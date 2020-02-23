с чего всё началось

Рост экономики в 2020 году для Китая составит 5,6%, считают в МВФ. Это на 0,4 процентных пункта ниже, чем в январском прогнозе. По словам исполнительного директора фонда Кристалины Георгиевой, государства со слабыми системами здравоохранения находятся в группе риска.

МВФ назвал два сценария для экономики из-за коронавируса

Политика Участники протестов под Полтавой записали обращение к Зеленскому Участники протестов в поселке Новые Санжары записали видеообращение к президенту Украины Владимиру Зеленскому, оно опубликовано телеканалом Poltavske.TV на YouTube.

Происшествия Жертвами землетрясения в Турции стали семь человек Как минимум семь человек погибли в результате землетрясения, которое произошло в турецкой провинции Ван, недалеко от границы Турции и Ирана. об этом 23 февраля сообщил министр внутренних дел Турции Сулейман Сойлу в эфире телеканала Haber Turk.

Общество В Италии число зараженных коронавирусом достигло 79 Общее число случаев заражения коронавирусом в Италии увеличилось до 79, двое заболевших умерли, а один пациент выздоровел и был выписан из больницы.

Происшествия В Греции двух российских моряков приговорили почти к 400 годам тюрьмы Суд Греции приговорил двух российских моряков Александра Илларионова и Андрея Журавлева к совокупному тюремному сроку в 395 лет, признав их виновными в организации незаконной миграции и торговле людьми.

Единоборства Тайсон Фьюри вернулся в чемпионы Британский супертяжеловес досрочно победил Деонтея Уайлдера, завоевав титул WBC Британец Тайсон Фьюри, который, как казалось еще недавно, из-за проблем с допингом и психикой упустил шансы сделать выдающуюся карьеру, вернул себе звание чемпиона мира в супертяжелом весе.

Игры 4A Games — об улучшенной консоли Nintendo, PS5 и Xbox Series X Metro Redux на Nintendo Switch Журналисты поинтересовались у специалиста, что хотела бы команда получить в улучшенной версии Switch и каких бы новаций от Nintendo и NVIDIA ей бы хотелось.

Футбол Оуэн спрогнозировал результат матча МЮ – «Уотфорд» Бывший форвард «Ливерпуля» Майкл Оуэн в общении с BetVictor заявил, что «Манчестер Юнайтед» сыграет вничью с «Уотфордом» в матче 27-го тура АПЛ.«Манчестер Юнайтед» здорово проявил себя на «Стэмфорд Бридж» в понедельник, но у них была сложная игра в Брюгге в Лиге Европы в четверг.

Экономика Баффетт рассказал о росте прибыли Berkshire Hathaway на 1900% Чистая прибыль инвестфирмы Berkshire Hathaway в 2019 году выросла на 1900% по сравнению с прошлым годом и составила $81 млрд, сообщил в письме (.pdf) инвесторам глава компании Уоррен Баффетт.

Политика Трамп не разрешил зараженным коронавирусом американцам вернуться домой Дональд Трамп не разрешает вернуться домой зараженным коронавирусом американцам, сообщает газета The Washington Post со ссылкой на президентскую администрацию.