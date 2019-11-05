Экономика

Газета.RuГазета.RuМВФ назвал страну с самым быстрым ростом экономики

Международный валютный фонд назвал страну, экономика которой, как ожидается, станет самой быстрорастущей, сообщает Bloomberg. Такой страной является южноамериканская Гайана. Как заявили в МВФ, экономика этой страны в 2020 году вырастет на 86%.
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МВФ назвал страну с самым быстрым ожидаемым ростом экономики

РБКвчера в 13:34

МВФ назвал страну с самым быстрым ожидаемым экономическим ростом

RT на русскомвчера в 20:58

В МВФ назвали страну с самой быстрорастущей экономикой

РИА Новостивчера в 19:59

Экономика Гайаны может стать самой быстроразвивающейся в мире

Эхо Москвывчера в 17:08

МВФ: экономический рост Гайаны достигнет 86%

Коммерсантъвчера в 16:43

В МВФ назвали страну с самой быстрорастущей экономикой

URA.Ruвчера в 21:41

МВФ назвал страну с самой быстрорастущей экономикой

ТАССвчера в 12:06
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Общество

Экс-мэр Грозного Кадыров извинился за жестокое обращение с жителями

РБК 03 ноября в 13:07
Политика

В Совфеде ответили на призыв Украины вернуть задержанные корабли

Член комитета Совета Федерации по международным делам, сенатор от Крыма Сергей Цеков прокомментировал в беседе с «Российской газетой» направленную Москве ноту украинского МИД с требованием указать «координаты и время» для того, чтобы забрать задержанные в Керченском проливе корабли.
RT на русском вчера в 16:25
Политика

Трамп заявил о сделке по контролю над вооружениями с Россией и Китаем

Вашингтон намерен заключить новое соглашение в сфере контроля над вооружениями с Россией и Китаем, передает ТАСС.
Газета.Ru вчера в 16:55
Кино

«Терминатор» стал лидером американского проката

Как и ожидали аналитики, лидером прошедших выходных стала новая часть франшизы Джеймса Кэмерона "Терминатор: Темные судьбы", однако показанные фильмом цифры совершенно точно разочаруют студию.
Газета.Ru 03 ноября в 15:54
Происшествия

Убитого в Москве главу центра «Э» по Ингушетии похоронили

Эльджаркиевы были застрелены вечером 2 ноября на юго-западе Москвы.
РБК вчера в 08:42
Музыка

Украинку Maruv признали лучшей российской исполнительницей

Вести.Ru вчера в 13:22
Происшествия

Задержаны подозреваемые в убийстве бывшего мэра Киселевска

В Кемеровской области задержаны двое мужчин, подозреваемых в убийстве бывшего главы города Киселевска Сергея Лаврентьева на его приусадебном участке.
Известия 00:32
Шоу-бизнес

Ева Польна рассказала о состоянии дочери после госпитализации

Популярная российская певица Ева Польна рассказала о состоянии госпитализированной в Москве 14-летней дочери.
Толк вчера в 22:41
Футбол

«Краснодар» ушел от поражения в матче с «Ростовом»

В одном из центральных матчей 15 тура чемпионата России "Краснодар" и "Ростов" сыграли вничью со счётом 2:2.
Свободная Пресса 03 ноября в 10:37
Политика

Украина объявила о готовности к прекращению транзита российского газа

Глава минэнерго Украины Алексей Оржель заявил о готовности страны к прекращению транзита газа из России.
Российская газета вчера в 23:34
Армия и оружие

Корабли Тихоокеанского флота РФ прибыли в Бруней

Корабли зашли в брунейский порт Муара. Визит кораблей в Бруней завершится 7 ноября.
РЕН ТВ 02 ноября в 23:50
Общество

Почти треть россиян поддержала уголовное дело против ФБК Навального

Около трети россиян поддерживают обыски в региональных структурах Фонда борьбы с коррупцией оппозиционера Алексея Навального и уголовные дела в отношении сотрудников ФБК.
РБК вчера в 19:49
Хоккей

Молодежная сборная России выиграла первый матч Суперсерии в Канаде

Российская газета вчера в 23:18
Политика

МИД Украины выразил протест из-за визита депутата Госдумы в ЛНР

Министерство иностранных дел Украины выразило протест в связи с поездкой депутата Госдумы, председателя партии «Родина» Алексея Журавлева в самопровозглашенную Луганскую народную республику (ЛНР).
РБК вчера в 19:29
Финансы

Минфин назвал рекордным рост доходов бюджета от повышения НДС

Более двух триллионов рублей поступит в бюджет в результате повышения ставки НДС в 2019 году, сообщает принадлежащее Григорию Березкину издание РБК со ссылкой на проектировки Минфина.
Газета.Ru 00:01
Общество

Эксперты рассказали, как похудеть без физических упражнений

Диетологи составили список рекомендаций людям, которые хотят похудеть, но по каким-то причинам не могут регулярно заниматься спортом, пишет Food News.
РИА Новости вчера в 04:13
Гаджеты

Непохожие на Apple Watch круглые умные часы Xiaomi Mi Watch Pro задерживаются

Вчера появилась информация о том, что помимо обычной версии Xiaomi Mi Watch компания Xiaomi работает над еще одними часами Xiaomi Mi Watch Pro, которые получат круглый дисплей и не будут похожими на Apple Watch.
iXBT.com 00:22
Происшествия

В Кинешме пожарные потушили пожар в отеле на воде

Известия 03 ноября в 19:50
Политика

Медведев ответил на слова Лукашенко о чужих войнах

Председатель правительства России Дмитрий Медведев счел странным заявление президента Белоруссии Александра Лукашенко о том, что его страну втягивали в чужие войны.
Lenta.ru вчера в 06:55
Общество

Вывезший детей из Швеции россиянин возвратится в Москву

Газета.Ru 03 ноября в 04:34
Происшествия

В Приморье нашли мертвыми двоих детей

Российская газета вчера в 20:24
Политика

Путин уволил более десяти генералов СК, МВД и МЧС

Всего от должностей освобождены шесть генералов МЧС, четыре — МВД и один — Следственного комитета.
Известия вчера в 16:56
Политика

WP: Трамп заявлял своим советникам о неприязни к Украине

Президент США Дональд Трамп заявлял своим советникам о неприязни к украинским властям и подозревал их в «сговоре» с предвыборным штабом Хиллари Клинтон, пишет The Washington Post со ссылкой на источники.
RT на русском 03 ноября в 01:31
Общество

Погрузка белух из «китовой тюрьмы» началась в Приморье

АиФ Владивосток вчера в 21:23
Экономика

Yadro толкают к импортозамещению

Сделка позволит создавать и выводить на рынок «инновационные отечественные продукты как для традиционных сегментов экономики, так и для новых индустрий 5G, интернета вещей и искусственного интеллекта», заявил управляющий директор Yadro Алексей Шелобков.
Коммерсантъ вчера в 17:29
Происшествия

В Нижнем Новгороде беременную девушку зарезали и сожгли

Газета.Ru вчера в 06:14
Футбол

Игрок «Тоттенхэма» нанес серьезную травму футболисту «Эвертона»

Полузащитник "Эвертона" Андре Гомеш получил тяжелую травму в матче чемпионата Англии против "Тоттенхэма".
РИА Новости 03 ноября в 14:03
Происшествия

В Башкирии женщина и двое детей погибли при пожаре

В ночь на 5 ноября в Татышлинском районе Башкирии в сгоревшем доме обнаружили тела 29-летней женщины и двух детей - восьми и двух лет.
Российская газета вчера в 23:07
Шоу-бизнес

Муж Лолиты озвучил причину развода с ней

Как заявляла сама певица, причиной расставания с пятым супругом стало то, что они вовремя не обратились к психологу.
URA.Ru вчера в 09:03
Общество

На юго-востоке Москвы начался «Русский марш»

Ежегодное шествие националистов "Русский марш", которое традиционно проходит 4 ноября в День народного единства, началось в районе Люблино, передает корреспондент ТАСС.
ТАСС вчера в 05:48
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Государство в Южной Америке
Государство на северо-восточном побережье Южной Америки. С севера омывается Атлантическим океаном, на западе граничит с Венесуэлой, на юге - с Бразилией, на востоке - с Суринамом. Гайана - единственная континентальная страна Южной Америки, входящая в Содружество наций, и единственная на континенте англоязычная страна.
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