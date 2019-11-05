Экономика
РБКМВФ назвал страну с самым быстрым ожидаемым ростом экономики
Как пишет Bloomberg, темпы роста экономики Гайаны, как ожидается, в 14 раз превысят прогнозируемые темпы роста Китая. Единственная англоязычная страна Южной Америки обязана ожидаемому непредвиденному доходу морским нефтяным месторождениям, обнаруженным в 2015 году.
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Политика
В Кремле рассказали о позиции Путина по транзиту газа через Украину
Позиция президента России Владимира Путина по вопросу переговоров с Украиной о транзите газа не изменилась, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Общество
Росатом опубликовал документ о наращивании ядерного арсенала СССР
Отмечается, что он в конце 1940-х годов лег в основу планов строительства советских промышленных комплексов по наработке оружейных плутония и урана, необходимых для наращивания ядерного арсенала СССР.
Шоу-бизнес
Названы гонорары российских звезд за корпоративы
В издании «Комсомольская правда» рассказали о гонорарах различных звезд из РФ за участие в корпоративных вечеринках.
Общество
Госдума одобрила проект о предустановке российского софта на гаджеты
Госдума приняла в первом чтении законопроект о предустановке на различные гаджеты «мобильных приложений, ориентированных на работу с российскими пользователями».
Политика
Умер генерал-полковник Анатолий Ноговицын
Скончался генерал-полковник и ведущий регулярных пресс-конференций грузино-осетинского конфликта 2008 года Анатолий Ноговицын.
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Новости недели: от анекдота Путина про бабушку стало не до смеха
Цена на квартиры вдвое разнится.
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В World of Warcraft планируют добавить поддержку трассировки лучей
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«Динамо» Загреб — «Шахтер». Прогноз (к. 1.65) и ставки на матч Лиги чемпионов 6 ноября 2019 года
«Шахтер» У «Шахтера» в последнее время был сложный период — в трех матчах подряд «горняки» не могли победить.
Спорт
WADA обвинило в допинге 47 россиян и просит открыть против них дела
WADA заподозрило 47 россиян в употреблении допинга и направило "пакеты доказательств" их вины в международные спортивные федерации с просьбой открыть дела против этих атлетов.
Происшествия
Появилось видео нападения на детский сад в Нарьян-Маре
Следственный комитет России опубликовал видео, на котором мужчина заходит в детский сад в Нарьян-Маре, поднимается по лестнице и заходит в комнату, где обвиняемый совершил убийство шестилетнего ребенка.
Политика
Захарова отреагировала на запрет Эстонии пропустить российское судно
Официальный представитель МИД России Мария Захарова отреагировала на решение Таллина о недопуске в территориальные воды Эстонии российского судна "Академик Примаков".
Происшествия
Двух подозреваемых в убийстве бывшего мэра Киселевска задержали
В Кемеровской области задержаны двое подозреваемых в убийстве бывшего мэра Киселевска Сергея Лаврентьева, сообщается на сайте Следственного комитета.
Общество
Законопроект об алиментах для матерей внесен в Госдуму
В Государственную думу внесен законопроект о выплате алиментов матерям-одиночкам.
Происшествия
Путину доложили об убийстве начальника центра «Э» МВД Ингушетии
Президенту России Владимиру Путину доложили об убийстве начальника центра по борьбе с экстремизмом МВД по Ингушетии Ибрагима Эльджаркиева, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Происшествия
Полиция пришла в школу выставленной с чаепития девочки
Провели беседу с матерью девочки, чтобы выяснить все обстоятельства. Школа никогда не собирала деньги ни на какие нужды школы.
Происшествия
Арестован третий подозреваемый по делу о перестрелке под Ростовом
Ленинский районный суд Ростова-на-Дону арестовал до 21 декабря третьего подозреваемого по делу о перестрелке с пятью убитыми на хуторе Чернозубов Орловского района Ростовской области Рашида Ибрагимова, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе суда.
Политика
Песков объяснил награждение осужденного в Болгарии Малинова
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков считает, что награждение председателя движения «Русофилы» Николая Малинова не испортит отношения России и Болгарии, передает корреспондент РБК.
Шоу-бизнес
Дочь Евы Польны и Дениса Клявера попала в реанимацию
Дочь экс-солистки группы "Гости из будущего" Евы Польны и бывшего участника дуэта "Чай вдвоём" Дениса Клявера, 14-летняя Эвелин, попала в больницу.
Энергетика
«Роснефть» отчиталась о росте добычи за 9 месяцев
"Роснефть" за 9 месяцев этого года нарастила добычу углеводородов в годовом выражении на 0,6% - до 5,78 млн б.н.э. в сутки (213,1 млн т.н.э. за период).
Технологии
Мысли об интимной близости склоняют людей ко лжи
Эксперимент показал, что мысли о половой близости делают людей склонными ко лжи, если речь идет об общении с потенциальным половым партнером.
Шоу-бизнес
70-летний Ричард Гир станет отцом в третий раз
Американский актёр Ричард Гир станет отцом в третий раз. Его супруга Алехандра ждёт ребёнка.
Шоу-бизнес
Жена Джигана подтвердила четвертую беременность
Супруга рэпера Джигана Оксана Самойлова официально подтвердила четвертую беременность.
Происшествия
В Новотроицке задержан первый заместитель главы города
В Оренбургской области сотрудники силовых структур задержали первого заместителя мэра Новотроицка Артема Липатова.
Политика
В Совфеде нашли нового кандидата в заместители Матвиенко
В Совфеде Журавлев работает с 2011 года. Главой комитета по бюджету и финансовым рынкам он стал совсем недавно - 23 сентября.
Шоу-бизнес
В маму или папу: Решетова рассказала о внешности сына от Тимати
Спора о "похожести" малыша на маму и папу не избежать, пошутила модель. Многие подписчики рассказали Анастасии, на кого похожи их дети.
Общество
В Москве побит температурный рекорд 1922 года
Общество
Киселев объяснил протесты в России излишком студентов
Телеведущий Дмитрий Киселев объяснил протестные настроения в обществе большим количеством выпускников гуманитарных высших учебных заведений.