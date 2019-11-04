Экономика

РБКРБКМВФ назвал страну с самым быстрым ожидаемым ростом экономики

В 2019 году рост составил всего 4,4%. Как пишет Bloomberg, это в 14 раз превышает прогнозируемые темпы роста Китая. Единственная англоязычная страна Южной Америки обязана ожидаемому непредвиденному доходу морским нефтяным месторождениям, обнаруженным в 2015 году.
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МВФ назвал страну с самым быстрым ожидаемым ростом экономики

Российская газета15:38

Страну с самым быстрым ростом экономики назвали в МВФ

News.ru14:59

Экономика Гайаны может стать самой быстроразвивающейся в 2020 году

ГЛАС.RU13:16

МВФ назвал страну с самой быстрорастущей экономикой: она находится в Южной Америке

Piter.tv14:05

МВФ назвал страну с самым быстрым ожидаемым ростом экономики

РБК13:34

МВФ назвал страну с самой быстроразвивающейся экономикой

Комсомольская правда14:45

Bloomberg: экономика Гайаны может в 2020 году стать самой быстроразвивающейся в мире

ТАСС12:06
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Энергетика

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Американский предприниматель Илон Маск (Elon Musk) написал и отправил на своей странице в Twitter первое сообщение через спутниковую сеть Starlink.
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Ани Лорак, невзирая на болезненный развод, проявила мудрость зрелой женщины и не стала препятствовать встречам экс-супруга и любимой дочки.
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Супруг российской певицы Лолиты Милявской Дмитрий Иванов сообщил изданию Starhit причины своего развода.
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Новым спикером Палаты общин британского парламента избран Линдсей Хойл

О новом спикере Хойл, которому в июне исполнилось 62 года, был впервые избран в Палату общин в 1997 году от избирательного округа Чорли в его родном графстве Ланканшир на северо-западе Англии.
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WP: Трамп испытывал ненависть к Украине с первых дней президентства

Дональд Трамп испытывал "неукротимую ненависть" к Украине с первых дней пребывания на посту президента США.
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«Microsoft» представляет обновленный логотип браузера Edge

Компания «Microsoft» обновляет логотип своего нового браузера Edge, основывающегося на движке Chromium.
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В Грузии «индекс хачапури» достиг исторического максимума

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В США испытали новейший космический корабль Starliner

На базе Уайт-Сэндс в штате Нью-Мексико 4 ноября были испытаны системы эвакуации новейшего американского космического корабля Starliner, об этом сообщает NASA, которое вело прямую трансляцию испытаний.
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В Совфеде ответили на призыв Киева вернуть задержанные в Крыму корабли

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5 признаков рака, которые часто не воспринимаются всерьез

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Сергей Жорин: Максим Фадеев может умереть

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В МИД Ирана прокомментировали новые санкции США

Официальный представитель МИД Ирана Аббас Мусави прокомментировал решение Министерства финансов США ввести санкции в отношении нескольких иранских граждан, в том числе сына верховного лидера Ирана Али Хаменеи — Моджтабы.
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Ежегодное шествие националистов "Русский марш", которое традиционно проходит 4 ноября в День народного единства, началось в районе Люблино, передает корреспондент ТАСС.
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