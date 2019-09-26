Экономика
РБКМиссия МВФ заявила о безрезультатности борьбы с коррупцией на Украине
«Несмотря на достигнутый прогресс в создании новых институтов для борьбы с коррупцией, ощутимых результатов еще не достигнуто», — сказано в заявлении. Объем прямых инвестиций, поступающих на Украину, значительно ниже, чем в других странах региона.
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Политика
Власти Киргизии отреагировали на высказывания Андрея Малахова
Киргизская сторона обратила внимание российских коллег на то, что во время этой передачи ее ведущий "некорректно высказался относительно ситуации вокруг гражданина Кыргызской Республики Акбарова, ставшего участником дорожно-транспортного происшествия со смертельным исходом", в котором погиб гражданин РФ Александр Маругов.
ТАСС 02:09
Политика
Порошенко не пришёл на допрос по делу о «керченском инциденте»
Бывший президент Украины Пётр Порошенко не явился на допрос в Госбюро расследований (ГБР), куда его вызвали в качестве свидетеля по делу о переходе кораблей в Керченском проливе в 2018 году.
RT на русском 05:12
Кино
Антивоенная сатира «Кролик Джоджо» не выйдет в российский прокат
КиноПоиск 25 сентября в 03:07
Шоу-бизнес
Лера Кудрявцева удивила Сеть своим фото 25-летней давности
Сегодня телеведущая Лера Кудрявцева развлекла подписчиков в социальной сети, опубликовав свои архивные фотографии.
Uznayvse.ru вчера в 05:35
Экономика
Медведев поручил поменять потребительскую корзину
Министерству труда и социальной защиты вместе с рядом других ведомств поручено проработать вопрос о постепенном переходе с 2021 года к формированию потребительской корзины, исходя из базового набора продуктов, которые позволят обеспечить полноценный рацион здорового питания для различных групп населения.
RT на русском 05:19
Космос
Рогозин назвал новые сроки запуска «Ангары» с Восточного
Напомним, в конце августа начальник отдела Центра по эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры (ЦЭНКИ) Кирилл Филенков заявил, что первый запуск ракеты-носителя «Ангара» с космодрома Восточный состоится в четвертом квартале 2023 года.
Взгляд.ру 04:33
Происшествия
Самолет «Уральских авиалиний» столкнулся с птицей при взлете в Москве
Самолет авиакомпании "Уральские авиалинии" столкнулся с птицей при взлете в аэропорту Москвы.
ТАСС 05:11
Происшествия
Аверин обратился к фанатам после дебоша в самолете
Актер Максим Аверин высказался об инциденте с его участием, который произошел на борту самолета, летевшего в Москву.
Известия 05:47
Политика
Лавров готовит сюрприз в ответ на невыдачу виз США
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в ходе общения с журналистами на полях 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке заявил, что Москва готовит ответные меры на невыдачу виз США российским делегатам, говорится в сообщении на сайте внешнеполитического ведомства.
Пятый канал вчера в 08:22
Здоровье
На Землю обрушилась сильнейшая магнитная буря
Tkgorod.ru 00:02
Экономика
На российский аналог «Википедии» за три года потратят 1,7 млрд рублей
В ближайшие три года правительство планирует выделить почти 1,7 млрд руб. на создание российского аналога «Википедии», следует из приложения к проекту федерального бюджета на 2020 г. и плановый период 2021–2022 гг. Реализацией проекта будет заниматься издательство «Большая российская энциклопедия».
Ведомости вчера в 06:32
Шоу-бизнес
Меган Маркл и принц Гарри показали повзрослевшего сына
На снимке запечатлена встреча юного Арчи с англиканским архиепископом Кейптаунским и активным борцом с апартеидом Десмондом Туту.
Вечерняя Москва 25 сентября в 06:18
Общество
МЧС прокомментировало запрет курения на балконах
В МЧС России прокомментировали запрет курения на балконах жилых домов.
Вечерняя Москва 03:04
Футбол
Нападающий «Ниццы» признался в краже часов у одноклубника
Форвард «Ниццы» Ламин Диаби признался в краже часов, чья стоимость составляет 70 тысяч евро, у одноклубника Каспера Дольберга.
ProstoProSport вчера в 14:31
Политика
Песков надеется, что публикации разговоров Путина и Трампа не будет
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков выразил надежду, что в ситуации в отношениях России и США дело не дойдёт до публикации стенограмм телефонных разговоров лидеров — Владимира Путина и Дональда Трампа.
RT на русском 05:43
Экономика
Прожиточный минимум пенсионеров в РФ планируют увеличить
Установить прожиточный минимум для пенсионеров в РФ на уровне 9311 рублей предполагается в трехлетнем проекте бюджета с 2020 года, опубликованном на официальном портале проектов нормативных актов, 26 сентября сообщает ИА Красная весна.
Красная весна вчера в 11:24
Политика
В Польше назвали трагедией полную загрузку «Газпромом» Opal
Постановление суда ЕС ограничить "Газпрому" доступ к Opal спасло Польшу от нехватки газа.
Газета.Ru 01:48
Политика
Трамп обещал помочь в «возвращении» Крыма, заявил Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что глава США Дональд Трамп в ходе встречи на Генассамблее ООН пообещал помочь в «возвращении» Крыма.
Парламентская газета вчера в 03:16
Автоспорт
Квят досрочно завершил первую практику на Гран-при России
Российский гонщик команды "Формулы-1" "Торо Россо" Даниил Квят досрочно завершил первую свободную практику на домашнем этапе чемпионата.
РИА Новости 04:36
Происшествия
Суд освободил фигуранта дела о беспорядках в Москве Алексея Миняйло
Басманный суд Москвы отклонил ходатайство следствия об изменении меры пресечения с ареста на домашний арест фигуранту дела о массовых беспорядках историку Алексею Миняйло, освободив его без избрания какой-либо меры пресечения.
ТАСС вчера в 09:05
Политика
Россия допускает полный развал СВПД
Москва считает вполне реальным полный развал СВПД в обозримом будущем.
Вести.Ru 05:08
Здоровье
Житель Кузбасса лечил рак молитвами в тайге
Москва 24 вчера в 09:52
Общество
Голикова анонсировала отмену бумажных трудовых книжек с 2020 года
Россиянам с 2020 года при получении госуслуг не нужно будет подтверждать свой трудовой стаж документами на бумажном носителе, заявила вице-премьер России Татьяна Голикова.
Взгляд.ру 05:08
Шоу-бизнес
Звезде КВН Евгении Жариковой диагностировали рак четвертой степени
Вечерний курьер 03:26
Политика
Белоруссия выступила за мир без ракет
МИД Белоруссии просит страны мира отказаться от размещения и производства ракет средней и меньшей дальности (РСМД) и подписать мораторий, предложенный российским правительством, заявил министр иностранных дел Владимир Макей во время выступления на 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.
Дума ТВ 03:04
Гаджеты
OnePlus 7T и OnePlus 7T Pro показали за несколько часов до анонса
Сразу несколько сетевых инсайдеров опубликовали официальные изображения смартфонов OnePlus 7T и OnePlus 7T Pro в сером и синем вариантах исполнения корпуса.
iXBT.com 25 сентября в 22:43
Политика
В Кремле оценили возможность возобновления авиасообщения с Грузией
Ранее глава МИД России Сергей Лавров выступил за восстановление авиасообщения с Грузией.
RT на русском 05:39
Общество
Девушка написала мертвому брату и получила ответ
Газета.Ru вчера в 22:11