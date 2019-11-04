Экономика

РБКРБКМВФ назвал страну с самым быстрым ожидаемым ростом экономики

Как пишет Bloomberg, темпы роста экономики Гайаны, как ожидается, в 14 раз превысят прогнозируемые темпы роста Китая. Единственная англоязычная страна Южной Америки обязана ожидаемому непредвиденному доходу морским нефтяным месторождениям, обнаруженным в 2015 году.
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В МВФ назвали страну с самой быстрорастущей экономикой

РИА Новости19:59

Bloomberg: экономика Гайаны может в 2020 году стать самой быстроразвивающейся в мире

ТАСС12:06

МВФ: экономический рост Гайаны достигнет 86%

Коммерсантъ16:43

МВФ назвал страну с самым быстрым ожидаемым ростом экономики

Российская газета15:38

МВФ назвал страну с самой быстроразвивающейся экономикой

Комсомольская правда14:45

МВФ назвал страну с самым быстрым ожидаемым ростом экономики

РБК13:34

Экономика Гайаны может стать самой быстроразвивающейся в мире

Эхо Москвы17:08
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Гаджеты

Смарт-часы Xiaomi Watch будут втрое дешевле Apple Watch 5

Для сравнения, цена Apple Watch 5 на китайском рынке составляет 611 долларов, Samsung Galaxy Watch LTE подешевле — 355 долларов.
UfaTime.ru 11:05
Здоровье

Барнаульцев приглашают бесплатно проверить здоровье

Во вторник, 5 ноября, жители и гости Барнаула смогут пройти бесплатное обследование у специалистов краевого центра медицинской профилактики «Центр общественного здоровья».
Алтайская правда вчера в 21:55
Происшествия

Пьяный водитель едва не снес памятник Александру III в Иркутске

Российская газета 02 ноября в 09:42
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Песков назвал кулак Путина «чудесной рекомендацией»

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что кулак, который глава государства Владимир Путин показал в ответ на просьбу выделить 451 млн рублей, является «чудесно сформулированной рекомендацией».
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На юго-востоке Москвы начался «Русский марш»

Ежегодное шествие националистов "Русский марш", которое традиционно проходит 4 ноября в День народного единства, началось в районе Люблино, передает корреспондент ТАСС.
ТАСС 05:48
Кино

Актер Миронов заявил о нелюбви Ленина к русским

Артист добавил, что его задачей было сыграть вождя мирового пролетариата в обстоятельствах, в которых никто и никогда о Ленине не рассказывал.
Известия 19:28
Политика

В ООН получили уведомление США о выходе из Парижского соглашения

В ООН получили уведомление США о выходе из Парижского соглашения по климату, заявил РИА Новости заместитель официального представителя генсека ООН Фархан Хак.
РИА Новости 17:13
Энергетика

«Нафтогаз» разъяснил суть нового иска к «Газпрому»

Исполнительный директор компании "Нафтогаз" Юрий Витренко рассказал в Facebook об основных требованиях к "Газпрому" в новом иске, направленном в Стокгольмский арбитраж.
РИА Новости 15:20
Общество

ВЦИОМ узнал, что россияне думают о Дне народного единства

Только треть россиян знают, что 4 ноября отмечается День народного единства (32%), еще 24% называют этот праздник "День единства", а 7% – "День единения России".
Наша Газета (г. Екатеринбург) вчера в 23:30
Музыка

Украинку Maruv признали лучшей российской исполнительницей

Украинская певица Maruv, которая не поехала на "Евровидение" в этом году, была признана лучшим российским исполнителем по версии MTV Europe Music Awards.
Вести.Ru 13:22
Происшествия

Семьям погибших на танкере в Находке моряков выплатят миллион рублей

Судоходная компания «Наяда» выплатит семьям погибших при взрыве на танкере «Залив Америка» моряков по миллиону рублей и возьмёт на себя все расходы по организации похорон, сообщили в пресс-службе.
RT на русском вчера в 20:34
Авто

Skoda показала новую Octavia на официальном видео

Компания Skoda опубликовала тизер, в котором частично рассекречивает новое поколение Octavia.
Российская газета 10:20
Политика

Медведев ответил на слова Лукашенко о чужих войнах

Председатель правительства России Дмитрий Медведев счел странным заявление президента Белоруссии Александра Лукашенко о том, что его страну втягивали в чужие войны.
Lenta.ru 06:55
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Звёзды гороскопа обещают насыщенные эмоции. Гороскоп с 4 по 10 ноября

Вторник, 5 ноября Сегодня гороскоп обещает очень мобильный и насыщенный эмоциями день.
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Общество

«ВКонтакте» запустила функцию по борьбе с оскорблениями

Социальная сеть "ВКонтакте" запустила экспериментальную функцию для борьбы с оскорблениями в комментариях.
РИА Новости 06:42
Общество

Раскрыта личная характеристика устроившего бойню в Забайкалье солдата

Lenta.ru 10:08
Общество

Россиянин Денис Лисов, вывезший детей из Швеции, вернулся в Москву

Комсомольская правда 02 ноября в 08:35
Политика

Климкин призвал назло всем сделать из Украины державу

Бывший украинский министр иностранных дел Павел Климкин прокомментировал статью The Washington Post о том, что американский лидер Дональд Трамп ненавидит Украину.
Известия вчера в 18:20
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Квентин Тарантино назвал лучший фильм 2019 года

Фильм «Капкан» рассказывает о девушке по имени Хейли, которая во время урагана во Флориде ищет отца. Она находит его тяжело раненным.
Говорит Москва вчера в 03:53
Наука

Ученые научили компьютер предсказывать рост растений

Команда исследователей из Сколтеха обучили нейросеть оценивать и предсказывать рост растений с учетом основных факторов и высчитывать оптимальное количество питательных веществ и других параметров, отвечающих за рост растений.
Кубанские новости вчера в 09:41
Политика

Экс-депутат Рады: Зеленский не является хозяином Офиса президента

Бывший депутат Верховный рады Анна Герман заявила в эфире телеканала «112 Украина», что украинский лидер Владимир Зеленский «точно не является хозяином» Офиса президента.
RT на русском 17:55
Политика

Украина предложила Эстонии противодействовать «Северному потоку-2»

Украинский премьер-министр Алексей Гончарук предложил главе МИД Эстонии Урмасу Рейнсалу скоординированно бороться против строительства газопровода «Северный поток — 2», говорится в сообщении на сайте кабмина Украины.
РБК 16:04
Космос

Верховная Рада разрешила украинцам отправиться в космос

Украинский парламент принял закон, который разрешает осваивать космос частным компаниям и, просто, гражданам.
Аргументы недели 02 ноября в 06:47
Политика

Путин уволил более десяти генералов СК, МВД и МЧС

Всего от должностей освобождены шесть генералов МЧС, четыре — МВД и один — Следственного комитета.
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Культура

Уральцы произвели фурор на британском телешоу

Коллектив ложкарей из Екатеринбурга «Парни Саб Ложки» выступил на популярном британском телешоу «Britain’s Got Talent» («Британия ищет таланты»).
URA.Ru 19:54
Происшествия

Замминистра культуры Удмуртии арестовали за крупную взятку

В Удмуртии в понедельник арестован заместитель министра культуры республики.
Вести.Ru 04:56
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Турция задержала сестру аль-Багдади с семьей

Турецкие военные задержали на севере Сирии сестру убитого главаря группировки "Исламское государство" Абу Бакра аль-Багдади, сообщает Reuters.
Газета.Ru 18:29
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Путин приехал на концерт оркестра Мариинского театра в парк «Зарядье»

Президент России Владимир Путин в понедельник, 4 ноября, прибыл на концерт Симфонического оркестра Мариинского театра в концертном зале в московском парке "Зарядье".
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В Нижнем Новгороде беременную девушку зарезали и сожгли

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Гайана
Государство в Южной Америке
Государство на северо-восточном побережье Южной Америки. С севера омывается Атлантическим океаном, на западе граничит с Венесуэлой, на юге - с Бразилией, на востоке - с Суринамом. Гайана - единственная континентальная страна Южной Америки, входящая в Содружество наций, и единственная на континенте англоязычная страна.
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