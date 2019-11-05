Экономика
Газета.RuМВФ назвал страну с самым быстрым ростом экономики
Международный валютный фонд назвал страну, экономика которой, как ожидается, станет самой быстрорастущей, сообщает Bloomberg. Такой страной является южноамериканская Гайана. Как заявили в МВФ, экономика этой страны в 2020 году вырастет на 86%.
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Общество
Экс-мэр Грозного Кадыров извинился за жестокое обращение с жителями
Политика
В Совфеде ответили на призыв Украины вернуть задержанные корабли
Член комитета Совета Федерации по международным делам, сенатор от Крыма Сергей Цеков прокомментировал в беседе с «Российской газетой» направленную Москве ноту украинского МИД с требованием указать «координаты и время» для того, чтобы забрать задержанные в Керченском проливе корабли.
Политика
Трамп заявил о сделке по контролю над вооружениями с Россией и Китаем
Вашингтон намерен заключить новое соглашение в сфере контроля над вооружениями с Россией и Китаем, передает ТАСС.
Кино
«Терминатор» стал лидером американского проката
Как и ожидали аналитики, лидером прошедших выходных стала новая часть франшизы Джеймса Кэмерона "Терминатор: Темные судьбы", однако показанные фильмом цифры совершенно точно разочаруют студию.
Происшествия
Убитого в Москве главу центра «Э» по Ингушетии похоронили
Эльджаркиевы были застрелены вечером 2 ноября на юго-западе Москвы.
Музыка
Украинку Maruv признали лучшей российской исполнительницей
Происшествия
Задержаны подозреваемые в убийстве бывшего мэра Киселевска
В Кемеровской области задержаны двое мужчин, подозреваемых в убийстве бывшего главы города Киселевска Сергея Лаврентьева на его приусадебном участке.
Шоу-бизнес
Ева Польна рассказала о состоянии дочери после госпитализации
Популярная российская певица Ева Польна рассказала о состоянии госпитализированной в Москве 14-летней дочери.
Футбол
«Краснодар» ушел от поражения в матче с «Ростовом»
В одном из центральных матчей 15 тура чемпионата России "Краснодар" и "Ростов" сыграли вничью со счётом 2:2.
Политика
Украина объявила о готовности к прекращению транзита российского газа
Глава минэнерго Украины Алексей Оржель заявил о готовности страны к прекращению транзита газа из России.
Армия и оружие
Корабли Тихоокеанского флота РФ прибыли в Бруней
Корабли зашли в брунейский порт Муара. Визит кораблей в Бруней завершится 7 ноября.
Общество
Почти треть россиян поддержала уголовное дело против ФБК Навального
Около трети россиян поддерживают обыски в региональных структурах Фонда борьбы с коррупцией оппозиционера Алексея Навального и уголовные дела в отношении сотрудников ФБК.
Хоккей
Молодежная сборная России выиграла первый матч Суперсерии в Канаде
Политика
МИД Украины выразил протест из-за визита депутата Госдумы в ЛНР
Министерство иностранных дел Украины выразило протест в связи с поездкой депутата Госдумы, председателя партии «Родина» Алексея Журавлева в самопровозглашенную Луганскую народную республику (ЛНР).
Финансы
Минфин назвал рекордным рост доходов бюджета от повышения НДС
Более двух триллионов рублей поступит в бюджет в результате повышения ставки НДС в 2019 году, сообщает принадлежащее Григорию Березкину издание РБК со ссылкой на проектировки Минфина.
Общество
Эксперты рассказали, как похудеть без физических упражнений
Диетологи составили список рекомендаций людям, которые хотят похудеть, но по каким-то причинам не могут регулярно заниматься спортом, пишет Food News.
Гаджеты
Непохожие на Apple Watch круглые умные часы Xiaomi Mi Watch Pro задерживаются
Вчера появилась информация о том, что помимо обычной версии Xiaomi Mi Watch компания Xiaomi работает над еще одними часами Xiaomi Mi Watch Pro, которые получат круглый дисплей и не будут похожими на Apple Watch.
Происшествия
В Кинешме пожарные потушили пожар в отеле на воде
Политика
Медведев ответил на слова Лукашенко о чужих войнах
Председатель правительства России Дмитрий Медведев счел странным заявление президента Белоруссии Александра Лукашенко о том, что его страну втягивали в чужие войны.
Общество
Вывезший детей из Швеции россиянин возвратится в Москву
Происшествия
В Приморье нашли мертвыми двоих детей
Политика
Путин уволил более десяти генералов СК, МВД и МЧС
Всего от должностей освобождены шесть генералов МЧС, четыре — МВД и один — Следственного комитета.
Политика
WP: Трамп заявлял своим советникам о неприязни к Украине
Президент США Дональд Трамп заявлял своим советникам о неприязни к украинским властям и подозревал их в «сговоре» с предвыборным штабом Хиллари Клинтон, пишет The Washington Post со ссылкой на источники.
Общество
Погрузка белух из «китовой тюрьмы» началась в Приморье
Экономика
Yadro толкают к импортозамещению
Сделка позволит создавать и выводить на рынок «инновационные отечественные продукты как для традиционных сегментов экономики, так и для новых индустрий 5G, интернета вещей и искусственного интеллекта», заявил управляющий директор Yadro Алексей Шелобков.
Происшествия
В Нижнем Новгороде беременную девушку зарезали и сожгли
Футбол
Игрок «Тоттенхэма» нанес серьезную травму футболисту «Эвертона»
Полузащитник "Эвертона" Андре Гомеш получил тяжелую травму в матче чемпионата Англии против "Тоттенхэма".
Происшествия
В Башкирии женщина и двое детей погибли при пожаре
В ночь на 5 ноября в Татышлинском районе Башкирии в сгоревшем доме обнаружили тела 29-летней женщины и двух детей - восьми и двух лет.
Шоу-бизнес
Муж Лолиты озвучил причину развода с ней
Как заявляла сама певица, причиной расставания с пятым супругом стало то, что они вовремя не обратились к психологу.
Общество
На юго-востоке Москвы начался «Русский марш»
Ежегодное шествие националистов "Русский марш", которое традиционно проходит 4 ноября в День народного единства, началось в районе Люблино, передает корреспондент ТАСС.