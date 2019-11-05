Экономика

РБКРБКМВФ назвал страну с самым быстрым ожидаемым ростом экономики

Как пишет Bloomberg, темпы роста экономики Гайаны, как ожидается, в 14 раз превысят прогнозируемые темпы роста Китая. Единственная англоязычная страна Южной Америки обязана ожидаемому непредвиденному доходу морским нефтяным месторождениям, обнаруженным в 2015 году.
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с чего всё началось
Как сообщает Bloomberg
, скачок экономического роста в южноамериканской стране связан с обнаруженными в ее территориальных водах в 2015 году нефтяными месторождениями.
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В МВФ назвали страну с самой быстрорастущей экономикой

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МВФ назвал страну с самым быстрым ожидаемым экономическим ростом

RT на русскомвчера в 20:58
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Сирийн Курдууд Туркын артиллерийн өөрөө явагч T-155 Fırtına суурийг Зөвлөлтийн танк эсэргүүцэгч "Метис" - ээр цамхагийг нь салтал буудаж.2001 оноос Туркууд Ө. Солонгосын K9 Thunder-г бага зэрэг өөрчлөөд лицензээр үйлдвэрлэх болсон. pic.twitter.com / piED2rk8wy — Batsaikhan B (@ BatsaikhanBSU) November 3, 2019 Т-55 представляет собой самую массовую артустановку в турецких войсках.
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Скончался олимпийский чемпион по гимнастике Дмитрий Василенко

Российский гимнаст, победитель Олимпиады-1996 в Атланте Дмитрий Василенко умер на 44-м году жизни.
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Григорян в ближайшее время возглавит сборную Армении

Бывший главный тренер «Тамбова» Александр Григорян в ближайшее время возглавит сборную Армении.
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На Западе с тревогой следят за интеграцией России и Белоруссии — WSJ

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