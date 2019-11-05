Экономика
РБКМВФ назвал страну с самым быстрым ожидаемым ростом экономики
Как пишет Bloomberg, темпы роста экономики Гайаны, как ожидается, в 14 раз превысят прогнозируемые темпы роста Китая. Единственная англоязычная страна Южной Америки обязана ожидаемому непредвиденному доходу морским нефтяным месторождениям, обнаруженным в 2015 году.
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Футбол
«Ростов» упустил победу в матче с «Краснодаром»
Блокнот Ростов-на-Дону 03 ноября в 10:43
Политика
Минюст США затребовал информацию об анонимном авторе книги о Трампе
Американский Минюст запросил у издателя информацию об анонимном авторе, который в ноябре собирается выпустить разоблачительную книгу о президенте США Дональде Трампе, сообщила газета New York Times.
РБК 01:44
Футбол
ФК «Оренбург» впервые обыграл екатеринбургский «Урал»
Сегодня в Екатеринбурге состоялся матч в рамках 15 тура Чемпионата России — ФК «Оренбург» сыграл с ФК «Урал».
1743.ru вчера в 11:09
Политика
Трамп захотел заключить сделку по контролю над вооружениями с РФ и КНР
США хотят заключить соглашение по контролю над вооружениями с Россией и Китаем, заявил президент США Дональд Трамп журналистам.
Интерфакс вчера в 18:00
Финансы
Минфин назвал рекордным рост доходов бюджета от повышения НДС
Более двух триллионов рублей поступит в бюджет в результате повышения ставки НДС в 2019 году, сообщает принадлежащее Григорию Березкину издание РБК со ссылкой на проектировки Минфина.
Газета.Ru 00:01
Единоборства
Ковалева госпитализировали после нокаута от Альвареса
Бывший чемпион мира в полутяжелом весе боксер Сергей Ковалев доставлен в больницу после боя с Саулем «Канело» Альваресом в Лас-Вегасе.
Sport24.ru 03 ноября в 05:20
Шоу-бизнес
Ева Польна сообщила, что состояние ее дочери стабилизировалось
Певица Ева Польна рассказала, что состояние ее дочери стабилизировалось, "она находится под контролем врачей".
Российская газета вчера в 15:30
Шоу-бизнес
Мужа Заворотнюк после шоу Навки упрекнули в непрофессионализме
Известный российский фигурист Петр Чернышев, муж актрисы Анастасии Заворотнюк, впервые появился на публике после слухов о тяжелой болезни супруги — он выступил в Петербурге в ледовом шоу Татьяны Навки «Руслан и Людмила», от которого не все фанаты остались в восторге.
ФАН вчера в 06:35
Политика
Украина заявила о готовности к прекращению транзита газа из России
Украина готова к прекращению транзита газа из России, заявил глава Минэнерго Алексей Оржель в эфире программы "Свобода слова" на ICTV.
РИА Новости вчера в 16:58
Политика
Путин уволил более десяти генералов СК, МВД и МЧС
Всего от должностей освобождены шесть генералов МЧС, четыре — МВД и один — Следственного комитета.
Известия вчера в 16:56
Общество
В дело о покушении на Киркорова не вписали Галкина и Пугачеву
Впоследствии Казуев заявил, что намеревался совершить убийство Киркорова, а не теракт, якобы заказанный Максимом Галкиным из ревности к супруге Алле Пугачевой.
Газета.Ru 01:08
Общество
Брянск попал в топ-10 городов с самой дешевой арендой квартир
Аренда однокомнатной квартиры в столице стоит в среднем 36436 рублей. Средняя цена в России составила 16097 рублей в месяц.
Городской телеканал (Брянск) 01:41
Авто
Toyota представила новый бюджетный кроссовер Toyota Raize
Японский автопроизводитель Toyota представил новый компактный кроссовер Toyota Raize.
Автоновости дня вчера в 22:44
Политика
Песков назвал показанный Путиным кулак «чудесной рекомендацией»
RT на русском 03 ноября в 13:05
Происшествия
Россиянку арестовали в аэропорту из-за странной походки
Россиянка попыталась вывезти в Китай около двух килограммов золотых слитков и попалась при странной походке.
Lenta.ru 01:59
Общество
Почти треть россиян поддержала уголовное дело против ФБК Навального
Около трети россиян поддерживают обыски в региональных структурах Фонда борьбы с коррупцией оппозиционера Алексея Навального и уголовные дела в отношении сотрудников ФБК.
РБК вчера в 19:49
Общество
Против судебных приставов подали иск на 100 трлн рублей
Рекордный по сумме иск о компенсации морального ущерба был подан в Российской Федерации.
REGNUM вчера в 06:50
Происшествия
В ЕАО при столкновении машин погибли четыре человека
В Еврейской автономной области двое взрослых и двое детей погибли во вторник при лобовом столкновении легковых автомобилей.
Российская газета 01:21
Общество
Врач-диетолог назвала самые вредные сладости
Специалисты выделяют наиболее вредные сладости, от покупки которых следует воздержаться.
Российская газета 01:03
Происшествия
Женщина и двое детей погибли при пожаре в Башкирии
Пожар произошел в жилом доме в селе Верхние Татышлы Татышлинского района республики После ликвидации возгорания были найдены тела 29-летней женщины, а также детей двух и восьми лет.
Известия вчера в 22:49
Общество
Альфа-банк подтвердил утечку данных клиентов
Альфа-банк подтвердил утечку данных клиентов, начато внутреннее расследование.
Известия 02:39
Экономика
Индекс Мосбиржи обновил исторический максимум
Исторический максимум обновил индекс Мосбиржи.
Вести.Ru 02:37
Происшествия
Задержаны подозреваемые в убийстве бывшего мэра Киселевска
В Кемеровской области задержаны двое мужчин, подозреваемых в убийстве бывшего главы города Киселевска Сергея Лаврентьева на его приусадебном участке.
Известия 00:32
Армия и оружие
Минобороны собирается вернуть понятие военной тайны
"Военная тайна" как понятие может вернуться в российское законодательство, сообщили СМИ источники в Минобороны.
Газета.Ru 02:36
Политика
МИД Украины выразил протест из-за визита депутата Госдумы РФ в Золотое
Министерство иностранных дел Украины выразило протест в связи с поездкой депутата российской Госдумы, лидера партии "Родина" Алексея Журавлева в населенный пункт Золотое Луганской области, сообщается на сайте украинского внешнеполитического ведомства.
Интерфакс вчера в 17:08
Общество
В Ярославле уволили судью, раскритиковавшего генпрокурора Чайку
В Ярославле прекратили полномочия судьи Красноперекопского районного суда Андрея Курапина, раскритиковавшего генпрокурора Юрия Чайку, сообщает «Коммерсант» со ссылкой на источники в силовых структурах.
Медиазона 00:59
Общество
Судьи и депутаты получают пенсии выше 40 тысяч рублей в месяц
В 2019 году размер социальной пенсии по старости составляет более 5 тыс. руб. Прописанным в Москве артистам также положена региональная надбавка.
Газета.Ru вчера в 23:54
Общество
Пропаганда Киселева не действует на образованных гуманитариев
Производство гуманитариев — бизнес, многие поступают в вузы за взятки, поэтому и качество выпускников низкое.
Столица С вчера в 10:09
Общество
В России введут налоговый вычет на фитнес
Налоговый вычет на фитнес-услуги могут ввести в России летом 2020 года, сообщают "Известия" со ссылкой на первого зампреда комитета Госдумы по экономической политике Владимира Гутенёва.
Газета.Ru вчера в 16:13