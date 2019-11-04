Как пишет Bloomberg, темпы роста экономики Гайаны, как ожидается, в 14 раз превысят прогнозируемые темпы роста Китая. Единственная англоязычная страна Южной Америки обязана ожидаемому непредвиденному доходу морским нефтяным месторождениям, обнаруженным в 2015 году.

Здоровье Жителей России предупредили об опасности аномального тепла в ноябре Напомним, как сообщало ИА REGNUM, специалисты погодного центра «Фобос» предупредили об «аномальном субтропическом тепле», которое придет в Центральную Россию с 4 ноября.

Политика МИД Украины выразил протест из-за визита депутата Госдумы РФ в Золотое Министерство иностранных дел Украины выразило протест в связи с поездкой депутата российской Госдумы, лидера партии "Родина" Алексея Журавлева в населенный пункт Золотое Луганской области, сообщается на сайте украинского внешнеполитического ведомства.

Армия и оружие Турция задержала сестру аль-Багдади с семьей Турецкие военные задержали на севере Сирии сестру убитого главаря группировки "Исламское государство" Абу Бакра аль-Багдади, сообщает Reuters.

Шоу-бизнес Мужа Заворотнюк после шоу Навки упрекнули в непрофессионализме Известный российский фигурист Петр Чернышев, муж актрисы Анастасии Заворотнюк, впервые появился на публике после слухов о тяжелой болезни супруги — он выступил в Петербурге в ледовом шоу Татьяны Навки «Руслан и Людмила», от которого не все фанаты остались в восторге.

Политика Путин уволил более десяти генералов СК, МВД и МЧС Всего от должностей освобождены шесть генералов МЧС, четыре — МВД и один — Следственного комитета.

Армия и оружие Литва закупит вертолеты Black Hawk без вооружения Ранее ГЛАС сообщал о том, что Министерство обороны Литвы решило заменить советские вертолеты Ми-8 американскими UH-60M Black Hawk.

Происшествия В Нижнем Новгороде беременную девушку зарезали и сожгли В Нижнем Новгороде после пожара в квартире было обнаружено тело 20-летней беременной девушки с колото-резанными ранениями.

Общество Спасатели предупредили жителей Приамурья об ухудшении погоды Спасатели предупредили жителей Амурской области об ухудшении погоды.

Политика Медведев ответил на слова Лукашенко о чужих войнах Председатель правительства России Дмитрий Медведев счел странным заявление президента Белоруссии Александра Лукашенко о том, что его страну втягивали в чужие войны.

Политика Трамп заявил о сделке по контролю над вооружениями с Россией и Китаем Вашингтон намерен заключить новое соглашение в сфере контроля над вооружениями с Россией и Китаем, передает ТАСС.

Политика Киев заявил о готовности к прекращению транзита газа с Россией Глава минэнерго Украины Алексей Оржель заявил, что Киев готов к прекращению транзита газа с Россией, передает РИА "Новости".

Экономика Акции McDonald’s упали после увольнения гендиректора Акции сети ресторанов быстрого питания McDonald's начали резко дешеветь после того, как гендиректора компании Стива Истербрука уволили из-за связи с подчиненной.

Интернет Компания Facebook обновила логотип Компания Facebook обновила логотип, чтобы ее лучше отличали от одноименной соцсети, которой она владеет, передает Business Insider.

Происшествия На Камчатке проверяют данные об избиении женщиной малолетнего ребенка В полиции Камчатки проводят доследственную проверку по факту избиения малолетнего ребёнка в семье, сообщили РИА Новости в краевом управлении МВД РФ.

Экономика Осипов внёс в парламент проект бюджета Забайкалья на 2020 год Губернатор Забайкальского края Александр Осипов внес в Заксобрание проект бюджета региона на 2020 год.

Авто Раскрыта дата продаж кроссовера Kia KX3 Обновленный компактный кроссовер Kia KX3 официально представят публике в Гуанчжоу 22 ноября.

Политика Песков рассказал о проблемах здравоохранения Песков указал, что власти выделили огромные средства на развитие здравоохранения и сейчас идет речь о том, как их применить максимально эффективно.

Финансы Минфин оценил рост доходов бюджета от повышения НДС Минфин провел факторный анализ ожидаемых поступлений от НДС, выделив эффекты расширения налоговой базы в результате роста номинального ВВП, усиления администрирования этого налога Федеральной налоговой службой (ФНС) и повышения ставки на 2 п.п.

Футбол Оскар Гарсия возглавил «Сельту» «Сельта» объявила о назначении Оскара Гарсии на пост главного тренера. Соглашение между сторонами рассчитано до конца сезона.

Космос В ВВС США разрабатывают космическую систему передачи солнечной энергии ВВС Соединенных Штатов Америки финансируют создание космической системы, которая будет передавать в расположение экспедиционных сил армии США электроэнергию, собранную на орбите.

Шоу-бизнес Пьеха признался, сколько денег ему нужно в месяц для комфортной жизни Российский певец Стас Пьеха заявил, что для комфортной жизни ему нужен один миллион рублей в месяц.

Политика США официально начали выход из Парижского соглашения по климату Трамп в 2017 году объявил о выходе США из Парижского соглашения по климату, что вызвало критику международного сообщества.