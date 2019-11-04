Экономика
РБКМВФ назвал страну с самым быстрым ожидаемым ростом экономики
В 2019 году рост составил всего 4,4%. Как пишет Bloomberg, это в 14 раз превышает прогнозируемые темпы роста Китая. Единственная англоязычная страна Южной Америки обязана ожидаемому непредвиденному доходу морским нефтяным месторождениям, обнаруженным в 2015 году.
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Общество
В работе соцсети «ВКонтакте» произошел сбой
В работе социальной сети «ВКонтакте» произошел сбой, об этом свидетельствуют данные портала Downdetector.
REGNUM 10:29
Шоу-бизнес
Орлова рассказала о романе с женатым и ссоре с Бородиной
Подруга и коллега Ксении Бородиной Ольга Орлова впервый прокомментировала слухи о ее романе с женатым.
Дни.ру вчера в 18:24
Общество
В Москве прошли два «Русских марша»
В Люблино в День народного единства, 4 ноября, прошел «Русский марш».
Коммерсантъ 06:06
Политика
Кипр подал заявку на присоединение к Шенгенской зоне
Глава кипрского МИД Никос Христодулидис сообщил, что республика подала заявку на присоединение к Шенгенской зоне в сентябре 2020 года.
Взгляд.ру 13:34
Общество
Россия увеличит на $10 млн ежегодную помощь Африке через программы ООН
"Вопросы экономического развития являются неотъемлемой и приоритетной составляющей в отношениях нашей страны с государствами континента, что еще раз подтвердил состоявшийся в октябре в Сочи первый саммит Россия - Африка", - подчеркнул он.
ТАСС 13:18
Экономика
В Грузии «индекс хачапури» достиг исторического максимума
В Грузии «индекс хачапури» — аналог «индекса бигмака» — достиг исторического максимума.
Известия вчера в 21:12
Религия
4 ноября православные празднуют день Казанской иконы Божьей Матери
В Волгоградской области в день Казанской иконы Божьей Матери в 11 часов православные пройдут крестным ходом по городу Волжскому.
НовостиВолгограда.ру 00:56
Экономика
Акции McDonald’s упали на фоне увольнения гендиректора
Стоимость акций американской корпорации McDonald’s упала на фоне объявления об увольнении генерального директора Стива Истербрук, сообщает CNBC.
REGNUM 13:53
Общество
«Нафтогаз» раскрыл суть нового иска к «Газпрому»
Исполнительный директор «Нафтогаза» Юрий Витренко на своей странице в Facebook подробно рассказал о новых исковых требованиях компании к «Газпрому».
РБК 14:38
Космос
В США испытали новейший космический корабль Starliner
На базе Уайт-Сэндс в штате Нью-Мексико 4 ноября были испытаны системы эвакуации новейшего американского космического корабля Starliner, об этом сообщает NASA, которое вело прямую трансляцию испытаний.
Российская газета 13:33
Общество
Зеленский пообещал наказать заказчиков убийства советницы мэра Херсона
Президент Украины Владимир Зеленский пообещал найти и наказать всех заказчиков убийства советницы мэра Херсона и активистки Екатерины Гандзюк.
РИА Новости 15:04
Общество
Против судебных приставов подали иск на 100 трлн рублей
Рекордный по сумме иск о компенсации морального ущерба был подан в Российской Федерации.
REGNUM 06:50
Футбол
Шамов назван лучшим игроком матча «Спартак» — «Арсенал»
Вратарь «Арсенала» Егор Шамов стал лучшим игроком матча 15-го тура чемпионата России против «Спартака» (1:0). В игре с москвичами голкипер отразил 4 удара по своим воротам.
Матч ТВ 12:57
Политика
США ввели новые санкции против Ирана
Американский Минфин объявил о новых санкциях против Ирана. Под ограничительные меры попал Генштаб иранских Вооруженных сил.
РИА Новости 12:26
Шоу-бизнес
Певица Ева Польна рассказала о состоянии дочери
Певица Ева Польна рассказала, что состояние ее дочери стабилизировалось, она находится под наблюдением специалистов.
РИА Новости 14:51
Культура
Умерла актриса и певица Мари Лафоре
В Швейцарии на 81-м году жизни скончалась франко-швейцарская актриса и певица Мари Лафоре.
RT на русском вчера в 08:44
Гаджеты
Глава AMD: Мы хотим, чтобы графика Radeon была повсюду
Глава AMD отметила, что ожидает значительного роста консольного направления во второй половине 2020 года.
3DNews 08:58
Политика
Глава МИД Украины выступил против посещения Золотого депутатом Госдумы
Глава МИД Украины Вадим Пристайко выступил против поездки депутата Государственной lумы РФ Алексея Журавлева («Родина») в зону разведения сил в Золотом.
REGNUM 07:19
Шоу-бизнес
Муж Лолиты рассказал о причинах развода с певицей
Супруг российской певицы Лолиты Милявской Дмитрий Иванов сообщил изданию Starhit причины своего развода.
Аргументы и Факты 07:22
Политика
Киев предложил Таллину вместе бороться против «Северного потока-2»
Как заявлено 4 ноября на правительственном портале Украины, украинский премьер-министр Алексей Гончарук предложил главе МИД Эстонии Урмасу Рейнсалу совместно бороться против газопровода "Северный поток-2" из России в Германию по дну Балтийского моря.
Российская газета 14:27
Политика
Путин уволил более десяти генералов СК, МВД и МЧС
Президент Владимир Путин подписал указ об освобождении от должности нескольких высокопоставленных сотрудников Следственного комитета России, МВД и МЧС.
РБК 12:49
Общество
Путин ввел штрафы за производство порошкового алкоголя
Президент Владимир Путин подписал закон, который устанавливает штрафы за производство порошкового алкоголя.
РБК 12:04
Шоу-бизнес
Ольге Бузовой дали леща после концерта в Ростове
Певица Ольга Бузова после концерта в Ростове получила леща.
Слово и Дело 03:53
Кино
Квентин Тарантино назвал лучший фильм 2019 года
Фильм «Капкан» рассказывает о девушке по имени Хейли, которая во время урагана во Флориде ищет отца. Она находит его тяжело раненным.
Говорит Москва вчера в 03:53