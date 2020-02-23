Экономика

Газета.RuГазета.RuМВФ назвал два сценария для экономики из-за коронавируса

Рост экономики в 2020 году для Китая составит 5,6%, считают в МВФ. Это на 0,4 процентных пункта ниже, чем в январском прогнозе. По словам исполнительного директора фонда Кристалины Георгиевой, государства со слабыми системами здравоохранения находятся в группе риска.
Читать в источнике
Комментировать20

Подробнее о событии

МВФ предположил наихудший сценарий для мировой экономики из-за коронавируса

Телеканал 360°вчера в 14:11

МВФ прогнозирует снижение роста экономики Китая до 5,6% из-за коронавируса

ТАССвчера в 12:58

МВФ допустил наихудший сценарий для мировой экономики из-за коронавируса

РБКвчера в 12:50

МВФ прогнозирует снижение роста мировой экономики на 0,1 п.п. из-за коронавируса

Коммерсантъвчера в 11:27

МВФ спрогнозировал снижение роста экономики Китая до 5,6% из-за эпидемии

News.ruвчера в 10:23

МВФ прогнозирует снижение роста экономики Китая из-за коронавируса

Говорит Москвавчера в 10:18

МВФ: Мировой ВВП при базовом сценарии не досчитается 0,1 п.п. роста из-за коронавируса

ПРАЙМвчера в 09:41
Показать все источники
Автоматически обработано 7080 источников, обновлено в 07:38, Ашберн
Здоровье

Карантин в Новых Санжарах: иностранной гражданке стало плохо

У одной из эвакуированных из Уханя иностранных граждан, которая находится на двухнедельном карантине в медицинском санатории в поселке Новые Санжары, произошло обострение хронического заболевания, сообщает 23 февраля пресс-служба министерства здравоохранения Украины.
REGNUM 06:59
Хоккей

Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин забросил 700-ю шайбу в НХЛ

Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин забросил 700-ю шайбу за время выступлений в Национальной хоккейной лиге (НХЛ).
РБК вчера в 15:48
Здоровье

Прирожденные альфа-самцы. Эксперименты показали, как возникают лидеры

Оказалось, что концентрация гормонов стресса в фекалиях вожаков в среднем в несколько раз выше, чем в экскрементах их заместителей — так называемых бета-самцов.
РИА Новости 00:00
Путешествия

Россиянам захотели разрешить платить рублями на турецких курортах

Россиянам могу разрешить платить рублями на турецких курортах.
Lenta.ru 07:29
Шоу-бизнес

Похудевшая Лолита Милявская показала фигуру в купальнике

Российская певица Лолита Милявская показала себя в купальнике на видео, которое опубликовала в своем Instagram.
iReactor вчера в 21:48
Общество

Запрещенный 23 февраля вышел в тренды Google на Украине

В 2014 году Петр Порошенко, будучи президентом Украины, подписал указ о праздновании Дня защитника Украины 14 октября вместо Дня защитника Отечества, который праздновался 23 февраля.
Взгляд.ру 07:25
Происшествия

Третий пассажир Diamond Princess скончался от коронавируса

Известия 06:25
Политика

В Кремле сообщили о ходе согласования саммита по Сирии

Даты проведения саммита по Сирии с участием России, Турции, Германии и Франции находятся на стадии согласования.
РБК 07:18
Политика

Помощник главы МВД Ирина Волк получила звание генерал-майора

Президент Владимир Путин подписал указ о присвоении звания генерал-майора полиции официальному представителю МВД Ирине Волк.
РИА Новости 21 февраля в 03:18
Общество

В США астронавт-любитель погиб во время испытаний самодельной ракеты

Ракета на паровом двигателе рухнула на землю вскоре после запуска. Хьюз был известен своей уверенностью в том, что Земля плоская.
Интерфакс 05:04
Общество

Венецианский карнавал отменят из-за коронавируса

НТВ 07:07
Биатлон

На чемпионате мира по биатлону пройдет женский масс-старт

На чемпионате мира по биатлону в итальянском Антхольце сегодня, 23 февраля, состоится женский масс-старт.
Нева Спорт вчера в 17:17
Хоккей

Заливщик льда встал в ворота в матче НХЛ и стал звездой

Заливщик льда Дэвид Эйрс встал в ворота «Каролины Харрикейнс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против «Торонто Мэйпл Лифс».
Lenta.ru 06:25
Общество

В обращении участники «корона»-протестов в Санжарах уверяют, что приносили туда лишь пирожки

Заявили, что приносили лишь пирожков 30 штук, чтоб люди поели.
Суть событий 04:21
Музыка

Пригожин призвал перенять опыт Украины на «Евровидении»

Продюсер Иосиф Пригожин прокомментировал в интервью "Газете.Ru" победу группы Go-A в украинском отборе на "Евровидение-2020", который завершился 22 февраля.
Газета.Ru 05:46
Шоу-бизнес

Ксения Собчак в немецкой форме устроила «допрос» Светлане Лободе

В кадре телеведущая, облачённая в нацистскую форму, "пытает" и "допрашивает" Лободу, держа в руках при этом фотографию солиста группы Rammstein Тилля Линдеманна.
Discover24 вчера в 04:10
Футбол

Роналду повторил очередной рекорд Серии А

Спорт день за днем вчера в 14:30
Армия и оружие

В Сербию доставлена первая партия российских комплексов «Панцирь-С1»

Аргументы и Факты вчера в 11:27
Общество

Названы страны с самым быстрым интернетом

Говорит Москва 07:11
Наука

«Магический» двухслойный графен оказался странным металлом

В двухслойном графене с поворотом на «магический» угол обнаружили редкую линейную зависимость электрического сопротивления от температуры вблизи абсолютного нуля.
N+1 21 февраля в 07:00
Общество

Полиция Болгарии пресекла факельное шествие ультранацистов

Власти Болгарии предотвратили проведение ежегодного факельного шествия ультранацистов.
Политическая Экспертиза вчера в 20:00
Единоборства

Тайсон Фьюри вернулся в чемпионы

Британский супертяжеловес досрочно победил Деонтея Уайлдера, завоевав титул WBC Британец Тайсон Фьюри, который, как казалось еще недавно, из-за проблем с допингом и психикой упустил шансы сделать выдающуюся карьеру, вернул себе звание чемпиона мира в супертяжелом весе.
Коммерсантъ 01:22
Здоровье

Врач рассказал, кому нельзя принимать горячий душ

РИА Новости 20 февраля в 06:49
Технологии

Искусственный интеллект Google отучили различать мужчин и женщин

Программу Google, в которой используется искусственный интеллект для идентификации изображений на фотографиях, разработчики отучили распознавать мужчин и женщин.
Фергана 21 февраля в 10:04
Политика

Около ста человек пришли к офису Зеленского, требуя отставки Авакова

Акция с требованием отставки министра внутренних дел Арсена Авакова проходит у офиса президента Украины Владимира Зеленского, сообщает издание "Громадское".
РИА Новости 07:29
Происшествия

Возросло число погибших и пострадавших при землетрясении в Турции

До восьми человек возросло число жертв землетрясения магнитудой 5,7, которое произошло на границе Турции и Ирана.
REGNUM 06:58
Происшествия

В Магадане рассказали о состоянии пострадавших при ЧП с Ан-2

RT на русском 21 февраля в 01:09
Общество

Климатолог спрогнозировал умеренное лето после теплой зимы

Если температура слишком сильно возросла зимой, то летом она будет средней или ниже средней.
BFM.ru вчера в 18:06
Происшествия

«Медуза»: двое фигурантов дела «Сети» могут быть причастны к убийствам

«Медуза» выпустила большое расследование о фигурантах дела «Сети» (запрещена в России), получивших от шести до 18 лет лишения свободы по обвинению в создании террористической организации.
Ведомости 21 февраля в 18:05
Происшествия

В Мексике пропала несовершеннолетняя россиянка

Вместе с 15-летней Лилианой И. пропали две гражданки Мексики 16 и 17 лет.
Коммерсантъ вчера в 17:59
Как работают Яндекс.Новости?
Эпидемия коронавирусаБольше новостей по теме
Главное