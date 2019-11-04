В 2019 году рост составил всего 4,4%. Как пишет Bloomberg, это в 14 раз превышает прогнозируемые темпы роста Китая. Единственная англоязычная страна Южной Америки обязана ожидаемому непредвиденному доходу морским нефтяным месторождениям, обнаруженным в 2015 году.

Энергетика «Нафтогаз» раскрыл суть нового иска к «Газпрому» Исполнительный директор «Нафтогаза» Юрий Витренко на своей странице в Facebook подробно рассказал о новых исковых требованиях компании к «Газпрому».

Футбол Тен Хаг не собирается покидать «Аякс» ради «Баварии» Главный тренер «Аякса» Эрик тен Хаг на пресс-конференции перед матчем группового турнира Лиги чемпионов против «Челси» заявил, что не намерен покидать амстердамский клуб ради «Баварии», сообщает в своем Twitter журналист Sky Sports Каве Солхеколь.

Здоровье Перечислены 10 худших продуктов в холодильнике Медики рассказали о десятке самых худших продуктов, которые хранятся в холодильнике россиян.

Шоу-бизнес Певица Ева Польна рассказала о состоянии дочери Певица Ева Польна рассказала, что состояние ее дочери стабилизировалось, она находится под наблюдением специалистов.

Космос Сработало! Илон Маск передал первое сообщение через спутниковую сеть для всемирного Интернета Американский предприниматель Илон Маск (Elon Musk) написал и отправил на своей странице в Twitter первое сообщение через спутниковую сеть Starlink.

Политика Кипр подал заявку на присоединение к Шенгенской зоне Глава кипрского МИД Никос Христодулидис сообщил, что республика подала заявку на присоединение к Шенгенской зоне в сентябре 2020 года.

Происшествия В Нижнем Новгороде беременную девушку зарезали и сожгли В Нижнем Новгороде после пожара в квартире было обнаружено тело 20-летней беременной девушки с колото-резанными ранениями.

Шоу-бизнес Бывший муж Ани Лорак показал женщину, воспитывающую их дочь Софию Ани Лорак, невзирая на болезненный развод, проявила мудрость зрелой женщины и не стала препятствовать встречам экс-супруга и любимой дочки.

Шоу-бизнес Муж Лолиты рассказал о причинах развода с певицей Супруг российской певицы Лолиты Милявской Дмитрий Иванов сообщил изданию Starhit причины своего развода.

Политика Новым спикером Палаты общин британского парламента избран Линдсей Хойл О новом спикере Хойл, которому в июне исполнилось 62 года, был впервые избран в Палату общин в 1997 году от избирательного округа Чорли в его родном графстве Ланканшир на северо-западе Англии.

Игры Авторы Terminator: Resistance показали начало игры и боевые сцены Оба сняты в разрешении 4K при частоте кадров 60. В первом ролике показано начало игры.

Технологии Установлено оптимальное количество ядер для современных игр По словам Шраута, на сегодняшний день именно восемь ядер является оптимальным вариантом для современных игр.

Футбол Роналду поддержал получившего травму Андре Гомеша Форвард «Ювентуса» Криштиану Роналду поддержал полузащитника «Эвертона» и партнера по сборной Португалии Андре Гомеша.

Общество Зеленский пообещал найти всех заказчиков убийства Гандзюк Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что найдёт всех заказчиков убийства советницы мэра Херосна и активистки Екатерины Гандзюк.

Политика WP: Трамп испытывал ненависть к Украине с первых дней президентства Дональд Трамп испытывал "неукротимую ненависть" к Украине с первых дней пребывания на посту президента США.

Технологии «Microsoft» представляет обновленный логотип браузера Edge Компания «Microsoft» обновляет логотип своего нового браузера Edge, основывающегося на движке Chromium.

Политика Путин уволил более десяти генералов СК, МВД и МЧС Президент Владимир Путин подписал указ об освобождении от должности нескольких высокопоставленных сотрудников Следственного комитета России, МВД и МЧС.

Космос В США испытали новейший космический корабль Starliner На базе Уайт-Сэндс в штате Нью-Мексико 4 ноября были испытаны системы эвакуации новейшего американского космического корабля Starliner, об этом сообщает NASA, которое вело прямую трансляцию испытаний.

Политика В Совфеде ответили на призыв Киева вернуть задержанные в Крыму корабли Инцидент в Керченском проливе В ноябре прошлого года три украинских военных корабля нарушили границу России, войдя во временно закрытую акваторию территориального моря.

Здоровье 5 признаков рака, которые часто не воспринимаются всерьез Многие люди не воспринимают предупреждающие признаки всерьез, в то время как эти сигналы могут помочь выявить онкологическое заболевание на такой стадии, когда его лечение может помочь сохранить жизнь.

Кино Квентин Тарантино назвал лучший фильм 2019 года Фильм «Капкан» рассказывает о девушке по имени Хейли, которая во время урагана во Флориде ищет отца. Она находит его тяжело раненным.

Шоу-бизнес Сергей Жорин: Максим Фадеев может умереть Адвокат Сергей Жорин считает, что недавний сердечный приступ Фадеева как раз связан с разбирательствами с подопечными.

Политика В МИД Ирана прокомментировали новые санкции США Официальный представитель МИД Ирана Аббас Мусави прокомментировал решение Министерства финансов США ввести санкции в отношении нескольких иранских граждан, в том числе сына верховного лидера Ирана Али Хаменеи — Моджтабы.

Футбол Итальянский ассистент Шевченко сделал тату в виде герба Украины Ассистент главного тренера сборной Украины Андреа Малдера сделал себе новую татуировку в виде герба Украины и выложил фото в своём «Инстаграме».

Общество На юго-востоке Москвы начался «Русский марш» Ежегодное шествие националистов "Русский марш", которое традиционно проходит 4 ноября в День народного единства, началось в районе Люблино, передает корреспондент ТАСС.