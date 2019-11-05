Экономика

РБКРБКМВФ назвал страну с самым быстрым ожидаемым ростом экономики

Как пишет Bloomberg, темпы роста экономики Гайаны, как ожидается, в 14 раз превысят прогнозируемые темпы роста Китая. Единственная англоязычная страна Южной Америки обязана ожидаемому непредвиденному доходу морским нефтяным месторождениям, обнаруженным в 2015 году.
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В МВФ назвали страну с самой быстрорастущей экономикой

URA.Ruвчера в 21:41

МВФ назвал страну с самым быстрым ожидаемым ростом экономики

РБКвчера в 13:34

В МВФ назвали страну с самой быстрорастущей экономикой

РИА Новостивчера в 19:59

Экономика Гайаны может стать самой быстроразвивающейся в мире

Эхо Москвывчера в 17:08

МВФ: экономический рост Гайаны достигнет 86%

Коммерсантъвчера в 16:43

МВФ назвал страну с самым быстрым ожидаемым экономическим ростом

RT на русскомвчера в 20:58

МВФ назвал страну с самой быстрорастущей экономикой

ТАССвчера в 12:06
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Автоматически обработано 7077 источников, обновлено в 02:23, Вашингтон
Политика

Путин уволил одиннадцать генералов Следственного комитета, МЧС и МВД

Президент России Владимир Путин освободил от должности нескольких сотрудников МВД, МЧС и Следственного комитета.
РИА Новости вчера в 12:40
Здоровье

5 признаков рака, которые часто не воспринимаются всерьез

Многие люди не воспринимают предупреждающие признаки всерьез, в то время как эти сигналы могут помочь выявить онкологическое заболевание на такой стадии, когда его лечение может помочь сохранить жизнь.
MedikForum.ru вчера в 12:18
Финансы

Минфин назвал рекордным рост доходов бюджета после повышения НДС

Министерство финансов России зафиксировало рекордный рост поступлений по НДС после повышения ставки.
Известия 00:56
Политика

Украина заявила о готовности к прекращению транзита газа из России

Украина готова к прекращению транзита газа из России, заявил глава Минэнерго Алексей Оржель в эфире программы "Свобода слова" на ICTV.
РИА Новости вчера в 16:58
Политика

Пушков высмеял призыв Украины к Эстонии о совместной борьбе

Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков высмеял призыв украинских властей к Эстонии совместно бороться с газопроводом «Северный поток - 2». Ранее Киев обратился к Таллину с просьбой помочь остановить строительство газопровода, по которому российский газ пойдет в Европу в обход Украины.
Свободная Пресса вчера в 20:38
Политика

NI: США продолжают зависеть от российских ракетных двигателей

Российская газета вчера в 22:42
Общество

Гендиректор McDonald’s уволен за роман с подчиненной

Гендиректор McDonald's Стив Истербрук уволен за роман с подчиненной.
Слово и Дело вчера в 02:53
Космос

«Вояджер-2» спустя более чем 40 лет вышел в межзвездное пространство

Аппарат вошел в межзвездное пространство на расстоянии 18 миллиардов километров от Земли, далеко за орбитой Плутона, еще 5 ноября 2018 года.
РИА Новости вчера в 18:04
Общество

Неплатежи компаний за вывоз мусора в России достигли 70%

Для решения проблемы глава «Российского экологического оператора» предлагает ужесточить ответственность компаний и найти «иные формы работы с юридическими лицами в плане заключения договоров», потому что «бизнес не испытывает стойкого желания заключать договоры на вывоз мусора с региональными операторами».
РБК 00:00
Происшествия

В ЕАО двое детей и двое взрослых погибли в ДТП

Две иномарки столкнулись во вторник на трассе в Смидовичском районе Еврейской автономной области и загорелись, погибли четверо, включая двух детей, количество пострадавших уточняется, сообщил РИА Новости представитель УМВД России по региону.
РИА Новости 02:18
Происшествия

Задержаны подозреваемые в убийстве бывшего мэра Киселевска

В Кемеровской области задержаны двое мужчин, подозреваемых в убийстве бывшего главы города Киселевска Сергея Лаврентьева на его приусадебном участке.
Известия 00:32
Общество

Названы регионы России с самым доступным дизельным топливом

Меньше всего топлива на свою зарплату могут купить жители Дагестана (504 литра) и Карачаево-Черкессии (508 литров).
Российская газета 01:30
Политика

Голикова признала неудачной оптимизацию здравоохранения в регионах

В результате оптимизации, подсчитали в 2017 году эксперты Центра экономических и политических реформ (ЦЭПР) на основании данных Росстата, в период с 2000 по 2015 год количество больниц в России уменьшилось в два раза — с 10,7 тыс. до 5,4 тыс. Количество поликлиник за тот же период снизилось на 12,7% — до 18,6 тыс. учреждений.
РБК 03 ноября в 08:15
Финансы

Индекс Мосбиржи превысил 2950 пунктов. Это новый исторический максимум

Индекс Мосбиржи обновил исторический максимум, превысив 2950 пункта.
ТАСС 02:23
Фигурное катание

Золотую медаль фигуристки Косторной по ошибке отдали американке

В Сети появилось видео с церемонии награждения на Гран-при Франции, где организаторы по ошибке отдали золотую медаль, завоеванную россиянкой Аленой Косторной, американке Мэрайе Белл, которая стала третьей.
Взгляд.ру 03 ноября в 04:24
Шоу-бизнес

Сын актрисы Маргариты Тереховой рассказал о болезни матери

В эфире телевизионной передачи «Звезды сошлись» на НТВ сын знаменитой советской и российской актрисы Маргариты Тереховой Александр объяснил, почему родные не хотят показывать ее на публике.
Журналистская правда вчера в 03:20
Армия и оружие

Неспособность ядерной «Булавы» стрелять на запад объяснили

Lenta.ru вчера в 20:09
Шоу-бизнес

Мужа Заворотнюк после шоу Навки упрекнули в непрофессионализме

Известный российский фигурист Петр Чернышев, муж актрисы Анастасии Заворотнюк, впервые появился на публике после слухов о тяжелой болезни супруги — он выступил в Петербурге в ледовом шоу Татьяны Навки «Руслан и Людмила», от которого не все фанаты остались в восторге.
ФАН вчера в 06:35
Общество

Минздрав рассказал о влиянии табачного дыма на глаза детей

Табачный дым приводит к патологическим изменениям в глазах детей – к такому выводу пришли гонконгские ученые в ходе исследования 1400 пациентов в возрасте от шести до восьми лет.
Профиль 02:12
Интернет

Компания Facebook обновила логотип

Компания Facebook, которая, помимо одноименной социальной сети, владеет Instagram и WhatsApp, сменила логотип.
Коммерсантъ вчера в 17:18
Общество

У «Альфа-банка» произошла утечка данных клиентов

В интернете оказались выставлены на продажу данные тысяч держателей кредитных карт Альфа-банка и клиентов «АльфаСтрахование».
Lenta.ru 01:51
Экономика

Крупнейшие банки отказались принимать маткапитал как взнос по ипотеке

Крупнейшие российские банки с широкой региональной сетью отказываются принимать материнский капитал в качестве полного или частичного первоначального взноса по ипотеке с господдежкой для семей с детьми.
Известия вчера в 18:23
Здоровье

Психиатр дал четыре универсальных совета для защиты от возрастных болезней мозга

По словам ученого, для защиты от возрастных болезней мозга важно быть физически и интеллектуально активным, защищаться от стресса и употреблять здоровую пищу.
MedikForum.ru вчера в 12:56
Шоу-бизнес

Певица Ева Польна рассказала о состоянии дочери

Певица Ева Польна рассказала, что состояние ее дочери стабилизировалось, она находится под наблюдением специалистов.
РИА Новости вчера в 14:51
Общество

Хабаровские власти помогут вывезшему детей из Швеции россиянину

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Общество

Диетолог назвала самые вредные сладости

Врач-диетолог Елена Соломатина в беседе с "Вечерней Москвой" не рекомендовала есть сладости, в которых сочетаются сахар и трансжиры.
РИА Новости 01:00
Авто

Hyundai отзовет более 116 тыс. автомобилей из-за подушек безопасности

SpeedMe вчера в 02:19
Армия и оружие

Понятие военной тайны собрались вернуть в законодательство России

В российское законодательство может вернуться понятие военной тайны.
Известия вчера в 17:25
Экономика

Украина потратит более половины бюджета на долги и армию

Проект государственного бюджета Украины на 2020 год в качестве экономических приоритетов предусматривает возвращение долгов и увеличение расходов на безопасность и правоохранительную деятельность.
Lenta.ru вчера в 06:45
Футбол

Сегодня «Зенит» сразится с «Лейпцигом» в домашнем матче Лиги Чемпионов

Сегодня, 5 ноября, петербургский «Зенит» проведет домашний матч против немецкого «Лейпцига» в рамках четвертого тура группового этапа футбольной Лиги чемпионов.
78.ru вчера в 23:57
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Государство на северо-восточном побережье Южной Америки. С севера омывается Атлантическим океаном, на западе граничит с Венесуэлой, на юге - с Бразилией, на востоке - с Суринамом. Гайана - единственная континентальная страна Южной Америки, входящая в Содружество наций, и единственная на континенте англоязычная страна.
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