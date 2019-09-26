Экономика
ТАССМВФ назвал главные проблемы экономики Украины
"Рост [экономики] сдерживается слабой бизнес-средой с недостатками в правовой базе, повсеместной коррупцией и значительной частью экономики, где доминируют неэффективные государственные предприятия или олигархи, что подрывает конкуренцию и вредит инвестиционному климату", - говорится в заявлении руководителя миссии МВФ на Украине Рона ван Родена, которое цитируется в отчете.
Читать в источнике
Оценить13
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7010 источников, обновлено в 09:16, Вашингтон
Политика
На Украине заявили об опасности восстановления авиасообщения с Россией
Глава Мининфраструктуры Украины Владислав Криклий рассказал об опасности восстановления авиасообщения с Россией.
RT на русском 06:07
Космос
В США советуют NASA отказаться от Роскосмоса в пользу Илона Маска
Попытка NASA успеть доставить американских астронавтов на Луну к 2024 году в рамках поставленной администрацией президента США Дональда Трампа задачи может пойти на пользу России, пишет обозреватель газеты The Wall Street Journal.
Национальная служба новостей вчера в 23:59
Наука
Обнаружены микробы возрастом 3,7 миллиарда лет
Машины и Механизмы вчера в 09:58
Путешествия
Саудовская Аравия впервые выдаст туристические визы
Саудовская Аравия объявила о введении туристических виз для иностранцев из 49 стран, полный список которых будет опубликован 27 сентября.
Коммерсантъ 02:36
Политика
Песков надеется, что публикации разговоров Путина и Трампа не будет
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков выразил надежду, что в ситуации в отношениях России и США дело не дойдёт до публикации стенограмм телефонных разговоров лидеров — Владимира Путина и Дональда Трампа.
RT на русском 05:43
Экономика
В России участились звонки мошенников с подменой номеров банков
Мошенники стали чаще использовать подмену банковских номеров при звонках клиентам банков.
REGNUM 00:45
Происшествия
Красноярский школьник на уроке ОБЖ случайно выстрелил в девушку
По данным ведомства, инцидент произошел на уроке ОБЖ. Преподаватель проводил с учениками тренировку по стрельбе из травматического оружия.
Российская газета 07:55
Футбол
Пьяный судья отработал футбольный матч в Чехии
В Сети появилось видео, на котором линейный арбитр на молодежном чемпионате Чехии отработал матч в состоянии алкогольного опьянения.
VSE42.RU 25 сентября в 05:22
Общество
Шнуров в стихах прокомментировал запрет курения на балконах
Лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров в стихах прокомментировал введение запрета на курение и приготовление шашлыков на балконах квартир.
Известия 05:13
Гаджеты
Huawei начнет производство базовых станций для 5G
По плану, для начала, в месяц будет собираться 5000 базовых станций (БС), за этот год наберется 600 000 единиц включая те, в которых есть американские компоненты.
IT-World 06:38
Происшествия
В Крыму грузовик снес путепровод на трассе «Таврида»
В Бахчисарайском районе Крыма на 6-м этапе строительства трассы "Таврида" водитель грузовика с поднятым кузовом сбил две балки путепровода.
Российская газета 03:47
Политика
Госдума потребует лишить Deutsche Welle аккредитации за экстремизм
Комиссия Госдумы по делам о вмешательстве в дела России попросит МИД рассмотреть вопрос о лишении Deutsche Welle (DW) аккредитации, сообщил глава комиссии Василий Пискарев, сообщается на сайте Думы.
РБК 07:18
Футбол
Цены на отели в Петербурге ограничат на время чемпионата Европы
Российские власти решили ограничить цены на гостиницы в Петербурге на время проведения чемпионата Европы по футболу в 2020 году.
МР7.ру 01:20
Экономика
Медведев поручил изменить потребительскую корзину россиян
Премьер-министр Дмитрий Медведев поручил профильным ведомствам проработать вопрос о постепенном переходе на новый вариант корзины.
Суть событий 05:39
Происшествия
В Швеции арестовали российского капитана севшего на мель судна
Суд арестовал на две недели российского капитана судна Baltic Carrier, севшего на мель в Швеции.
Известия 07:24
Футбол
Ибрагимович запустил челлендж и бросил вызов Хабибу, Джоковичу и Погба
Ибрагимович передал ход чемпиону UFC Хабибу Нурмагомедову, а также футболисту Полю Погба, теннисисту Новаку Джоковичу и своему агенту Мино Райоле.
REGNUM 04:45
Футбол
Павел Мамаев договаривается о контракте с «Ростовом»
Экс-полузащитник "Краснодара" Павел Мамаев в ближайшее время подпишет контракт с "Ростовом".
Российская газета 08:16
Футбол
Фаната ЦСКА оштрафовали на 20 тысяч рублей за твит про Луиса Адриано
Как сообщает «Чемпионат», суд постановил признать Малосолова виновным по статье 20.3.1 и оштрафовать его на 20 тыс. рублей.
RT на русском 08:56
Армия и оружие
Первый совместный полет Су-57 и ударного «Охотника» сняли на видео
Минобороны РФ опубликовало видео первого совместного полета истребителя пятого поколения Су-57 и тяжелого ударного беспилотника С-70 "Охотник".
Российская газета 06:06
Происшествия
Бывший глава СГБ Узбекистана приговорен к 18 годам тюрьмы
Верховный суд Узбекистана приговорил бывшего председателя Службы государственной безопасности (СГБ) Ихтиёра Абдуллаева к 18 годам лишения свободы, сообщили 27 сентября в пресс-службе суда.
REGNUM 08:33
Технологии
РБК: на Урале начали устанавливать оборудование для надежного Рунета
Как отмечает РБК, пилотный проект пройдет на Урале, Роскомнадзор, ответственный за тестирование систем, планирует до конца 2019 года покрыть системами DPI весь федеральный округ.
ТАСС 01:51
Происшествия
В Петербурге в ДТП пострадала артистка Елена Терновая
Российская газета 08:16
Шоу-бизнес
55-летняя Вика Цыганова поразила фигурой в купальнике
Белый раздельный купальник позволял рассмотреть фигуру Цыгановой, на которой даже самые предвзятые хейтеры не смогли найти ни одного лишнего килограмма.
Wday.ru вчера в 01:06
Происшествия
Аверин обратился к фанатам после инцидента в самолете
Актер Максим Аверин вышел на связь с фанатами после инцидента на рейсе Барнаул – Москва.
Газета.Ru 04:40
Игры
В Epic Games Store стартовала раздача Metro 2033 Redux и Everything
Акция с Metro 2033 Redux и Everything продлится до 3 октября, затем в Epic Games Store начнется раздача Minit.
Gmbox.ru 06:30
Общество
На Урале педагога уволили из-за откровенных фото 20-летней давности
В Магнитогорске Челябинской области разгорелся очередной скандал из-за откровенных фото педагога дополнительного образования муниципального детско-юношеского центра.
Российская газета 07:37
Шоу-бизнес
Бывшая сотрудница клиники решила продать СМИ фото больной Заворотнюк
Бывшая сотрудница клиники, где проходит лечение актриса Анастасия Заворотнюк, пытается продать СМИ фотографии и видео больной знаменитости.
Lenta.ru 07:43