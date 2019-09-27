Политика

ТАССТАССМВФ назвал главные проблемы экономики Украины

Международный валютный фонд (МВФ) констатировал широкое распространение коррупции и другие факторы, тормозящие рост экономики Украины. Об этом говорится в отчете по итогам работы миссии МВФ, который в пятницу опубликован на сайте организации.
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