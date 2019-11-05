Экономика

РБКРБКМВФ назвал страну с самым быстрым ожидаемым ростом экономики

Как пишет Bloomberg, темпы роста экономики Гайаны, как ожидается, в 14 раз превысят прогнозируемые темпы роста Китая. Единственная англоязычная страна Южной Америки обязана ожидаемому непредвиденному доходу морским нефтяным месторождениям, обнаруженным в 2015 году.
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В МВФ назвали страну с самой быстрорастущей экономикой

URA.Ruвчера в 21:41

МВФ назвал страну с самым быстрым ожидаемым экономическим ростом

RT на русскомвчера в 20:58

МВФ назвал страну с самым быстрым ожидаемым ростом экономики

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Экономика Гайаны может стать самой быстроразвивающейся в мире

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МВФ: экономический рост Гайаны достигнет 86%

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В МВФ назвали страну с самой быстрорастущей экономикой

РИА Новостивчера в 19:59

МВФ назвал страну с самой быстрорастущей экономикой

ТАССвчера в 12:06
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«Ростов» упустил победу в матче с «Краснодаром»

Блокнот Ростов-на-Дону 03 ноября в 10:43
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Американский Минюст запросил у издателя информацию об анонимном авторе, который в ноябре собирается выпустить разоблачительную книгу о президенте США Дональде Трампе, сообщила газета New York Times.
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ФК «Оренбург» впервые обыграл екатеринбургский «Урал»

Сегодня в Екатеринбурге состоялся матч в рамках 15 тура Чемпионата России — ФК «Оренбург» сыграл с ФК «Урал».
1743.ru вчера в 11:09
Политика

Трамп захотел заключить сделку по контролю над вооружениями с РФ и КНР

США хотят заключить соглашение по контролю над вооружениями с Россией и Китаем, заявил президент США Дональд Трамп журналистам.
Интерфакс вчера в 18:00
Финансы

Минфин назвал рекордным рост доходов бюджета от повышения НДС

Более двух триллионов рублей поступит в бюджет в результате повышения ставки НДС в 2019 году, сообщает принадлежащее Григорию Березкину издание РБК со ссылкой на проектировки Минфина.
Газета.Ru 00:01
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Ковалева госпитализировали после нокаута от Альвареса

Бывший чемпион мира в полутяжелом весе боксер Сергей Ковалев доставлен в больницу после боя с Саулем «Канело» Альваресом в Лас-Вегасе.
Sport24.ru 03 ноября в 05:20
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Ева Польна сообщила, что состояние ее дочери стабилизировалось

Певица Ева Польна рассказала, что состояние ее дочери стабилизировалось, "она находится под контролем врачей".
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Мужа Заворотнюк после шоу Навки упрекнули в непрофессионализме

Известный российский фигурист Петр Чернышев, муж актрисы Анастасии Заворотнюк, впервые появился на публике после слухов о тяжелой болезни супруги — он выступил в Петербурге в ледовом шоу Татьяны Навки «Руслан и Людмила», от которого не все фанаты остались в восторге.
ФАН вчера в 06:35
Политика

Украина заявила о готовности к прекращению транзита газа из России

Украина готова к прекращению транзита газа из России, заявил глава Минэнерго Алексей Оржель в эфире программы "Свобода слова" на ICTV.
РИА Новости вчера в 16:58
Политика

Путин уволил более десяти генералов СК, МВД и МЧС

Всего от должностей освобождены шесть генералов МЧС, четыре — МВД и один — Следственного комитета.
Известия вчера в 16:56
Общество

В дело о покушении на Киркорова не вписали Галкина и Пугачеву

Впоследствии Казуев заявил, что намеревался совершить убийство Киркорова, а не теракт, якобы заказанный Максимом Галкиным из ревности к супруге Алле Пугачевой.
Газета.Ru 01:08
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Тедеско прокомментировал слова Шюррле о завершении карьеры

Чемпионат 02:27
Общество

Брянск попал в топ-10 городов с самой дешевой арендой квартир

Аренда однокомнатной квартиры в столице стоит в среднем 36436 рублей. Средняя цена в России составила 16097 рублей в месяц.
Городской телеканал (Брянск) 01:41
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Toyota представила новый бюджетный кроссовер Toyota Raize

Японский автопроизводитель Toyota представил новый компактный кроссовер Toyota Raize.
Автоновости дня вчера в 22:44
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Песков назвал показанный Путиным кулак «чудесной рекомендацией»

RT на русском 03 ноября в 13:05
Происшествия

Россиянку арестовали в аэропорту из-за странной походки

Россиянка попыталась вывезти в Китай около двух килограммов золотых слитков и попалась при странной походке.
Lenta.ru 01:59
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Почти треть россиян поддержала уголовное дело против ФБК Навального

Около трети россиян поддерживают обыски в региональных структурах Фонда борьбы с коррупцией оппозиционера Алексея Навального и уголовные дела в отношении сотрудников ФБК.
РБК вчера в 19:49
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Против судебных приставов подали иск на 100 трлн рублей

Рекордный по сумме иск о компенсации морального ущерба был подан в Российской Федерации.
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Происшествия

В ЕАО при столкновении машин погибли четыре человека

В Еврейской автономной области двое взрослых и двое детей погибли во вторник при лобовом столкновении легковых автомобилей.
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Общество

Врач-диетолог назвала самые вредные сладости

Специалисты выделяют наиболее вредные сладости, от покупки которых следует воздержаться.
Российская газета 01:03
Происшествия

Женщина и двое детей погибли при пожаре в Башкирии

Пожар произошел в жилом доме в селе Верхние Татышлы Татышлинского района республики После ликвидации возгорания были найдены тела 29-летней женщины, а также детей двух и восьми лет.
Известия вчера в 22:49
Общество

Альфа-банк подтвердил утечку данных клиентов

Альфа-банк подтвердил утечку данных клиентов, начато внутреннее расследование.
Известия 02:39
Экономика

Индекс Мосбиржи обновил исторический максимум

Исторический максимум обновил индекс Мосбиржи.
Вести.Ru 02:37
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Задержаны подозреваемые в убийстве бывшего мэра Киселевска

В Кемеровской области задержаны двое мужчин, подозреваемых в убийстве бывшего главы города Киселевска Сергея Лаврентьева на его приусадебном участке.
Известия 00:32
Армия и оружие

Минобороны собирается вернуть понятие военной тайны

"Военная тайна" как понятие может вернуться в российское законодательство, сообщили СМИ источники в Минобороны.
Газета.Ru 02:36
Политика

МИД Украины выразил протест из-за визита депутата Госдумы РФ в Золотое

Министерство иностранных дел Украины выразило протест в связи с поездкой депутата российской Госдумы, лидера партии "Родина" Алексея Журавлева в населенный пункт Золотое Луганской области, сообщается на сайте украинского внешнеполитического ведомства.
Интерфакс вчера в 17:08
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В Ярославле уволили судью, раскритиковавшего генпрокурора Чайку

В Ярославле прекратили полномочия судьи Красноперекопского районного суда Андрея Курапина, раскритиковавшего генпрокурора Юрия Чайку, сообщает «Коммерсант» со ссылкой на источники в силовых структурах.
Медиазона 00:59
Общество

Судьи и депутаты получают пенсии выше 40 тысяч рублей в месяц

В 2019 году размер социальной пенсии по старости составляет более 5 тыс. руб. Прописанным в Москве артистам также положена региональная надбавка.
Газета.Ru вчера в 23:54
Общество

Пропаганда Киселева не действует на образованных гуманитариев

Производство гуманитариев — бизнес, многие поступают в вузы за взятки, поэтому и качество выпускников низкое.
Столица С вчера в 10:09
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В России введут налоговый вычет на фитнес

Налоговый вычет на фитнес-услуги могут ввести в России летом 2020 года, сообщают "Известия" со ссылкой на первого зампреда комитета Госдумы по экономической политике Владимира Гутенёва.
Газета.Ru вчера в 16:13
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