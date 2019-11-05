с чего всё началось

Как пишет Bloomberg, темпы роста экономики Гайаны, как ожидается, в 14 раз превысят прогнозируемые темпы роста Китая. Единственная англоязычная страна Южной Америки обязана ожидаемому непредвиденному доходу морским нефтяным месторождениям, обнаруженным в 2015 году.

Политика Путин раскритиковал министра высшего образования Российский лидер Владимир Путин во время заседания Совета по русскому языку в Кремле раскритиковал работу министра науки и высшего образования России Михаила Котюкова за то, что ведомство основывается на статистических данных и не понимает, что происходит на земле.

Армия и оружие Сирийская армия заняла нефтяное месторождение на северо-востоке страны Сирийская правительственная армия впервые за несколько лет заняла нефтяное месторождение в окрестностях города Румейлан на северо-востоке республики, передает радиостанция Sham FM.

Экономика Минфин назвал рост доходов бюджета от повышения НДС рекордным Повышение ставки НДС с 2019 года принесет стране более двух триллионов рублей, следует из документов Минфина, содержащихся в проекте федерального бюджета на следующие три года, пишет РБК.

Космос «Вояджер-2» передал на Землю сигнал из межзвездного пространства Оказалось, в ноябре 2018-го космический аппарат вышел в межзвездное пространство и передал оттуда первый сигнал.

Политика Путин предложил заменить «Википедию» Российской энциклопедией Президент России Владимир Путин назвал неправильным ориентирование россиян на "Википедию", как на источник информации, и предложил заменить ее Большой российской энциклопедией.

Футбол Красная карточка Сона, который сломал ногу Гомешу, отменена Независимая комиссия Футбольной ассоциации Англии (FA) отменила красную карточку, показанную нападающему «Тоттенхэма» Сон Хын-Мину за фол на Андре Гомеше в матче 11-го тура чемпионата Англии с «Эвертоном» (1:1). Сону грозила дисквалификация на три матча.

Шоу-бизнес Алла Пугачева отказалась петь на Новый год за 21 миллион рублей Алла Пугачева даже за более чем внушительную сумму в 21 миллион рублей отказывается выступать на Новый год.

Политика В МИД РФ оценили запреты Эстонии пропускать российские судна Нежелание Таллина пропускать в территориальные воды Эстонии российское судно "Академик Привалов" вызывает "крайнее недоумение", заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.

Шоу-бизнес Ева Польна впервые прокомментировала состояние дочери Накануне стало известно, что 14-летняя дочь Евы Польны и Дениса Клявера, Эвелин, попала в больницу в тяжелом состоянии.

Армия и оружие Советский комплекс «Метис» уничтожил Т-155 Firtina Сирийн Курдууд Туркын артиллерийн өөрөө явагч T-155 Fırtına суурийг Зөвлөлтийн танк эсэргүүцэгч "Метис" - ээр цамхагийг нь салтал буудаж.2001 оноос Туркууд Ө. Солонгосын K9 Thunder-г бага зэрэг өөрчлөөд лицензээр үйлдвэрлэх болсон. pic.twitter.com / piED2rk8wy — Batsaikhan B (@ BatsaikhanBSU) November 3, 2019 Т-55 представляет собой самую массовую артустановку в турецких войсках.

Спорт Скончался олимпийский чемпион по гимнастике Дмитрий Василенко Российский гимнаст, победитель Олимпиады-1996 в Атланте Дмитрий Василенко умер на 44-м году жизни.

Игры Red Dead Redemption 2 вышла на ПК Компания Rockstar Games выпустила экшен Red Dead Redemption 2 для персональных компьютеров. Версия игры для консолей вышла в 2018 году.

Технологии Лазеры помогут взломать умные устройства В статье, опубликованной в издании Wired, ученые предлагают производителям смарт-колонок внедрить дополнительные средства защиты для подобных устройств, чтобы обезопасить их от взлома лазером: например, добавить еще один микрофон или установить специальный световой фильтр.

Происшествия В Смоленской области под машиной провалился асфальт Жители города Сафоново сообщили, что недавно на улице Гагарина производился ремонт труб.

Общество Неплатежи за вывоз мусора со стороны компаний достигли в России 70% Mossovetinfo.ru – Неплатежи юридических лиц за вывоз мусора достигли в России 65-70%, сообщил в интервью РБК гендиректор «Российского экологического оператора» Юрий Бурцев.

Общество Росгвардия хочет получить право сбивать дроны с помощью оружия Росгвардия хочет получить право сбивать беспилотные летательные аппараты над охраняемыми объектами при помощи огнестрельного оружия и боевой техники из-за высокой стоимости специальных средств для борьбы с БПЛА, заявил во вторник заместитель директора Росгвардии, генерал-полковник Олег Борукаев.

Единоборства Аманда Нуньес выложила обнаженное фото с чемпионскими поясами Чемпионка UFC двух весовых категориях Аманда Нуньес опубликовала обнаженную фотографию. Вместо одежды на ней чемпионские пояса.

Политика Путин уволил одиннадцать генералов СК, МВД и МЧС Президент России Владимир Путин освободил от должности ряд высокопоставленных офицеров Следственного комитета, МВД и МЧС.

Армия и оружие Из Сербии вывезены российские комплексы ПВО С-400 и «Панцирь-С» После завершения российско-сербских учений «Славянский щит-2019» с территории Сербии в Россию возвращены зенитно-ракетные системы С-400 и ракетно-артиллерийские комплексы «Панцирь-С», сообщает 5 ноября пресс-служба Минобороны РФ.

Авто Ford превратил новый Bronco в гоночный внедорожник Компания Ford показала гоночный прототип Bronco R. Его дизайн и конструкция основаны на серийном внедорожнике нового поколения, который пока еще не представили.

Армия и оружие Минобороны собирается вернуть понятие военной тайны "Военная тайна" как понятие может вернуться в российское законодательство, сообщили СМИ источники в Минобороны.

Политика Пушков оценил призыв Киева к Таллину по поводу «Северного потока — 2» Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков прокомментировал призыв премьер-министра Украины Алексея Гончарука к главе МИД Эстонии Урмасу Рейнсалу оказывать противодействие проекту «Северный поток — 2».

Футбол Григорян в ближайшее время возглавит сборную Армении Бывший главный тренер «Тамбова» Александр Григорян в ближайшее время возглавит сборную Армении.

Политика На Западе с тревогой следят за интеграцией России и Белоруссии — WSJ Американское издание The Wall Street Journal с тревогой наблюдает за попытками углубления интеграции России и Белоруссии.

Авто Составлен топ-5 самых ржавеющих иномарок на российском рынке Изучив машины 2005—2014 годов выпуска, эксперты портала NJCar.ru составили ТОП-5 самых быстро ржавеющих иномарок на вторичном рынке России.