 февраля в отставку, сообщается в заявлении администрации главы правительства.