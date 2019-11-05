с чего всё началось

Как пишет Bloomberg, темпы роста экономики Гайаны, как ожидается, в 14 раз превысят прогнозируемые темпы роста Китая. Единственная англоязычная страна Южной Америки обязана ожидаемому непредвиденному доходу морским нефтяным месторождениям, обнаруженным в 2015 году.

Происшествия Полиция пришла в школу выставленной с чаепития девочки Провели беседу с матерью девочки, чтобы выяснить все обстоятельства. Школа никогда не собирала деньги ни на какие нужды школы.

Политика Горбачев обвинил Запад в присвоении победы в холодной войне Экс-президент СССР добавил, что в последнее время европейские политики стали задумываться о негативных последствиях попыток изолировать Россию.

Политика «Нафтогаз» оценил претензии к «Газпрому» в 22 миллиарда долларов Глава "Нафтогаза Украины" Андрей Коболев заявил, что Киев имеет претензии к "Газпрому" на 22 миллиарда долларов и для их обнуления нужны встречные шаги со стороны России на сопоставимые суммы.

Происшествия В Таджикистане уничтожили 15 боевиков при атаке на погранзаставу В результате силовой операции 15 боевиков были уничтожены, еще пять — задержаны.

Армия и оружие Трамп одобрил расширенную военную миссию США по защите нефти в Сирии Президент США Дональд Трамп одобрил проведение расширенной американской военной миссии по обеспечению безопасности нефтяных месторождений на востоке Сирии.

Политика В МИД РФ оценили запреты Эстонии пропускать российские судна Нежелание Таллина пропускать в территориальные воды Эстонии российское судно "Академик Привалов" вызывает "крайнее недоумение", заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.

Наука Ученые назвали новую опасность курения Ученые считают, что никотин негативно влияет на мозговые нейромедиаторы серотонин и дофамин, которые участвуют в развитии шизофрении и депрессии.

Авто Озвучили дату продаж кроссовера Kia KX3 Корейский автопроизводитель KIA объявил о дате продаж кроссовера KIA KX3.

Общество Роскачество проверило ванильный зефир Роскачество не обнаружило небезопасного ванильного зефира на российском рынке, говорится в сообщении организации.

Политика Путин раскритиковал министра высшего образования Котюкова Президент России Владимир Путин раскритиковал министра науки и высшего образования Михаила Котюкова из-за небольшого количества бюджетных мест при наборе групп в магистратуры.

Общество Названы российские регионы с самой высокой аварийностью на дорогах Как сообщает РБК со ссылкой на совместное исследование, проведенное экспертами Национального рейтингового агентства и РАНХиГС, набольшая аварийность на дорогах оказалась в Чечне и Ингушетии.

Политика Рябошапка заявил о требовании украинским обществом «посадок и крови» Генеральный прокурор Украины Руслан Рябошапка заявил, что украинское общество требует «посадок и крови» для возвращения доверия к работе ведомства.

Происшествия В Челябинске рецидивисты напали на школьниц В Челябинске двое ранее судимых граждан напали на двух девочек-подростков.

Армия и оружие Советский комплекс «Метис» уничтожил Т-155 Firtina Сирийн Курдууд Туркын артиллерийн өөрөө явагч T-155 Fırtına суурийг Зөвлөлтийн танк эсэргүүцэгч "Метис" - ээр цамхагийг нь салтал буудаж.2001 оноос Туркууд Ө. Солонгосын K9 Thunder-г бага зэрэг өөрчлөөд лицензээр үйлдвэрлэх болсон. pic.twitter.com / piED2rk8wy — Batsaikhan B (@ BatsaikhanBSU) November 3, 2019 Т-55 представляет собой самую массовую артустановку в турецких войсках.

Происшествия Похитил деньги: алтайского депутата арестовали прямо в зале суда Депутата алтайского краевого законодательного собрания Андрея Волкова сегодня, 6 ноября, взяли под стражу сразу после оглашения приговора по уголовному делу, связанному с хищением средств граждан недобросовестной управляющей компанией, учредителем который и является народный избранник, пишет корреспондент ИА REGNUM.

Армия и оружие NYT: около 200 российских наемников прибыли в Ливию За последние шесть недель в Ливию приехали около 200 российских наемников, среди которых есть снайперы из ЧВК "Вагнер".

Общество Ученые предрекли «неописуемые страдания» всему человечеству Более 11 тысяч ученых из 153 стран мира, включая Россию, поставили подпись под документом, в котором утверждается, что человечество ждут "неописуемые страдания", если срочно не предпринять меры для сокращения выбросов углекислого газа.

Шоу-бизнес Киану Ривз вышел в свет с новой возлюбленной Голливудский актер Киану Ривз появился на благотворительном фестивале LACMA Art + Film со своей новой возлюбленной, сообщает портал Promiflash.

Экономика Делягин призвал Силуанова не радоваться доходам бюджета от роста НДС Напомним, как сообщало ИА REGNUM, по прогнозу Минфина, в следующие три года от повышения НДС бюджет страны получит в 2020 году — 639 млрд рублей, в 2021 году — 689 млрд рублей, в 2022 году — 737 млрд рублей.

Армия и оружие В Улан-Удэ танк Т-34 сняли с постамента Легендарный танк Т-34 покинул свой постамент в центре Улан-Удэ. Его забрали на реставрацию для участия в параде Победы.

Энергетика Цена нефти превысила $63 за баррель Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в декабре 2019 года на бирже ICE в Лондоне выросла по состоянию на 18:43 мск на 1,61%, до $63,13 за баррель, свидетельствуют данные биржи.