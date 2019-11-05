Экономика

Газета.RuГазета.RuМВФ назвал страну с самым быстрым ростом экономики

Международный валютный фонд назвал страну, экономика которой, как ожидается, станет самой быстрорастущей, сообщает Bloomberg. Такой страной является южноамериканская Гайана. Как заявили в МВФ, экономика этой страны в 2020 году вырастет на 86%.
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МВФ назвал страну с самым быстрым ожидаемым экономическим ростом

RT на русском20:58

Названа страна с самым быстрым ожидаемым ростом экономики

Известия17:35

Bloomberg: экономика Гайаны может в 2020 году стать самой быстроразвивающейся в мире

ТАСС12:06

МВФ: экономический рост Гайаны достигнет 86%

Коммерсантъ16:43

МВФ назвал страну с самой быстроразвивающейся экономикой

Комсомольская правда14:45

МВФ назвал страну с самым быстрым ожидаемым ростом экономики

РБК13:34

Экономика Гайаны может стать самой быстроразвивающейся в мире

Эхо Москвы17:08
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Путин уволил высокопоставленного уральского следователя

4 ноября президент России Владимир Путин подписал приказ об увольнении одиннадцати высокопоставленных силовиков.
ТагилСити.ру 22:31
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Тела двух малолетних детей обнаружили в Приморье

Следственное управление Следственного комитета по Приморскому краю возбудило уголовное дело по факту обнаружения в селе Хвалынка Спасского района тел двух детей.
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«Силовые машины» просят власти не заключать контракт с Siemens

«Силовые машины» просят власти не заключать контракт с Siemens «Силовые машины» Алексея Мордашова вновь пытаются усложнить иностранным машиностроителям доступ к российскому рынку.
Коммерсантъ 17:29
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В конгрессе обвинили Трампа в захвате нефти Сирии

Претендент на номинацию в президенты США от Демократической партии, член конгресса Тулси Габбард обвинила американского лидера Дональда Трампа в захвате нефтяных месторождений Сирии.
Газета.Ru 04:15
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Тайна спутников Сатурна. Ученые готовят миссию к мирам с океанами

РИА Новости 00:00
Армия и оружие

В США назвали отстающую от России военную сферу

Подполковник отметил, что Россия и Китай не упустят шанса использовать в своих целях эти недостатки американских военных.
РБК 21:19
Общество

Путин ратифицировал протокол о пенсиях жителям Болгарии

Президент Владимир Путин ратифицировал соответствующий протокол.
Российская газета 11:15
Энергетика

На Камчатке седьмой раз с начала года подорожало автомобильное топливо

В седьмой раз с начала 2019 года на Камчатке подорожал бензин, также выросла цена на дизтопливо, стоимость которого довольно долго оставалась стабильной, передает корреспондент ИА REGNUM.
REGNUM 19:28
Происшествия

В больнице Челябинской области пациентке помыли лицо половой тряпкой

Московский Комсомолец 16:55
Политика

Опубликованы первые показания по делу об импичменте Трампа

Демократы в конгрессе США опубликовали первые расшифровки показаний по делу об импичменте президента страны Дональда Трампа, сообщается на сайте комитета палаты представителей по разведке США.
Газета.Ru 13:44
Политика

Украина предложила Эстонии противодействовать «Северному потоку-2»

Украинский премьер-министр Алексей Гончарук предложил главе МИД Эстонии Урмасу Рейнсалу скоординированно бороться против строительства газопровода «Северный поток — 2», говорится в сообщении на сайте кабмина Украины.
РБК 16:04
Общество

Штормовое предупреждение о девятиметровых волнах объявлено на Камчатке

Камчатское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (УГМС) во вторник объявило штормовое предупреждение о волнении на море высотой 8-9 метров в акваториях региона, которое ожидается в среду.
ТАСС 20:29
Общество

Против судебных приставов подали иск на 100 трлн рублей

Рекордный по сумме иск о компенсации морального ущерба был подан в Российской Федерации.
REGNUM 06:50
Происшествия

В Оренбургской области произошло ДТП с тремя пострадавшими

Обстоятельства ДТП устанавливаются. Ранее URA.RU сообщало, что в результате ДТП с грузовиком в Свердловской области погибли три человека.
RT на русском 12:05
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Германия хочет установить миллион зарядных станций для электромобилей

3DNews 00:44
Шоу-бизнес

Ланового не стали госпитализировать после прерванного спектакля

В феврале этого года спектакль "Посвящение Еве" с участием народного артиста СССР Василия Ланового не состоялся из-за плохого самочувствия 85-летнего актера.
Газета.Ru 11:03
Общество

Депутат Госдумы предложил ограничить число разрешений на такси

Представительница Саратовской области Бокова руководит временной комиссией при Совете Федерации, которая работает над концепцией регулирования такси в России, сказано в письме Старовойтова.
Ведомости 15:53
Политика

США зависят от российских РД-180, сообщили СМИ

США по прежнему зависят от российских ракетных двигателей РД-180, сообщает National Interest.
Газета.Ru 21:25
Экономика

В Госдуме планируют ввести налоговый вычет на фитнес-услуги

Летом 2020 года у россиян может появиться возможность оформления налогового вычета на фитнес-услуги.
РИА Новости 19:01
Экономика

Пекин продолжит облегчать доступ на китайский рынок для иностранных инвестиций

Китайские власти собираются и дальше облегчать доступ на рынок Поднебесной для зарубежных инвестиций и улучшать деловой климат в КНР для создания благоприятных условий для работы зарубежных предприятий.
Московский Комсомолец 22:27
Здоровье

Астраханская область одной из первых выполнит поручение президента

Накануне же губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин совместно с министром здравоохранения и главами врачебных учреждений и организаций региона обсудили дальнейшую работу в этом направлении.
ГТРК Лотос 02 ноября в 05:33
Политика

США официально начали выход из Парижского соглашения по климату

Трамп в 2017 году объявил о выходе США из Парижского соглашения по климату, что вызвало критику международного сообщества.
Интерфакс 17:28
Музыка

Украинку Maruv признали лучшей российской исполнительницей

Украинская певица Maruv, которая не поехала на "Евровидение" в этом году, была признана лучшим российским исполнителем по версии MTV Europe Music Awards.
Вести.Ru 13:22
Гаджеты

Apple отключит от интернета старые iPhone

Владельцев старых моделей iPhone и iPad предупреждают, что если они не обновят программное обеспечение, то у них могут возникнуть проблемы с доступом к iCloud, App Store, браузеру и почте.
Столица 24 01:17
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Бабченко сообщил, что покинул Украину

RT на русском вчера в 06:42
Происшествия

Две машины столкнулись на «пьяной» дороге на КСК в Чите

Zab.RU 21:38
Политика

Украина уцепилась за транзит российского газа

Исполнительный директор «Нафтогаза» Юрий Витренко поставил знак равенства между запуском газопровода «Северный поток - 2» и прекращением транзита газа в Европу через территорию Украины.
Ридус 14:20
Гаджеты

Yota запустила продажи нового «Интернет-центра Yota 2»

Yota запустила продажи нового устройства для беспроводного домашнего интернета – "Интернет-центр Yota 2". "Интернет-центр Yota 2" работает на двух частотах Wi-Fi – 2,4 и 5 ГГц, что позволяет подключать одновременно до 64 устройств.
AmurMedia.ru 18:00
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Сбои в интернете ежедневно затрагивают почти треть россиян

Сбои в интернете ежедневно затрагивают почти треть россиян Почти 30% интернет-пользователей в России ежедневно сталкиваются с проблемами при загрузке страниц в интернете, подсчитали в TelecomDaily.
Коммерсантъ 17:29
Политика

Медведев ответил на слова Лукашенко о чужих войнах

Председатель правительства России Дмитрий Медведев счел странным заявление президента Белоруссии Александра Лукашенко о том, что его страну втягивали в чужие войны.
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