Экономика

РБКРБКМВФ назвал страну с самым быстрым ожидаемым ростом экономики

Как пишет Bloomberg, темпы роста экономики Гайаны, как ожидается, в 14 раз превысят прогнозируемые темпы роста Китая. Единственная англоязычная страна Южной Америки обязана ожидаемому непредвиденному доходу морским нефтяным месторождениям, обнаруженным в 2015 году.
Читать в источнике
Комментировать50

Подробнее о событии

В МВФ назвали страну с самой быстрорастущей экономикой

URA.Ruвчера в 21:41

МВФ назвал страну с самым быстрым ожидаемым экономическим ростом

RT на русскомвчера в 20:58

МВФ назвал страну с самым быстрым ожидаемым ростом экономики

РБКвчера в 13:34

Экономика Гайаны может стать самой быстроразвивающейся в мире

Эхо Москвывчера в 17:08

МВФ: экономический рост Гайаны достигнет 86%

Коммерсантъвчера в 16:43

В МВФ назвали страну с самой быстрорастущей экономикой

РИА Новостивчера в 19:59

МВФ назвал страну с самой быстрорастущей экономикой

ТАССвчера в 12:06
Показать все источники
Автоматически обработано 7077 источников, обновлено в 07:22, Ашберн
Политика

В Кремле рассказали о позиции Путина по транзиту газа через Украину

Позиция президента России Владимира Путина по вопросу переговоров с Украиной о транзите газа не изменилась, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Lenta.ru 06:20
Общество

Росатом опубликовал документ о наращивании ядерного арсенала СССР

Отмечается, что он в конце 1940-х годов лег в основу планов строительства советских промышленных комплексов по наработке оружейных плутония и урана, необходимых для наращивания ядерного арсенала СССР.
Известия вчера в 21:05
Шоу-бизнес

Названы гонорары российских звезд за корпоративы

В издании «Комсомольская правда» рассказали о гонорарах различных звезд из РФ за участие в корпоративных вечеринках.
Discover24 02:44
Общество

Госдума одобрила проект о предустановке российского софта на гаджеты

Госдума приняла в первом чтении законопроект о предустановке на различные гаджеты «мобильных приложений, ориентированных на работу с российскими пользователями».
RT на русском 07:15
Политика

Умер генерал-полковник Анатолий Ноговицын

Скончался генерал-полковник и ведущий регулярных пресс-конференций грузино-осетинского конфликта 2008 года Анатолий Ноговицын.
Известия 06:57
Здоровье

Новости недели: от анекдота Путина про бабушку стало не до смеха

Цена на квартиры вдвое разнится.
Московский Комсомолец вчера в 09:44
Игры

В World of Warcraft планируют добавить поддержку трассировки лучей

CyberSport.ru вчера в 10:37
Футбол

Объявлен состав сборной России на матчи с Бельгией и Сан-Марино

Газета.Ru 05:16
Футбол

«Динамо» Загреб — «Шахтер». Прогноз (к. 1.65) и ставки на матч Лиги чемпионов 6 ноября 2019 года

«Шахтер» У «Шахтера» в последнее время был сложный период — в трех матчах подряд «горняки» не могли победить.
LiveSport.ru вчера в 20:32
Спорт

WADA обвинило в допинге 47 россиян и просит открыть против них дела

WADA заподозрило 47 россиян в употреблении допинга и направило "пакеты доказательств" их вины в международные спортивные федерации с просьбой открыть дела против этих атлетов.
Газета.Ru 06:51
Происшествия

В Петербурге отравились 60 сотрудников «Ленты»

Вести.Ru 04:05
Происшествия

Появилось видео нападения на детский сад в Нарьян-Маре

Следственный комитет России опубликовал видео, на котором мужчина заходит в детский сад в Нарьян-Маре, поднимается по лестнице и заходит в комнату, где обвиняемый совершил убийство шестилетнего ребенка.
Известия 04:38
Политика

Захарова отреагировала на запрет Эстонии пропустить российское судно

Официальный представитель МИД России Мария Захарова отреагировала на решение Таллина о недопуске в территориальные воды Эстонии российского судна "Академик Примаков".
Газета.Ru 06:45
Происшествия

Двух подозреваемых в убийстве бывшего мэра Киселевска задержали

В Кемеровской области задержаны двое подозреваемых в убийстве бывшего мэра Киселевска Сергея Лаврентьева, сообщается на сайте Следственного комитета.
РБК 00:40
Общество

Законопроект об алиментах для матерей внесен в Госдуму

В Государственную думу внесен законопроект о выплате алиментов матерям-одиночкам.
Национальная служба новостей 04:13
Происшествия

Путину доложили об убийстве начальника центра «Э» МВД Ингушетии

Президенту России Владимиру Путину доложили об убийстве начальника центра по борьбе с экстремизмом МВД по Ингушетии Ибрагима Эльджаркиева, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
РИА Новости 05:17
Происшествия

Полиция пришла в школу выставленной с чаепития девочки

Провели беседу с матерью девочки, чтобы выяснить все обстоятельства. Школа никогда не собирала деньги ни на какие нужды школы.
Газета.Ru 03:48
Происшествия

Арестован третий подозреваемый по делу о перестрелке под Ростовом

Ленинский районный суд Ростова-на-Дону арестовал до 21 декабря третьего подозреваемого по делу о перестрелке с пятью убитыми на хуторе Чернозубов Орловского района Ростовской области Рашида Ибрагимова, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе суда.
Интерфакс 07:15
Космос

Ученые: Вселенная может являться гигантской петлей

OAnews 06:09
Политика

Песков объяснил награждение осужденного в Болгарии Малинова

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков считает, что награждение председателя движения «Русофилы» Николая Малинова не испортит отношения России и Болгарии, передает корреспондент РБК.
РБК 05:17
Шоу-бизнес

Дочь Евы Польны и Дениса Клявера попала в реанимацию

Дочь экс-солистки группы "Гости из будущего" Евы Польны и бывшего участника дуэта "Чай вдвоём" Дениса Клявера, 14-летняя Эвелин, попала в больницу.
Life.ru вчера в 03:09
Энергетика

«Роснефть» отчиталась о росте добычи за 9 месяцев

"Роснефть" за 9 месяцев этого года нарастила добычу углеводородов в годовом выражении на 0,6% - до 5,78 млн б.н.э. в сутки (213,1 млн т.н.э. за период).
Газета.Ru 05:20
Технологии

Мысли об интимной близости склоняют людей ко лжи

Эксперимент показал, что мысли о половой близости делают людей склонными ко лжи, если речь идет об общении с потенциальным половым партнером.
Planet Today 06:23
Шоу-бизнес

70-летний Ричард Гир станет отцом в третий раз

Американский актёр Ричард Гир станет отцом в третий раз. Его супруга Алехандра ждёт ребёнка.
News.ru 04:59
Шоу-бизнес

Жена Джигана подтвердила четвертую беременность

Супруга рэпера Джигана Оксана Самойлова официально подтвердила четвертую беременность.
Газета.Ru 05:43
Происшествия

В Новотроицке задержан первый заместитель главы города

В Оренбургской области сотрудники силовых структур задержали первого заместителя мэра Новотроицка Артема Липатова.
Orenburg.media 06:22
Политика

В Совфеде нашли нового кандидата в заместители Матвиенко

В Совфеде Журавлев работает с 2011 года. Главой комитета по бюджету и финансовым рынкам он стал совсем недавно - 23 сентября.
РБК 07:14
Шоу-бизнес

В маму или папу: Решетова рассказала о внешности сына от Тимати

Спора о "похожести" малыша на маму и папу не избежать, пошутила модель. Многие подписчики рассказали Анастасии, на кого похожи их дети.
ТВ Центр 05:26
Общество

В Москве побит температурный рекорд 1922 года

RT на русском 05:47
Общество

Киселев объяснил протесты в России излишком студентов

Телеведущий Дмитрий Киселев объяснил протестные настроения в обществе большим количеством выпускников гуманитарных высших учебных заведений.
Московский Комсомолец 04:00
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Гайана
Государство в Южной Америке
Государство на северо-восточном побережье Южной Америки. С севера омывается Атлантическим океаном, на западе граничит с Венесуэлой, на юге - с Бразилией, на востоке - с Суринамом. Гайана - единственная континентальная страна Южной Америки, входящая в Содружество наций, и единственная на континенте англоязычная страна.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное