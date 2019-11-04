Экономика
РБКМВФ назвал страну с самым быстрым ожидаемым ростом экономики
Как пишет Bloomberg, темпы роста экономики Гайаны, как ожидается, в 14 раз превысят прогнозируемые темпы роста Китая. Единственная англоязычная страна Южной Америки обязана ожидаемому непредвиденному доходу морским нефтяным месторождениям, обнаруженным в 2015 году.
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Происшествия
Сбивший под Пионерским женщину с ребенком водитель задержан
Энергетика
«Нафтогаз» разъяснил суть нового иска к «Газпрому»
Исполнительный директор компании "Нафтогаз" Юрий Витренко рассказал в Facebook об основных требованиях к "Газпрому" в новом иске, направленном в Стокгольмский арбитраж.
Политика
В Совфеде ответили на призыв Киева вернуть задержанные в Крыму корабли
Инцидент в Керченском проливе В ноябре прошлого года три украинских военных корабля нарушили границу России, войдя во временно закрытую акваторию территориального моря.
Политика
Бабченко подтвердил, что покинул Украину
Политика
Опубликованы первые показания по делу об импичменте Трампа
Демократы в конгрессе США опубликовали первые расшифровки показаний по делу об импичменте президента страны Дональда Трампа, сообщается на сайте комитета палаты представителей по разведке США.
Футбол
Балотелли покинул поле из-за расистских оскорблений
Общество
В работе «ВКонтакте» произошел сбой
Пользователи пожаловались на сбои в работе социальной сети «ВКонтакте», следует из данных сайта Downdetector.
Футбол
«Краснодар» сыграл вничью с «Ростовом» в матче РПЛ
Политика
США официально заявили о выходе из Парижского соглашения
США инициировали процедуру выхода из Парижского соглашения по климату, заявил 4 ноября госсекретарь США Майк Помпео в Twitter.
Происшествия
В Нижнем Новгороде жестоко убита беременная женщина
Политика
Правительство Британии заблокировало доклад о «российской угрозе»
Правительство Британии как минимум на месяц заблокировало публикацию парламентского доклада об угрозе, якобы исходящей от России в отношении британской демократии, и возможном вмешательстве в декабрьские выборы, сообщает газета Guardian.
Общество
Гафур приговорена к 8,5 годам заключения за контрабанду наркотиков
Участница Олимпийских игр 2016 года в Рио-де-Жанейро голландская бегунья Мадиэя Гафур приговорена к лишению свободы сроком на восемь лет и шесть месяцев за контрабанду наркотиков, сообщает Би-би-си.
Политика
Жена экс-генпрокурора Украины сложила полномочия в Раде
Депутат Верховной рады от фракции "Европейская солидарность" Ирина Луценко подала заявление об уходе с поста депутата, сообщают украинские СМИ со ссылкой на источники в аппарате парламента.
Шоу-бизнес
Ева Польна впервые прокомментировала состояние дочери
Сегодня Ева Польна впервые прокомментировала состояние дочери, обратившись к поклонникам и журналистам в социальных сетях.
Шоу-бизнес
Актеру Василию Лановому стало плохо во время спектакля
Актер Василий Лановой почувствовал себя плохо на сцене во время спектакля «Последние луны», показ которого проходил 3 ноября.
Происшествия
В Сети появилось видео с места убийства главы центра «Э» по Ингушетии
Ориентировочно в 18.30 по московскому времени жители позвонили в полицию и сообщили о стрельбе. Следствие разыскивает трех человек.
Космос
В ВВС США разрабатывают космическую систему передачи солнечной энергии
ВВС Соединенных Штатов Америки финансируют создание космической системы, которая будет передавать в расположение экспедиционных сил армии США электроэнергию, собранную на орбите.
Кино
Съемки новых «Фантастических тварей» перенесли
Съемки третьего фильма «Фантастические твари» перенесли на весну следующего года, сообщило издание Deadline.
Культура
Умерла актриса и певица Мари Лафоре
В Швейцарии на 81-м году жизни скончалась франко-швейцарская актриса и певица Мари Лафоре.
Политика
В Киеве заявили о готовности к ситуации с прекращением транзита газа
Глава украинского Минэнерго Алексей Оржель в эфире телеканала ICTV заявил, что Украина готова к ситуации, если транзит российского газа через страну будет прекращён.
Общество
На юго-востоке Москвы начался «Русский марш»
Ежегодное шествие националистов "Русский марш", которое традиционно проходит 4 ноября в День народного единства, началось в районе Люблино, передает корреспондент ТАСС.
Космос
Космический грузовик Cygnus причалил к МКС
Американский грузовой корабль Cygnus причалил к Международной космической станции, передает телеканал «МИР 24».
Кино
Тарантино назвал лучший фильм года
Американский режиссер Квентин Тарантино назвал свой любимый фильм в 2019 году.
Общество
Против судебных приставов подали иск на 100 трлн рублей
Рекордный по сумме иск о компенсации морального ущерба был подан в Российской Федерации.
Футбол
«Сампдория» обыграла СПАЛ благодаря голу на 91-й минуте
Встреча прошла на стадионе «Паоло Мацца» в Ферраре и завершилась победой гостей со счётом 1:0. Автором единственного гола стал нападающий «Сампдории» Джанлука Капрари, отправивший мяч в ворота СПАЛа в компенсированное время игры.
Религия
Православные отмечают День Казанской иконы Божией Матери
Кино
Названы самые жуткие герои фильмов ужасов всех времен
Финансы
Что Европа думает о Драги
Достижения Драги Пока Драги заседал во Франкфурте, еврозона расширилась, что принесло пользу новым странам-участницам, считает Томас Кракаускас, инвестиционный директор литовской транспортной компании Girteka Logistics.