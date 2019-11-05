Экономика

РБКРБКМВФ назвал страну с самым быстрым ожидаемым ростом экономики

Как пишет Bloomberg, темпы роста экономики Гайаны, как ожидается, в 14 раз превысят прогнозируемые темпы роста Китая. Единственная англоязычная страна Южной Америки обязана ожидаемому непредвиденному доходу морским нефтяным месторождениям, обнаруженным в 2015 году.
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В МВФ назвали страну с самой быстрорастущей экономикой

URA.Ruвчера в 21:41

МВФ назвал страну с самым быстрым ожидаемым экономическим ростом

RT на русскомвчера в 20:58

Экономика Гайаны может стать самой быстроразвивающейся в мире

Эхо Москвывчера в 17:08

В МВФ назвали страну с самой быстрорастущей экономикой

РИА Новостивчера в 19:59

МВФ: экономический рост Гайаны достигнет 86%

Коммерсантъвчера в 16:43

МВФ назвал страну с самым быстрым ожидаемым ростом экономики

РБКвчера в 13:34

МВФ назвал страну с самой быстрорастущей экономикой

ТАССвчера в 12:06
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В Сети появилось видео с места убийства главы центра «Э» по Ингушетии

Красная весна 03 ноября в 01:53
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В продаже появился Mercedes-Benz 560 SEL 1986 года без пробега

В Португалии выставили на продажу совершенно новый Mercedes-Benz S-Class в кузове W126 1986 года выпуска.
Тарантас Ньюс 03 ноября в 14:50
Общество

РБК узнал об утечке данных владельцев кредитных карт Альфа-банка

Один из клиентов после звонка мошенников заблокировал карту. Данные клиентов из договоров «Альфастрахования» РБК подтвердить не смог.
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Происшествия

Задержаны подозреваемые в убийстве бывшего мэра Киселевска

В Кемеровской области задержаны двое мужчин, подозреваемых в убийстве бывшего главы города Киселевска Сергея Лаврентьева на его приусадебном участке.
Известия 00:32
Общество

В дело о покушении на Киркорова не вписали Галкина и Пугачеву

Адвокат Исрафил Гададов просил суд включить Киркорова, Галкина и Пугачеву в список свидетелей.
Газета.Ru 01:08
Общество

В Госдуме предложили ограничить число разрешений на такси в регионах

Зампредседателя комитета Госдумы по транспорту и строительству, депутат от ЛДПР Александр Старовойтов предложил разрешить регионам ограничивать число разрешений на такси, сообщила газета «Ведомости».
РБК вчера в 22:28
Футбол

Андре Гомеш успешно перенес операцию на ноге

Полузащитник "Эвертона" Андре Гомеш успешно перенес операцию на травмированной ноге.
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Происшествия

У побережья Чили зафиксировали землетрясение магнитудой 5,2

Землетрясение магнитудой 5,2 произошло у побережья в центральной части Чили, сообщает Геологическая служба США (USGS).
РИА Новости 03 ноября в 04:21
Экономика

Эксперт рассказал, кому поможет снижение Сбербанком ипотечных ставок

Новое предложение Сбербанка по ипотеке простимулирует продажи квартир в новостройках и будет интересно, в первую очередь, не имеющим собственного жилья молодым семьям, которым поможет сэкономить свой бюджет, прокомментировал РИА Новости гендиректор АПРИ "Флай Плэнинг" Владимир Савченков.
РИА Новости 01:04
Политика

NI: США продолжают зависеть от российских ракетных двигателей

Российская газета вчера в 22:42
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Украинку Maruv признали лучшей российской исполнительницей

Украинская певица Maruv, которая не поехала на "Евровидение" в этом году, была признана лучшим российским исполнителем по версии MTV Europe Music Awards.
Вести.Ru вчера в 13:22
Армия и оружие

Минобороны планирует вернуть понятие «военная тайна»

Минобороны намерено вернуть в российское законодательство понятие военной тайны, сообщают "Известия".
Газета.Ru вчера в 21:57
Общество

Microsoft в Японии перешел на четырехдневную рабочую неделю

Офис Microsoft в Японии объявил о результатах эксперимента по переходу на четырехдневную рабочую неделю, отметив возросшую производительность сотрудников.
Известия вчера в 11:38
Экономика

Минфин Белоруссии назвал сумму потерь от реэкспорта нефти в 2020 году

Первый замминистра финансов Белоруссии Юрий Селиверстов сообщил, что проект бюджета Белоруссии на 2020 год предполагает недополучение более 400 млн долларов доходов от механизма «перетаможки» российской нефти, по сравнению с 2019 годом.
Взгляд.ру вчера в 08:18
Политика

Путин уволил высокопоставленного уральского следователя

4 ноября президент России Владимир Путин подписал приказ об увольнении одиннадцати высокопоставленных силовиков.
ТагилСити.ру вчера в 22:31
Шоу-бизнес

Киану Ривз представил всем свою новую девушку

На днях 55-летний Киану Ривз оказался в центре внимания гостей, пришедших в Музей Искусств на благотворительное художественно-кинематографическое мероприятие.
7Дней.ру вчера в 12:00
Авто

Carhartt и Chevrolet выпустил спецверсию пикапа Silverado

Американская компания по производству спецодежды Carhartt и автопроизводитель Chevrolet создали специальную версию пикап Silverado.
REGNUM 01:29
Политика

Тартус может стать центром дистрибуции российского зерна в Сирии

Сирийская провинция Тартус намерена стать центром дистрибуции зерна из России в Сирию и соседние государства, сообщил в понедельник губернатор Тартуса Сафуан Абу Саад во время визита делегации сирийской провинции в Севастополь.
ТАСС вчера в 09:13
Происшествия

Женщина и двое детей погибли при пожаре в Башкирии

Пожар произошел в жилом доме в селе Верхние Татышлы Татышлинского района республики После ликвидации возгорания были найдены тела 29-летней женщины, а также детей двух и восьми лет.
Известия вчера в 22:49
Гаджеты

Apple отключит от интернета старые iPhone

Владельцев старых моделей iPhone и iPad предупреждают, что если они не обновят программное обеспечение, то у них могут возникнуть проблемы с доступом к iCloud, App Store, браузеру и почте.
Столица 24 вчера в 01:17
Общество

Неплатежи компаний за вывоз мусора в России достигли 70%

Для решения проблемы глава «Российского экологического оператора» предлагает ужесточить ответственность компаний и найти «иные формы работы с юридическими лицами в плане заключения договоров», потому что «бизнес не испытывает стойкого желания заключать договоры на вывоз мусора с региональными операторами».
РБК 00:00
Шоу-бизнес

Ева Польна прокомментировала состояние дочери

Эвелин, дочь солистки «Гостей из будущего» Евы Польны и певца Дениса Клявера, попала в реанимацию в бессознательном состоянии.
Wday.ru 00:55
Шоу-бизнес

Поведение певицы МакSим на концерте в Казани назвали неадекватным

Поведение певицы МакSим на концерте в Казани показалось поклонникам исполнительницы неадекватным.
Слово и Дело вчера в 10:14
Единоборства

Ковалева госпитализировали после нокаута от Альвареса

Бывший чемпион мира в полутяжелом весе боксер Сергей Ковалев доставлен в больницу после боя с Саулем «Канело» Альваресом в Лас-Вегасе.
Sport24.ru 03 ноября в 05:20
Политика

Песков назвал показанный Путиным кулак «чудесной рекомендацией»

RT на русском 03 ноября в 13:05
Авто

Сильные аргументы Land Rover Defender V8 2019

Автосалон во Франкфурте в 2019 году представил Land Rover Defender в новом виде.
Car.ru 02 ноября в 01:11
Гаджеты

Завтра Xiaomi представит четыре новых кондиционера

iXBT.com вчера в 00:16
Общество

Свыше половины россиян оказались безразличны к Навальному

Более 60% россиян безразличны к оппозиционному политику Алексею Навальному и ничего не знают о его деятельности, свидетельствуют данные опроса "Левада-центра", поступившие в "Интерфакс".
Интерфакс вчера в 22:44
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Новый драйвер NVIDIA Game Ready к запуску Red Dead Redemption 2 на ПК

Боевик Red Dead Redemption 2 от Rockstar, который наконец добрался до ПК, несомненно, является таковым, так что вслед за AMD соответствующий оптимизированный под игру драйвер представила и NVIDIA.
3DNews 01:24
Космос

«Вояджер-2» спустя более чем 40 лет вышел в межзвездное пространство

РИА Новости вчера в 18:04
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Государство на северо-восточном побережье Южной Америки. С севера омывается Атлантическим океаном, на западе граничит с Венесуэлой, на юге - с Бразилией, на востоке - с Суринамом. Гайана - единственная континентальная страна Южной Америки, входящая в Содружество наций, и единственная на континенте англоязычная страна.
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