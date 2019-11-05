с чего всё началось

Как пишет Bloomberg, темпы роста экономики Гайаны, как ожидается, в 14 раз превысят прогнозируемые темпы роста Китая. Единственная англоязычная страна Южной Америки обязана ожидаемому непредвиденному доходу морским нефтяным месторождениям, обнаруженным в 2015 году.

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Авто Представлен компактный кроссовер Toyota Raize Raize — самый компактный и доступный кроссовер компании, который выйдет на японский рынок уже в этом месяце.

Экономика Сахарным заводам в России предрекли банкротство Многие российские сахарные заводы оказались под угрозой банкротства в среднесрочной перспективе из-за падения цен на продукт.

Происшествия В Якутии СК начал проверку видео с управляющей самолетом девушкой Следователи проводят проверку информации о том, что девушка управляла самолетом Ан-24 авиакомпании «ИрАэро» без соответствующего допуска.

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Политика В Кремле прокомментировали сокращение Ираном обязательств по СВПД В Кремле с обеспокоенностью наблюдают за тем, как Иран сокращает свои обязательства по Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД) по ядерной программе.

Армия и оружие Британский МИД выступил в защиту «Белых касок» Замглавы МИД Великобритании по делам Ближнего Востока Эндрю Маррисон встретился с лидером неправительственной организации "Сирийская гражданская оборона", более известной как "Белые каски", Раедом Салехом, чтобы обсудить ситуацию в сирийском Идлибе, сообщает МИД Великобритании.

Политика В Белом доме заявили об отсутствии оснований для импичмента Трампа Показания американских дипломатов Курта Волкера и Гордона Сондланда Палате представителей Конгресса США демонстрируют, что попытка импичмента президента Дональда Трампа не имеет под собой никаких оснований.

Происшествия В миасской больнице санитарка умыла пациентку половой тряпкой В минздраве Челябинской области прокомментировали взорвавшее соцсети видео, на котором санитарка одной из больниц Миасса умывает пациентку грязной тряпкой, предварительно смочив ее из тазика на полу.

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Космос NASA рассматривает возможность серии долговременных полетов на МКС Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) намерено использовать Международную космическую станцию (МКС) для подготовки по крайней мере 10 астронавтов к полетам продолжительностью один год и контактирует по этому вопросу с российскими коллегами.