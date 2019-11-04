Экономика
РБКМВФ назвал страну с самым быстрым ожидаемым ростом экономики
Как пишет Bloomberg, темпы роста экономики Гайаны, как ожидается, в 14 раз превысят прогнозируемые темпы роста Китая. Единственная англоязычная страна Южной Америки обязана ожидаемому непредвиденному доходу морским нефтяным месторождениям, обнаруженным в 2015 году.
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Политика
Путин уволил более десяти генералов СК, МВД и МЧС
Всего от должностей освобождены шесть генералов МЧС, четыре — МВД и один — Следственного комитета.
Известия 16:56
Энергетика
На Камчатке седьмой раз с начала года подорожало автомобильное топливо
В седьмой раз с начала 2019 года на Камчатке подорожал бензин, также выросла цена на дизтопливо, стоимость которого довольно долго оставалась стабильной, передает корреспондент ИА REGNUM.
REGNUM 19:28
Армия и оружие
Reuters: в Сирии задержали сестру аль-Багдади
Турецкие силы в понедельник задержали сестру ликвидированного главаря террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в России) Абу Бакра аль-Багдади на севере Сирии.
ТАСС 18:28
Культура
Путин поздравил с юбилеем Александра Градского
Российский президент Владимир Путин поздравил с 70-летним юбилеем народного артиста России, композитора Александра Градского.
РЕН ТВ вчера в 02:48
Происшествия
В Чили зафиксировано землетрясение магнитудой 6,0
Сейсмологи зафиксировали землетрясение магнитудой 6,0 в Чили. Об этом информирует Геологическая служба США (USGS).
RT на русском 18:12
Политика
Трамп заявил о сделке по контролю над вооружениями с Россией и Китаем
Вашингтон намерен заключить новое соглашение в сфере контроля над вооружениями с Россией и Китаем, передает ТАСС.
Газета.Ru 16:55
Авто
Skoda показала новую Octavia на официальном видео
Компания Skoda опубликовала тизер, в котором частично рассекречивает новое поколение Octavia.
Российская газета 10:20
Политика
Кипр подал заявку на присоединение к Шенгенской зоне
Глава кипрского МИД Никос Христодулидис сообщил, что республика подала заявку на присоединение к Шенгенской зоне в сентябре 2020 года.
Взгляд.ру 13:34
Происшествия
Убитого в Москве главу центра «Э» по Ингушетии похоронили
Эльджаркиевы были застрелены вечером 2 ноября на юго-западе Москвы.
РБК 08:42
Гаджеты
100-дюймовый смарт-телевизор TCL оценили в 11 400 долларов
100-дюймовый смарт-телевизор TCL оценили в 11 400 долларов, в то время как у конкурентов ценники начинаются от 71 тыс. долларов.
Газета DAILY 12:06
Общество
Екатеринбург вошёл в тройку городов России по качеству городской среды
Екатеринбург занял третье место в списке городов России по качеству городской среды.
REGNUM 01 ноября в 21:23
Музыка
Украинку Maruv признали лучшей российской исполнительницей
Украинская певица Maruv, которая не поехала на "Евровидение" в этом году, была признана лучшим российским исполнителем по версии MTV Europe Music Awards.
Вести.Ru 13:22
Хоккей
Американский хоккеист назвал тренера КХЛ «долбанутым»
Американский хоккеист Тим Стэплтон назвал тренера московского "Динамо" Владимира Крикунова долбанутым.
Газета.Ru 05:52
Политика
На Украине заявили о попытке свержения Зеленского
На Украине расшатывают ситуацию не столько из-за недовольства разведением войск в Донбассе, сколько из-за желания свергнуть президента страны Владимира Зеленского, заявила экс-глава украинского минюста Елена Лукаш.
Известия вчера в 23:20
Гаджеты
AnTuTu составил рейтинг самых производительных смартфонов
Бенчмарк AnTuTu проверил на производительность смартфоны флагманских моделей и среднего класса.
Политическая Экспертиза 15:12
Армия и оружие
Украинский суд приговорил ополченца ЛНР к восьми годам лишения свободы
Военнослужащий Луганской Народной Республики, ранее задержанный контрразведкой Службы безопасности Украины, был приговорен к восьми годам лишения свободы.
ИА Новороссия 14:22
Футбол
«Ростов» упустил победу в матче с «Краснодаром»
ФК «Ростов» завершил первый круг РПЛ 3 ноября матчем с «Краснодаром».
Блокнот Ростов-на-Дону вчера в 10:43
Кино
Фильм «Семейка Адамс» возглавил российский прокат в выходные
Американская черная комедия "Семейка Адамс" режиссеров Конрада Вернона и Грега Тирнана возглавила российский прокат в минувший уикенд со сборами 387,5 миллиона рублей, сообщил портал kinobusiness.com в понедельник.
РИА Новости вчера в 17:05
Шоу-бизнес
Дочь Евы Польны и Дениса Клявера попала в реанимацию
Дочь экс-солистки группы "Гости из будущего" Евы Польны и бывшего участника дуэта "Чай вдвоём" Дениса Клявера, 14-летняя Эвелин, попала в больницу.
Life.ru 03:09
Наука
Сомнолог опроверг связь храпа с онкологией
ДЕТАЛИ Ученые из университета Аристотеля в Салониках (Греция) провели исследование, согласно которому 1,7 процента мужчин и 2,8 процента женщин, страдающих храпом, имеют онкологическое заболевание.
Вечерняя Москва 07:13
Авто
АвтоВАЗ объяснил причину хлипкого кузова своих автомобилей
Почему раньше машины делали из толстого металла, а сейчас – из тонкого, объяснил специалист пресс-центра «АвтоВАЗа» Стас Березий в очередном выпуске программы «В самом деле».
Автоновости дня вчера в 03:23
Общество
Во «ВКонтакте» назвали причины сбоя в работе соцсети
Сбой в работе крупнейшей российской социальной сети «ВКонтакте» произошел из-за проблем у партнерского центра обработки данных.
Forbes 10:29
Политика
В МИД Ирана новые санкции США назвали бесполезными
Новые санкции Вашингтона против ряда иранских лиц и генштаба вооруженных сил страны говорят о неспособности добиться своих целей дипломатией.
Российская газета 17:35
Армия и оружие
Шойгу поздравил военных разведчиков с профессиональным праздником
Министр обороны РФ Сергей Шойгу поздравил военных разведчиков с профессиональным праздником. Ежегодно эта дата отмечается пятого ноября.
ТК Звезда 16:38
Происшествия
В Приморье три человека погибли в ДТП с трактором
В результате ДТП погибли водитель и пассажиры Toyota - 24-летняя женщина и четырехлетний ребенок.
Российская газета 02:49
Общество
«Нафтогаз» разъяснил суть нового иска к «Газпрому»
Исполнительный директор компании "Нафтогаз" Юрий Витренко рассказал в Facebook об основных требованиях к "Газпрому" в новом иске, направленном в Стокгольмский арбитраж.
РИА Новости 15:20
Общество
Шторм в Канаде сдвинул с места судно, которое застряло 100 лет назад
Сильный шторм в районе Ниагарского водопада в Канаде сдвинул с места судно, застрявшее в скалах в 1918 году, сообщает CBS.
АМИТЕЛ 07:05
Шоу-бизнес
Поведение певицы МакSим на концерте в Казани назвали неадекватным
Поведение певицы МакSим на концерте в Казани показалось поклонникам исполнительницы неадекватным.
Слово и Дело 10:14
Недвижимость
Названы регионы с самыми благоприятными условиями по ипотеке
Самые комфортные условия для покупки жилья в ипотеку сложились в Уральском федеральном округе.
Известия вчера в 06:19
Наука
Физики уподобили вспышки сверхновых горению газа
С точки зрения физики процессы, которые называют взрывами, могут значительно отличаться в деталях.
N+1 02 ноября в 02:40