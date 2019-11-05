Экономика

РБКРБКМВФ назвал страну с самым быстрым ожидаемым ростом экономики

Как пишет Bloomberg, темпы роста экономики Гайаны, как ожидается, в 14 раз превысят прогнозируемые темпы роста Китая. Единственная англоязычная страна Южной Америки обязана ожидаемому непредвиденному доходу морским нефтяным месторождениям, обнаруженным в 2015 году.
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с чего всё началось
Как сообщает Bloomberg
, скачок экономического роста в южноамериканской стране связан с обнаруженными в ее территориальных водах в 2015 году нефтяными месторождениями.
Известиявчера в 17:11

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В МВФ назвали страну с самой быстрорастущей экономикой

URA.Ruвчера в 21:41

МВФ назвал страну с самым быстрым ожидаемым экономическим ростом

RT на русскомвчера в 20:58

МВФ назвал страну с самой быстрорастущей экономикой

ТАССвчера в 12:06

Названа страна с самым быстрым ожидаемым ростом экономики

Известиявчера в 17:35

Экономика Гайаны может стать самой быстроразвивающейся в мире

Эхо Москвывчера в 17:08

МВФ назвал страну с самым быстрым ожидаемым ростом экономики

РБКвчера в 13:34

В МВФ назвали страну с самой быстрорастущей экономикой

РИА Новостивчера в 19:59
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Хоккей

Молодежная сборная России победила в первом матче Суперсерии в Канаде

Discover24 01:30
Общество

МВД решило заглушить сотовую связь в тюрьмах

Как пояснил РБК замминистра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Олег Иванов, ГКРЧ рассмотрела несколько технических вариантов блокировки сигналов сотовой связи, но ни один из них не был признан оптимальным.
РБК 16:00
Космос

«Вояджер-2» передал на Землю сигнал из межзвездного пространства

Оказалось, в ноябре 2018-го космический аппарат вышел в межзвездное пространство и передал оттуда первый сигнал.
ТВ Центр 03:31
Общество

Бывший солист «Агаты Кристи» посетил передовую в ДНР

Один из основателей группы «Агата Кристи» Вадим Самойлов выступил перед солдатами самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР).
Lenta.ru 13:28
Музыка

Путин прибыл в «Зарядье» на концерт оркестра Мариинского театра

Президент России Владимир Путин приехал на концерт Симфонического оркестра Мариинского театра, проходящий в парке "Зарядье" в Москве.
РЕН ТВ вчера в 14:20
Футбол

«Челси» сыграл вничью с «Аяксом» в ЛЧ, команды забили восемь голов

Футболисты лондонского "Челси" сыграли вничью с амстердамским "Аяксом" в матче четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов.
РИА Новости 17:07
Футбол

Боруссия (Дортмунд) — Интер 3:2

Дортмундская «Боруссия» в матче 4-го тура группового турнира Лиги чемпионов на своем поле обыграла «Интер» со счетом 3:2. Дубль в составе немецкого клуба оформил Ашраф Хакими.
Спорт-Экспресс 16:51
Экономика

Власти предложили распространить опыт реновации на Дальний Восток

Для поддержки бизнеса Минвостокразвития предлагает увеличить объем льготных кредитов до 500 млрд руб. к 2025 году и запустить бесплатное онлайн-обучение начинающих предпринимателей на базе Дальневосточного федерального университета.
РБК 10:19
Гаджеты

Apple предупредила об отключении старых iPhone от интернета

04.11.2019 Владельцам старых iPhone и iPad надо установить новое программное обеспечение, предупредила корпорация Apple на своем официальном сайте.
Портал Поиск вчера в 02:35
Армия и оружие

В ВВС США разрабатывают космическую систему передачи солнечной энергии

ВВС Соединенных Штатов Америки финансируют создание космической системы, которая будет передавать в расположение экспедиционных сил армии США электроэнергию, собранную на орбите.
REGNUM 02 ноября в 14:19
Экономика

«Силовые машины» просят власти не заключать контракт с Siemens

Владелец "Силовых машин" Алексей Мордашов просит правительство не заключать СПИК также и с производителями ГТБМ, в которых есть доля у нерезидента РФ (письмо от 23 октября есть у "Ъ").
Коммерсантъ вчера в 17:29
Происшествия

Генерал Дрыманов заявил, что передавал заму не деньги, а коньяк

Экс-начальник московского главка СК РФ Александр Дрыманов утверждает, что передавал своему заму Денису Никандрову не его долю от коррупционных дел, а коньяк.
РИА Новости 06:36
Интернет

Компания Facebook обновила логотип

Компания Facebook, которая, помимо одноименной социальной сети, владеет Instagram и WhatsApp, сменила логотип.
Коммерсантъ вчера в 17:18
Общество

Стало известно отношение россиян к Навальному

Около половины россиян безразличны к оппозиционному политику Алексею Навальному и ничего не знают о его деятельности, о чем свидетельствуют данные опроса «Левада-центра».
Вести Подмосковья 03:10
Экономика

Назван объем поддержки российского экспорта

Объем поддержки экспорта из РФ по линии Российского экспортного центра (РЭЦ) за девять месяцев 2019 года составил 14,8 миллиарда долларов.
Lenta.ru 07:04
Наука

Содержание жира у человека определили с помощью термографии

Исследователи из России и Франции создали цифровую модель распределения жира в организме человека, используя метод инфракрасной (ИК) термографии.
Индикатор 09:53
Политика

В Киеве заявили, что готовы к прекращению транзита российского газа

Власти Украины не боятся возможного прекращения транзита российского газа через территорию своей страны, так как в подземных хранилищах накоплено «рекордное количество» его запасов.
Евразия Daily вчера в 23:08
Авто

Составлен топ-5 самых ржавеющих иномарок на российском рынке

Изучив машины 2005—2014 годов выпуска, эксперты портала NJCar.ru составили ТОП-5 самых быстро ржавеющих иномарок на вторичном рынке России.
Автоновости дня 02 ноября в 11:54
Футбол

«Динамо» Загреб — «Шахтер» Донецк: решающая битва

Представляем прогноз на матч группового этапа Лиги Европы, в котором 6 ноября «Динамо» из Загреба принимает донецкий «Шахтер».
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Происшествия

Эпическое проседание асфальта в центре Киева попало на видео

Российская газета 14:32
Происшествия

Задержаны двое подозреваемых в убийстве экс-мэра Киселевска

Два человека задержаны по делу об убийстве экс-мэра Киселевска Сергея Лаврентьева, сообщает ТАСС со ссылкой на Следственный комитет.
Газета.Ru 00:14
Общество

Билла Гейтса снова подвинули в рейтинге богатейших людей мира

В июле Билл Гейтс опустился на третью строчку в рейтинге богатейших людей планеты по версии Bloomberg.
Lenta.ru 15:08
Кино

Сериал «Диверсант» продлен на третий сезон

Телесериал "Диверсант" продлен на третий сезон через 12 лет после завершения второго. Премьера новой части запланирована на 2020 год.
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Армия и оружие

Россия и Турция завершили второе патрулирование в Сирии

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Хоккей

В сборной России объявили имя капитана на Кубок Карьяла

Сборная России 7 ноября сыграет с Финляндией, 9 ноября против Швеции, 10 числа с Чехией.
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Кристину Асмус и Гарика Харламова хотят лишить родительских прав

Хейтеры Кристины и Гарика Харламова стали добиваться того, чтобы их лишили родительских прав.
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Появился новый трейлер фильма «Плохие парни навсегда»

Кинокомпания Sony Pictures Entertainment опубликовала новый трейлер фильма «Плохие парни 3» режиссёров Адиля Эль Арби и Билала Фалла.
News.ru 11:00
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Ford превратил новый Ford Bronco в гоночный внедорожник

Что касается представленного Ford Bronco R, то он будет принимать участие в ралли-рейде Baja 1000.
Tvoe-avto.com 16:12
Экономика

СП: региональные программы капремонта жилья не справляются с задачами

Результаты проведенного Счетной палатой (СП) анализа реализации региональных программ капитального ремонта жилья в 2018-2019 годах показали, что они не справляются со своими задачами, говорится в сообщении на сайте ведомства.
РИА Новости 01:01
Политика

Волкер заявил о жалобе Трампа на попытку Украины вмешаться в выборы

Бывший специальный представитель США по Украине Курт Волкер во время дачи показаний под присягой в нижней палате конгресса допустил возможность вмешательства Киева в американские выборы в 2016 году.
РБК 16:37
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Государство на северо-восточном побережье Южной Америки. С севера омывается Атлантическим океаном, на западе граничит с Венесуэлой, на юге - с Бразилией, на востоке - с Суринамом. Гайана - единственная континентальная страна Южной Америки, входящая в Содружество наций, и единственная на континенте англоязычная страна.
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