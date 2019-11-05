Экономика
РБКМВФ назвал страну с самым быстрым ожидаемым ростом экономики
Как пишет Bloomberg, темпы роста экономики Гайаны, как ожидается, в 14 раз превысят прогнозируемые темпы роста Китая. Единственная англоязычная страна Южной Америки обязана ожидаемому непредвиденному доходу морским нефтяным месторождениям, обнаруженным в 2015 году.
Читать в источнике
Оценить34
с чего всё началось
Как сообщает Bloomberg, скачок экономического роста в южноамериканской стране связан с обнаруженными в ее территориальных водах в 2015 году нефтяными месторождениями.Известиявчера в 17:11
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработан 7081 источник, обновлено в 17:35, Ашберн
Общество
МВД решило заглушить сотовую связь в тюрьмах
Как пояснил РБК замминистра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Олег Иванов, ГКРЧ рассмотрела несколько технических вариантов блокировки сигналов сотовой связи, но ни один из них не был признан оптимальным.
Космос
«Вояджер-2» передал на Землю сигнал из межзвездного пространства
Оказалось, в ноябре 2018-го космический аппарат вышел в межзвездное пространство и передал оттуда первый сигнал.
Общество
Бывший солист «Агаты Кристи» посетил передовую в ДНР
Один из основателей группы «Агата Кристи» Вадим Самойлов выступил перед солдатами самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР).
Музыка
Путин прибыл в «Зарядье» на концерт оркестра Мариинского театра
Президент России Владимир Путин приехал на концерт Симфонического оркестра Мариинского театра, проходящий в парке "Зарядье" в Москве.
Футбол
«Челси» сыграл вничью с «Аяксом» в ЛЧ, команды забили восемь голов
Футболисты лондонского "Челси" сыграли вничью с амстердамским "Аяксом" в матче четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов.
Футбол
Боруссия (Дортмунд) — Интер 3:2
Дортмундская «Боруссия» в матче 4-го тура группового турнира Лиги чемпионов на своем поле обыграла «Интер» со счетом 3:2. Дубль в составе немецкого клуба оформил Ашраф Хакими.
Экономика
Власти предложили распространить опыт реновации на Дальний Восток
Для поддержки бизнеса Минвостокразвития предлагает увеличить объем льготных кредитов до 500 млрд руб. к 2025 году и запустить бесплатное онлайн-обучение начинающих предпринимателей на базе Дальневосточного федерального университета.
Гаджеты
Apple предупредила об отключении старых iPhone от интернета
04.11.2019 Владельцам старых iPhone и iPad надо установить новое программное обеспечение, предупредила корпорация Apple на своем официальном сайте.
Армия и оружие
В ВВС США разрабатывают космическую систему передачи солнечной энергии
ВВС Соединенных Штатов Америки финансируют создание космической системы, которая будет передавать в расположение экспедиционных сил армии США электроэнергию, собранную на орбите.
Экономика
«Силовые машины» просят власти не заключать контракт с Siemens
Владелец "Силовых машин" Алексей Мордашов просит правительство не заключать СПИК также и с производителями ГТБМ, в которых есть доля у нерезидента РФ (письмо от 23 октября есть у "Ъ").
Происшествия
Генерал Дрыманов заявил, что передавал заму не деньги, а коньяк
Экс-начальник московского главка СК РФ Александр Дрыманов утверждает, что передавал своему заму Денису Никандрову не его долю от коррупционных дел, а коньяк.
Интернет
Компания Facebook обновила логотип
Компания Facebook, которая, помимо одноименной социальной сети, владеет Instagram и WhatsApp, сменила логотип.
Общество
Стало известно отношение россиян к Навальному
Около половины россиян безразличны к оппозиционному политику Алексею Навальному и ничего не знают о его деятельности, о чем свидетельствуют данные опроса «Левада-центра».
Экономика
Назван объем поддержки российского экспорта
Объем поддержки экспорта из РФ по линии Российского экспортного центра (РЭЦ) за девять месяцев 2019 года составил 14,8 миллиарда долларов.
Наука
Содержание жира у человека определили с помощью термографии
Исследователи из России и Франции создали цифровую модель распределения жира в организме человека, используя метод инфракрасной (ИК) термографии.
Политика
В Киеве заявили, что готовы к прекращению транзита российского газа
Власти Украины не боятся возможного прекращения транзита российского газа через территорию своей страны, так как в подземных хранилищах накоплено «рекордное количество» его запасов.
Авто
Составлен топ-5 самых ржавеющих иномарок на российском рынке
Изучив машины 2005—2014 годов выпуска, эксперты портала NJCar.ru составили ТОП-5 самых быстро ржавеющих иномарок на вторичном рынке России.
Футбол
«Динамо» Загреб — «Шахтер» Донецк: решающая битва
Представляем прогноз на матч группового этапа Лиги Европы, в котором 6 ноября «Динамо» из Загреба принимает донецкий «Шахтер».
Происшествия
Эпическое проседание асфальта в центре Киева попало на видео
Происшествия
Задержаны двое подозреваемых в убийстве экс-мэра Киселевска
Два человека задержаны по делу об убийстве экс-мэра Киселевска Сергея Лаврентьева, сообщает ТАСС со ссылкой на Следственный комитет.
Общество
Билла Гейтса снова подвинули в рейтинге богатейших людей мира
В июле Билл Гейтс опустился на третью строчку в рейтинге богатейших людей планеты по версии Bloomberg.
Кино
Сериал «Диверсант» продлен на третий сезон
Телесериал "Диверсант" продлен на третий сезон через 12 лет после завершения второго. Премьера новой части запланирована на 2020 год.
Хоккей
В сборной России объявили имя капитана на Кубок Карьяла
Сборная России 7 ноября сыграет с Финляндией, 9 ноября против Швеции, 10 числа с Чехией.
Шоу-бизнес
Кристину Асмус и Гарика Харламова хотят лишить родительских прав
Хейтеры Кристины и Гарика Харламова стали добиваться того, чтобы их лишили родительских прав.
Кино
Появился новый трейлер фильма «Плохие парни навсегда»
Кинокомпания Sony Pictures Entertainment опубликовала новый трейлер фильма «Плохие парни 3» режиссёров Адиля Эль Арби и Билала Фалла.
Авто
Ford превратил новый Ford Bronco в гоночный внедорожник
Что касается представленного Ford Bronco R, то он будет принимать участие в ралли-рейде Baja 1000.
Экономика
СП: региональные программы капремонта жилья не справляются с задачами
Результаты проведенного Счетной палатой (СП) анализа реализации региональных программ капитального ремонта жилья в 2018-2019 годах показали, что они не справляются со своими задачами, говорится в сообщении на сайте ведомства.
Политика
Волкер заявил о жалобе Трампа на попытку Украины вмешаться в выборы
Бывший специальный представитель США по Украине Курт Волкер во время дачи показаний под присягой в нижней палате конгресса допустил возможность вмешательства Киева в американские выборы в 2016 году.