Экономика Гайаны может в следующем году достичь самых стремительных темпов роста в мире. Об этом сообщило в понедельник агентство Bloomberg со ссылкой на прогноз Международного валютного фонда (МВФ).

МВФ назвал страну с самой быстрорастущей экономикой

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