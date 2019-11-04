Экономика
РБКМВФ назвал страну с самым быстрым ожидаемым ростом экономики
Как пишет Bloomberg, темпы роста экономики Гайаны, как ожидается, в 14 раз превысят прогнозируемые темпы роста Китая. Единственная англоязычная страна Южной Америки обязана ожидаемому непредвиденному доходу морским нефтяным месторождениям, обнаруженным в 2015 году.
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Футбол
Конте: «„Боруссия“ – сильная и проверенная команда»
«Боруссия» – сильная и проверенная команда, которая уже много лет играет в Лиге чемпионов.
Soccer.ru 15:52
Политика
Путин уволил одиннадцать генералов Следственного комитета, МЧС и МВД
Президент России Владимир Путин освободил от должности нескольких сотрудников МВД, МЧС и Следственного комитета.
РИА Новости 12:40
Армия и оружие
Украинский суд приговорил ополченца ЛНР к восьми годам лишения свободы
Военнослужащий Луганской Народной Республики, ранее задержанный контрразведкой Службы безопасности Украины, был приговорен к восьми годам лишения свободы.
ИА Новороссия 14:22
Политика
В ООН получили уведомление США о выходе из Парижского соглашения
В ООН получили уведомление США о выходе из Парижского соглашения по климату, заявил РИА Новости заместитель официального представителя генсека ООН Фархан Хак.
РИА Новости 17:13
Фигурное катание
Золотую медаль фигуристки Косторной по ошибке отдали американке
В Сети появилось видео с церемонии награждения на Гран-при Франции, где организаторы по ошибке отдали золотую медаль, завоеванную россиянкой Аленой Косторной, американке Мэрайе Белл, которая стала третьей.
Взгляд.ру вчера в 04:24
Армия и оружие
В США назвали Россию реальной военной угрозой
Авторы доклада для американского исследовательского института Heritage Foundation заявляют, что Россия остаётся реальной военной угрозой для США и интересов Вашингтона в Европе.
RT на русском 02 ноября в 17:49
Интернет
Компания Facebook обновила логотип
Компания Facebook обновила логотип, чтобы ее лучше отличали от одноименной соцсети, которой она владеет, передает Business Insider.
Коммерсантъ 17:18
Происшествия
Вертолет президента Боливии совершил экстренную посадку
Вертолет, на борту которого находился президент Боливии Эво Моралес, совершил в понедельник экстренную посадку.
ТАСС 15:37
Политика
В Совфеде ответили на призыв Киева вернуть задержанные в Крыму корабли
Инцидент в Керченском проливе В ноябре прошлого года три украинских военных корабля нарушили границу России, войдя во временно закрытую акваторию территориального моря.
РИА Новости 14:42
Армия и оружие
Турция задержала сестру аль-Багдади с семьей
Турецкие военные задержали на севере Сирии сестру убитого главаря группировки "Исламское государство" Абу Бакра аль-Багдади, сообщает Reuters.
Газета.Ru 18:29
Фигурное катание
Бестемьянова рассказала, какое замечание могла бы сделать Косторной
RT на русском 04:50
Армия и оружие
Шойгу поздравил военных разведчиков с профессиональным праздником
Министр обороны РФ Сергей Шойгу поздравил военных разведчиков с профессиональным праздником. Ежегодно эта дата отмечается пятого ноября.
ТК Звезда 16:38
Происшествия
В больнице Челябинской области пациентке помыли лицо половой тряпкой
Московский Комсомолец 16:55
Армия и оружие
Украина анонсировала дату разведения войск в Петровском
Ранее News.ru писал, что Киев обвинил ополченцев в несоблюдении семидневного перемирия, необходимого для разведения сил в районе Петровского.
News.ru 12:41
Футбол
Морьентес: «Через пару лет можем увидеть Головина в „Реале“»
Не исключаю, что через пару лет мы увидим его в команде калибра "Реала" или "Баварии", приводят слова Морьентеса "Известия".
Sport.ru 17:15
Армия и оружие
Западный эксперт: Российский военный флот находится в аховом состоянии
Если бы Москва действительно построила каждый корабль, обещанный за последнее десятилетие, российский флот вышел бы на мировой уровень - замечает автор.
Военное обозрение 02:27
Общество
Сбой в работе «ВКонтакте» возник из-за пожара в дата-центре
Вечером в понедельник российские пользователи "ВКонтакте" при помощи сервиса Downdetector сообщали о сбоях в работе ресурса по всей стране.
ТАСС 16:22
Политика
Новым спикером Палаты общин британского парламента избран Линдсей Хойл
О новом спикере Хойл, которому в июне исполнилось 62 года, был впервые избран в Палату общин в 1997 году от избирательного округа Чорли в его родном графстве Ланканшир на северо-западе Англии.
ТАСС 15:24
Политика
Киев заявил о готовности к прекращению транзита газа с Россией
Глава минэнерго Украины Алексей Оржель заявил, что Киев готов к прекращению транзита газа с Россией, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 17:46
Армия и оружие
Столтенберг ответил на призывы исключить Турцию из НАТО
Генсек НАТО Йенс Столтенберг прокомментировал звучащие в последнее время все чаще призывы исключить Турцию из НАТО.
РЕН ТВ вчера в 07:16
Культура
Александра Ульянцева рассказала, почему ушла с «Дома-2»
Бывшая участница телепроекта «Дом-2» (ТНТ, 16+) Александра Ульянцева из Владивостока поведала, почему приняла решение покинуть шоу.
Prim.News 12:05
Футбол
Клопп: «„Ливерпуль“ вдохновляется тем, чего добился „Генк“, но должен его обыгрывать»
Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп поделился ожиданиями от матча 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Генком».
Sport24.ru 11:44
Политика
Джонсон в случае победы на выборах пообещал тут же внести в парламент сделку о Brexit
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в случае победы на выборах в декабре сразу же внесет на рассмотрение парламента проект соглашения с ЕС по Brexit.
ТАСС 17:21
Игры
Авторы Call of Duty Modern Warfare опровергли демонизацию русских
Pravda.Ru вчера в 07:26
Политика
В Белграде открыли бронзовый бюст Примакова
Вести.Ru 11:10
Игры
РС-версия Red Dead Redemption 2 выйдет в 16:00 МСК
До Steam игра доберётся лишь в декабре — точная дата станет известна ближе к выходу.
Игромания.ру 17:44
Общество
Главу McDonald’s уволили из-за романа с сотрудницей
Корпорация McDonald's уволила исполнительного директора Стива Истербрука из-за отношений с одной из сотрудниц, говорится в сообщении корпорации.
Коммерсантъ вчера в 23:10
Экономика
Крупнейшие банки отказались принимать маткапитал как взнос по ипотеке
Крупнейшие российские банки с широкой региональной сетью отказываются принимать материнский капитал в качестве полного или частичного первоначального взноса по ипотеке с господдежкой для семей с детьми.
Известия 18:23