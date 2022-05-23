ТАССМВФ назвал положение мировой экономики сейчас худшим со времен Второй мировой войныМеждународный валютный фонд (МВФ) полагает, что сейчас мировая экономика испытывает колоссальное давление.ТАССВ результате во всем мире повысилась инфляция, выросли цены на питание и энергоносители.КоммерсантъВ сообщении МВФ отмечается, что последствия кризиса в первую очередь скажутся на самых закредитованных странах и компаниях, которым придется перестраивать цепочки поставок.КоммерсантъДля возможного решения проблем мировой экономики необходимо ослабить торговые ограничения, чтобы облегчить дефицит и снизить цены на продовольствие и другие товары, считают в МВФ.РИА НовостиЧитать далееСвернутьГЛАС.RUГЛАС.RUInfinicaВестник КавказаГазета.RuРЕН ТВБизнес ФМ Санкт-ПетербургИзвестияRT на русскомAnewsКомсомольская правдаФАНПодробнее о событииМВФ назвал положение мировой экономики сейчас худшим со времен Второй мировой войныТАСС05:11В МВФ сообщили о сильном ухудшении мировой экономики со времен Второй мировой войныМосковский Комсомолец04:19МВФ: мир переживает самый серьезный кризис со времен Второй мировой войныSmotrim.ru04:42МВФ сообщил о худшем состоянии мировой экономики со времен Второй мировой войныКоммерсантъ04:36МВФ заявил о худшем состоянии мировой экономики со времен Второй мировой войныLenta.ru04:53МВФ назвал текущее состояние мировой экономики худшим со времен ВОВФАН04:16МВФ: состояние мировой экономики, возможно, худшее со времен Второй мировой войныРИА Новости03:55Показать ещёОценить142Поделиться