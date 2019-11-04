Экономика

РБКРБКМВФ назвал страну с самой быстрым ожидаемым ростом экономики

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В 2019 году рост составил всего 4,4%. Как пишет Bloomberg, это в 14 раз превышает прогнозируемые темпы роста Китая. Единственная англоязычная страна Южной Америки обязана ожидаемому непредвиденному доходу морским нефтяным месторождениям, обнаруженным в 2015 году.
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