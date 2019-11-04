Экономика
РБКМВФ назвал страну с самым быстрым ожидаемым ростом экономики
В 2019 году рост составил всего 4,4%. Как пишет Bloomberg, это в 14 раз превышает прогнозируемые темпы роста Китая. Единственная англоязычная страна Южной Америки обязана ожидаемому непредвиденному доходу морским нефтяным месторождениям, обнаруженным в 2015 году.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7077 источников, обновлено в 16:13, Ашберн
Энергетика
«Нафтогаз» раскрыл суть нового иска к «Газпрому»
Исполнительный директор «Нафтогаза» Юрий Витренко на своей странице в Facebook подробно рассказал о новых исковых требованиях компании к «Газпрому».
РБК 14:38
Футбол
Тен Хаг не собирается покидать «Аякс» ради «Баварии»
Главный тренер «Аякса» Эрик тен Хаг на пресс-конференции перед матчем группового турнира Лиги чемпионов против «Челси» заявил, что не намерен покидать амстердамский клуб ради «Баварии», сообщает в своем Twitter журналист Sky Sports Каве Солхеколь.
Спорт-Экспресс 14:35
Здоровье
Перечислены 10 худших продуктов в холодильнике
Медики рассказали о десятке самых худших продуктов, которые хранятся в холодильнике россиян.
МедиаПоток 04:04
Шоу-бизнес
Певица Ева Польна рассказала о состоянии дочери
Певица Ева Польна рассказала, что состояние ее дочери стабилизировалось, она находится под наблюдением специалистов.
РИА Новости 14:51
Космос
Сработало! Илон Маск передал первое сообщение через спутниковую сеть для всемирного Интернета
Американский предприниматель Илон Маск (Elon Musk) написал и отправил на своей странице в Twitter первое сообщение через спутниковую сеть Starlink.
IT-World вчера в 11:18
Политика
Кипр подал заявку на присоединение к Шенгенской зоне
Глава кипрского МИД Никос Христодулидис сообщил, что республика подала заявку на присоединение к Шенгенской зоне в сентябре 2020 года.
Взгляд.ру 13:34
Происшествия
В Нижнем Новгороде беременную девушку зарезали и сожгли
В Нижнем Новгороде после пожара в квартире было обнаружено тело 20-летней беременной девушки с колото-резанными ранениями.
Газета.Ru 06:14
Шоу-бизнес
Бывший муж Ани Лорак показал женщину, воспитывающую их дочь Софию
Ани Лорак, невзирая на болезненный развод, проявила мудрость зрелой женщины и не стала препятствовать встречам экс-супруга и любимой дочки.
Вечерний курьер вчера в 03:32
Шоу-бизнес
Муж Лолиты рассказал о причинах развода с певицей
Супруг российской певицы Лолиты Милявской Дмитрий Иванов сообщил изданию Starhit причины своего развода.
Аргументы и Факты 07:22
Политика
Новым спикером Палаты общин британского парламента избран Линдсей Хойл
О новом спикере Хойл, которому в июне исполнилось 62 года, был впервые избран в Палату общин в 1997 году от избирательного округа Чорли в его родном графстве Ланканшир на северо-западе Англии.
ТАСС 15:24
Игры
Авторы Terminator: Resistance показали начало игры и боевые сцены
Оба сняты в разрешении 4K при частоте кадров 60. В первом ролике показано начало игры.
Игромания.ру 02 ноября в 06:22
Технологии
Установлено оптимальное количество ядер для современных игр
По словам Шраута, на сегодняшний день именно восемь ядер является оптимальным вариантом для современных игр.
Ferra 05:38
Футбол
Роналду поддержал получившего травму Андре Гомеша
Форвард «Ювентуса» Криштиану Роналду поддержал полузащитника «Эвертона» и партнера по сборной Португалии Андре Гомеша.
Sports.ru 16:08
Общество
Зеленский пообещал найти всех заказчиков убийства Гандзюк
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что найдёт всех заказчиков убийства советницы мэра Херосна и активистки Екатерины Гандзюк.
News.ru 15:51
Политика
WP: Трамп испытывал ненависть к Украине с первых дней президентства
Дональд Трамп испытывал "неукротимую ненависть" к Украине с первых дней пребывания на посту президента США.
ТАСС 02 ноября в 17:33
Технологии
«Microsoft» представляет обновленный логотип браузера Edge
Компания «Microsoft» обновляет логотип своего нового браузера Edge, основывающегося на движке Chromium.
ГЛАС.RU вчера в 02:05
Политика
Путин уволил более десяти генералов СК, МВД и МЧС
Президент Владимир Путин подписал указ об освобождении от должности нескольких высокопоставленных сотрудников Следственного комитета России, МВД и МЧС.
РБК 12:49
Экономика
В Грузии «индекс хачапури» достиг исторического максимума
В Грузии «индекс хачапури» — аналог «индекса бигмака» — достиг исторического максимума.
Известия вчера в 21:12
Шоу-бизнес
Миша Романова рисковала потерять ребенка из-за пластической операции
Bimru.ru вчера в 10:07
Космос
В США испытали новейший космический корабль Starliner
На базе Уайт-Сэндс в штате Нью-Мексико 4 ноября были испытаны системы эвакуации новейшего американского космического корабля Starliner, об этом сообщает NASA, которое вело прямую трансляцию испытаний.
Российская газета 13:33
Политика
В Совфеде ответили на призыв Киева вернуть задержанные в Крыму корабли
Инцидент в Керченском проливе В ноябре прошлого года три украинских военных корабля нарушили границу России, войдя во временно закрытую акваторию территориального моря.
РИА Новости 14:42
Здоровье
5 признаков рака, которые часто не воспринимаются всерьез
Многие люди не воспринимают предупреждающие признаки всерьез, в то время как эти сигналы могут помочь выявить онкологическое заболевание на такой стадии, когда его лечение может помочь сохранить жизнь.
MedikForum.ru 12:18
Кино
Квентин Тарантино назвал лучший фильм 2019 года
Фильм «Капкан» рассказывает о девушке по имени Хейли, которая во время урагана во Флориде ищет отца. Она находит его тяжело раненным.
Говорит Москва вчера в 03:53
Шоу-бизнес
Сергей Жорин: Максим Фадеев может умереть
Адвокат Сергей Жорин считает, что недавний сердечный приступ Фадеева как раз связан с разбирательствами с подопечными.
Вести Подмосковья 00:51
Политика
В МИД Ирана прокомментировали новые санкции США
Официальный представитель МИД Ирана Аббас Мусави прокомментировал решение Министерства финансов США ввести санкции в отношении нескольких иранских граждан, в том числе сына верховного лидера Ирана Али Хаменеи — Моджтабы.
RT на русском 15:11
Футбол
Итальянский ассистент Шевченко сделал тату в виде герба Украины
Ассистент главного тренера сборной Украины Андреа Малдера сделал себе новую татуировку в виде герба Украины и выложил фото в своём «Инстаграме».
Чемпионат 07:23
Общество
На юго-востоке Москвы начался «Русский марш»
Ежегодное шествие националистов "Русский марш", которое традиционно проходит 4 ноября в День народного единства, началось в районе Люблино, передает корреспондент ТАСС.
ТАСС 05:48
Общество
Диетологи назвали укрепляющие иммунитет продукты
Диетологи назвали продукты, помогающие укрепить иммунитет человека, сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 02 ноября в 20:55