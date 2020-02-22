с чего всё началось

Рост экономики в 2020 году для Китая составит 5,6%, считают в МВФ. Это на 0,4 процентных пункта ниже, чем в январском прогнозе. По словам исполнительного директора фонда Кристалины Георгиевой, государства со слабыми системами здравоохранения находятся в группе риска.

МВФ назвал два сценария для экономики из-за коронавируса

Происшествия На Украине восемь человек пострадали в ДТП с маршруткой и грузовиком Маршрутный автобус и грузовик столкнулись в Николаевской области Украины, пострадали оба водителя и шесть пассажиров маршрутки, сообщается в воскресенье на сайте Госслужбы Украины по ЧС.

Политика Депутат Рады поздравил украинцев с 23 Февраля На своей странице депутат Верховной рады Илья Кива опубликовал поздравительный пост и прикрепил к нему картинку с символикой Красной армии.

Футбол Леонид Слуцкий: «Травма Тарасова эмоционально действует отрицательно» Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий подвел итоги контрольного матча с «Шерифом» (2:0). — Последняя игра на сборе — это всегда контрольная репетиция и необходимо быть в оптимальном состоянии.

Футбол Азар только восстановился и снова получил травму Бельгиец только недавно восстановился от повреждения (в декабре у него обнаружили микротрещину), как теперь он рискует снова оказаться в лазарете.

Наука Названа самая устойчивая к раку группа крови Специалисты из Каролинского университета подвели итоги масштабного исследования, посвященного изучению онкологических заболеваний, в рамках которого ученые, в том числе, выяснили, представители какой группы крови реже страдают от рака.В частности, был проведен масштабный анализ данных нескольких тысяч пациентов.

Общество В Финляндии предложили объединиться с Россией Объединить Финляндию с Россией предложил мэр города Савонлинна во время встречи с властями Санкт-Петербурга.

Общество В Одессе отметили отмененный Украиной праздник 23 февраля 14 октября 2014 года указом бывшего президента Украины Петра Порошенко был установлен «День защитника Украины», который был введен вместо отмененного «Дня защитника Отечества», отмечаемого в России и странах СНГ 23 февраля.

Армия и оружие Сандер допустил военные действия против Китая Сенатор США Берни Сандерс заявил о необходимости оказать военную помощь Тайваню в случае вторжения со стороны Китая, об этом 24 февраля сообщает CBS.

Биатлон Драчев: на Логинова и Касперовича завели уголовное дело Глава Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчев подтвердил информацию о том, что на российского биатлониста Александра Логинова и его тренера Александра Касперовича завели уголовное дело в Италии, сообщает Sports.ru / 22 февраля полиция в Антхольце обыскала номера Логинова, Касперовича и биатлониста Евгения Гараничева в шесть утра по итальянскому времени.

Политика Партия Зеленского обещает пересмотреть закон об украинском языке Закон о государственном языке разделяет граждан страны и должен быть пересмотрен, считает глава комитета Рады по вопросам гуманитарной и информационной политики Александр Ткаченко.