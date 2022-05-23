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МВФ назвал положение мировой экономики сейчас худшим со времен Второй мировой войны

Международный валютный фонд (МВФ) полагает, что сейчас мировая экономика испытывает колоссальное давление.
ТАСС
В результате во всем мире повысилась инфляция, выросли цены на питание и энергоносители.
Коммерсантъ
В сообщении МВФ отмечается, что последствия кризиса в первую очередь скажутся на самых закредитованных странах и компаниях, которым придется перестраивать цепочки поставок.
Коммерсантъ
Для возможного решения проблем мировой экономики необходимо ослабить торговые ограничения, чтобы облегчить дефицит и снизить цены на продовольствие и другие товары, считают в МВФ.
РИА Новости

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