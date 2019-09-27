Политика
ТАССМВФ назвал главные проблемы экономики Украины
Международный валютный фонд (МВФ) констатировал широкое распространение коррупции и другие факторы, тормозящие рост экономики Украины. Об этом говорится в отчете по итогам работы миссии МВФ, который в пятницу опубликован на сайте организации.
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Общество
Батурина покинула благотворительный фонд мэрии Лондона
Московский Комсомолец вчера в 18:43
Религия
Православные празднуют Воздвижение креста Господня
REGNUM вчера в 21:14
Общество
Медведев поручил пересмотреть правила работы ресторанов
Премьер-министр Дмитрий Медведев поручил пересмотреть санитарно-эпидемиологические правила и нормы для предприятий общепита.
РБК вчера в 23:00
Происшествия
Два сотрудника СК погибли в аварии на трассе в Ивановской области
В результате аварии погибли два сотрудника регионального следственного управления СКР, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на представительницу ведомства.
РБК вчера в 18:34
Политика
Россия предложила лишить США заседаний Генассамблеи ООН
Заседание Первого комитета Генассамблеи ООН, занимающегося вопросами разоружения, должно быть перенесено из США в другую страну.
Газета.Ru 02:10
Происшествия
Актера Аверина задержали за дебош в самолете
Известия вчера в 15:05
Авто
Первый пикап Hyundai получит рамную конструкцию
Компания Hyundai выпустит свой первый пикап, модель получит рамную конструкцию лестничного типа.
Актуальные Новости 25 сентября в 09:19
Здоровье
Новый очаг вируса африканской чумы свиней выявлен в Приморье
Ранее очаги вируса африканской чумы свиней были подтверждены в личных подсобных хозяйствах сел Ильинка и Мельгуновка Ханкайского района.
Интерфакс - Россия вчера в 22:51
Автоспорт
В Кремле опровергли перенос «Формулы-1» из Сочи в Санкт-Петербург
Кубанские новости вчера в 11:06
Шоу-бизнес
55-летняя Вика Цыганова поразила фигурой в купальнике
Белый раздельный купальник позволял рассмотреть фигуру Цыгановой, на которой даже самые предвзятые хейтеры не смогли найти ни одного лишнего килограмма.
Wday.ru вчера в 01:06
Авто
Составлен рейтинг самых надежных кроссоверов с пробегом
Опросив несколько тысяч автовладельцев из Великобритании, эксперты сообщества Driver Power назвали ТОП-10 самых надежных кроссоверов с пробегом.
Автоновости дня 24 сентября в 09:20
Фигурное катание
Загитова выступит в ледовом шоу Навки «Спящая красавица»
Олимпийская чемпионка Алина Загитова выступит в шоу Татьяны Навки. Об этом сообщил продюсер Евгений Вольтов.
Sport24.ru вчера в 19:25
Политика
Администрацию столицы Калмыкии возглавил экс-глава ДНР
РБК вчера в 11:32
Шоу-бизнес
Анастасия Решетова раскрыла дату родов
Многие подписчицы Решетовой решили, что она сообщает о том, что роды пройдут в тот же день.
Телепрограмма 25 сентября в 05:51
Общество
В МЧС рассказали об ответственности за курение на балконах
За нарушение правил предусмотрена административная ответственность по статье о нарушении требований пожарной безопасности.
Газета.Ru 02:07
Шоу-бизнес
Участнице КВН Евгении Жариковой диагностировали рак четвертой степени
RuNews24.ru вчера в 11:13
Политика
США ввели новые санкции против российских структур
Американская администрация ввела санкции в отношении базирующейся в Москве компании Maritime Assistance, которая является «подставной» структурой «Совфрахта», а также её сотрудников Ильи Логинова, Ивана Окорокова и Карена Степаняна, передаёт РИА Новости.
News.ru вчера в 10:57
Политика
Белоруссия призвала отказаться от размещения и производства РСМД
Глава МИД Белоруссии Владимир Макей призвал страны мира подписать декларацию об отказе от размещения и производства ракет средней и меньшей дальности (РСМД).
ТАСС вчера в 21:00
Политика
Лукашенко заявил о невозможности возвращения Крыма Украине
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что вопрос о возвращении Крыма Украине закрыт навсегда.
Life.ru вчера в 05:38
Общество
Девушка написала мертвому брату и получила ответ
Газета.Ru вчера в 22:11
Общество
Forbes: оборот создателей Adme из Казани составляет $40 млн
Российский Forbes подсчитал, что оборот компании The Soul Publishing казанских предпринимателей Павла Радаева и Марата Мухаметова, основавших портал Adme, составляет около $40 млн в год.
Реальное время 01:07
Происшествия
В аэропорту Буэнос-Айреса нашли 240 кг кокаина в чемоданах пассажиров
RT на русском 01:24
Футбол
ФК «КамАЗ» объяснил ситуацию с болельщиками «Спартака»
Говорит Москва вчера в 11:18
Гаджеты
Краш-тест складного смартфона Samsung Galaxy Fold
Главная изюминка революционного гаджета стала его же ахиллесовой пятой — складной экран оказался чрезмерно хрупок и почти сразу приходил в негодность.
Популярная механика вчера в 11:19
Политика
В Минздраве Чечни сообщили о состоянии здоровья Кадырова
Министр здравоохранения Чечни Эльхан Сулейманов заявил, что глава республики Рамзан Кадыров испытывает недомогания из-за сезонного ОРЗ.
RT на русском вчера в 14:19
Шоу-бизнес
Подделка документов: Бывший муж Заворотнюк рассказал об ее аресте
Бывший муж Анастасии Заворотнюк Дмитрий Стрюков в интервью «Комсомольской правде» рассказал, как артистка едва не получила тюремный срок в США за подделку документов.
Рамблер 01:39
Общество
Мужчину заподозрили в краже из-за слишком большого пениса
В Англии 47-летнего посетителя магазина одежды заподозрили в краже вещей. В итоге мужчине пришлось снять штаны, чтобы доказать свою правоту.
7 новостей 01:11
Политика
Лавров встретился с главой МИД Грузии
Глава МИД России Сергей Лавров провел встречу с грузинским коллегой Давидом Залкалиани на полях генассамблеи ООН в Нью-Йорке, передает РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 10:23
Политика
В Польше назвали трагедией полную загрузку «Газпромом» Opal
Постановление суда ЕС ограничить "Газпрому" доступ к Opal спасло Польшу от нехватки газа.
Газета.Ru 01:48