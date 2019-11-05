Экономика
РБКМВФ назвал страну с самым быстрым ожидаемым ростом экономики
Как пишет Bloomberg, темпы роста экономики Гайаны, как ожидается, в 14 раз превысят прогнозируемые темпы роста Китая. Единственная англоязычная страна Южной Америки обязана ожидаемому непредвиденному доходу морским нефтяным месторождениям, обнаруженным в 2015 году.
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с чего всё началось
Как сообщает Bloomberg, скачок экономического роста в южноамериканской стране связан с обнаруженными в ее территориальных водах в 2015 году нефтяными месторождениями.Известия04 ноября в 17:11
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