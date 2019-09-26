с чего всё началось

«Несмотря на достигнутый прогресс в создании новых институтов для борьбы с коррупцией, ощутимых результатов еще не достигнуто», — сказано в заявлении. Объем прямых инвестиций, поступающих на Украину, значительно ниже, чем в других странах региона.

Миссия МВФ заявила о безрезультатности борьбы с коррупцией на Украине

Политика Власти Киргизии отреагировали на высказывания Андрея Малахова Киргизская сторона обратила внимание российских коллег на то, что во время этой передачи ее ведущий "некорректно высказался относительно ситуации вокруг гражданина Кыргызской Республики Акбарова, ставшего участником дорожно-транспортного происшествия со смертельным исходом", в котором погиб гражданин РФ Александр Маругов.

Политика Порошенко не пришёл на допрос по делу о «керченском инциденте» Бывший президент Украины Пётр Порошенко не явился на допрос в Госбюро расследований (ГБР), куда его вызвали в качестве свидетеля по делу о переходе кораблей в Керченском проливе в 2018 году.

Шоу-бизнес Лера Кудрявцева удивила Сеть своим фото 25-летней давности Сегодня телеведущая Лера Кудрявцева развлекла подписчиков в социальной сети, опубликовав свои архивные фотографии.

Экономика Медведев поручил поменять потребительскую корзину Министерству труда и социальной защиты вместе с рядом других ведомств поручено проработать вопрос о постепенном переходе с 2021 года к формированию потребительской корзины, исходя из базового набора продуктов, которые позволят обеспечить полноценный рацион здорового питания для различных групп населения.

Космос Рогозин назвал новые сроки запуска «Ангары» с Восточного Напомним, в конце августа начальник отдела Центра по эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры (ЦЭНКИ) Кирилл Филенков заявил, что первый запуск ракеты-носителя «Ангара» с космодрома Восточный состоится в четвертом квартале 2023 года.

Происшествия Аверин обратился к фанатам после дебоша в самолете Актер Максим Аверин высказался об инциденте с его участием, который произошел на борту самолета, летевшего в Москву.

Политика Лавров готовит сюрприз в ответ на невыдачу виз США Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в ходе общения с журналистами на полях 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке заявил, что Москва готовит ответные меры на невыдачу виз США российским делегатам, говорится в сообщении на сайте внешнеполитического ведомства.

Экономика На российский аналог «Википедии» за три года потратят 1,7 млрд рублей В ближайшие три года правительство планирует выделить почти 1,7 млрд руб. на создание российского аналога «Википедии», следует из приложения к проекту федерального бюджета на 2020 г. и плановый период 2021–2022 гг. Реализацией проекта будет заниматься издательство «Большая российская энциклопедия».

Шоу-бизнес Меган Маркл и принц Гарри показали повзрослевшего сына На снимке запечатлена встреча юного Арчи с англиканским архиепископом Кейптаунским и активным борцом с апартеидом Десмондом Туту.

Общество МЧС прокомментировало запрет курения на балконах В МЧС России прокомментировали запрет курения на балконах жилых домов.

Футбол Нападающий «Ниццы» признался в краже часов у одноклубника Форвард «Ниццы» Ламин Диаби признался в краже часов, чья стоимость составляет 70 тысяч евро, у одноклубника Каспера Дольберга.

Политика Песков надеется, что публикации разговоров Путина и Трампа не будет Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков выразил надежду, что в ситуации в отношениях России и США дело не дойдёт до публикации стенограмм телефонных разговоров лидеров — Владимира Путина и Дональда Трампа.

Экономика Прожиточный минимум пенсионеров в РФ планируют увеличить Установить прожиточный минимум для пенсионеров в РФ на уровне 9311 рублей предполагается в трехлетнем проекте бюджета с 2020 года, опубликованном на официальном портале проектов нормативных актов, 26 сентября сообщает ИА Красная весна.

Политика В Польше назвали трагедией полную загрузку «Газпромом» Opal Постановление суда ЕС ограничить "Газпрому" доступ к Opal спасло Польшу от нехватки газа.

Политика Трамп обещал помочь в «возвращении» Крыма, заявил Зеленский Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что глава США Дональд Трамп в ходе встречи на Генассамблее ООН пообещал помочь в «возвращении» Крыма.

Автоспорт Квят досрочно завершил первую практику на Гран-при России Российский гонщик команды "Формулы-1" "Торо Россо" Даниил Квят досрочно завершил первую свободную практику на домашнем этапе чемпионата.

Происшествия Суд освободил фигуранта дела о беспорядках в Москве Алексея Миняйло Басманный суд Москвы отклонил ходатайство следствия об изменении меры пресечения с ареста на домашний арест фигуранту дела о массовых беспорядках историку Алексею Миняйло, освободив его без избрания какой-либо меры пресечения.

Политика Россия допускает полный развал СВПД Москва считает вполне реальным полный развал СВПД в обозримом будущем.

Общество Голикова анонсировала отмену бумажных трудовых книжек с 2020 года Россиянам с 2020 года при получении госуслуг не нужно будет подтверждать свой трудовой стаж документами на бумажном носителе, заявила вице-премьер России Татьяна Голикова.

Политика Белоруссия выступила за мир без ракет МИД Белоруссии просит страны мира отказаться от размещения и производства ракет средней и меньшей дальности (РСМД) и подписать мораторий, предложенный российским правительством, заявил министр иностранных дел Владимир Макей во время выступления на 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

Гаджеты OnePlus 7T и OnePlus 7T Pro показали за несколько часов до анонса Сразу несколько сетевых инсайдеров опубликовали официальные изображения смартфонов OnePlus 7T и OnePlus 7T Pro в сером и синем вариантах исполнения корпуса.